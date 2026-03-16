English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Business
8th Pay Commission: ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ವೇತನ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ.. ಬರೋಬ್ಬರಿ 35% ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳ!

8th Pay Commission: ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರವು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದು ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವಾಲಯವು ಪ್ರಸ್ತುತ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಪೋರ್ಟಲ್ ಮೂಲಕ ನೌಕರರು, ಪಿಂಚಣಿದಾರರು, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸಂಘಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಪಾಲುದಾರರಿಂದ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿದೆ. 

Written by - Yashaswini V | Last Updated : Mar 16, 2026, 03:53 PM IST
  • 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಮಹತ್ವದ ಮಾಹಿತಿ
  • ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ವೇತನದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಏರಿಕೆ

Trending Photos

8th Pay Commission News: 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಜಾರಿಗಾಗಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು, ಪಿಂಚಣಿದಾರರು ಕುತೂಹಲದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೊಸ ವೇತನ ಆಯೋಗದಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮ ವರದಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲು ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವಾಲಯವು ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಕೋರಿದ್ದು ಆನ್‌ಲೈನ್ ಪೋರ್ಟಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಾಗಿ ನೌಕರರು, ಪಿಂಚಣಿದಾರರು, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸಂಘಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಪಾಲುದಾರರಿಗೆ ಏಪ್ರಿಲ್ 30, 2026 ರವರೆಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದೆ.  

Add Zee News as a Preferred Source

ಹೊಸ ವೇತನ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ 18 ತಿಂಗಳ ಗಡುವು:
ನವೆಂಬರ್ 2025 ರಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಔಪಚಾರಿಕ ಅಧಿಸೂಚನೆಯ ನಂತರ, ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ತನ್ನ ಶಿಫಾರಸುಗಳನ್ನು ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಲು 18 ತಿಂಗಳ ಕಾಲಾವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಪರಿಶೀಲನೆಯು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವೇತನ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಗಳ ದೀರ್ಘ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದ್ದು, ಇದು ಜನವರಿ 01, 2016 ರಿಂದ ಡಿಸೆಂಬರ್ 31, 2025 ರವರೆಗೆ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರುವ 7ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗವನ್ನು ಬದಲಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. 

8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳದ ಕುರಿತು ಸಾಕಷ್ಟು ಊಹಾಪೋಹಗಳಿವೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಸರ್ಕಾರವು ಅಂತಿಮ ವರದಿಯನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಫಿಟ್‌ಮೆಂಟ್‌ ಅಂಶವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ವೇತನ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯಾಗಲಿದೆ.  

ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ವೇತನದಲ್ಲಿ 20–35% ಏರಿಕೆ?
ಹಿಂದಿನ ವೇತನ ಆಯೋಗಗಳು ಕೆಲವು ದೃಷ್ಟಿಕೋನಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. 6ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗವು ಸರಾಸರಿ ಶೇ. 40 ರಷ್ಟು ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದರೆ, 7ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗವು ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಶೇ. 23–25 ರಷ್ಟು ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.  ಆರ್ಥಿಕ ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದಲ್ಲಿ 2.4 ರಿಂದ 3.0ರ ನಡುವೆ ಫಿಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಅಂಶವನ್ನು ನಿಗದಿಗೊಳಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದ್ದು, ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ವೇತನದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 20–35% ಏರಿಕೆಯಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. 

ಆದಾಗ್ಯೂ, ಹಣದುಬ್ಬರದ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳು, ಸರ್ಕಾರದ ಹಣಕಾಸಿನ ಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ಮುಂಬರುವ ಭಾರತೀಯ ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗದ ಶಿಫಾರಸುಗಳನ್ನೂ ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಅಂತಿಮ ನಿರ್ಧಾರವು ಬಹು ಆರ್ಥಿಕ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿದೆ.  

ಯಾವಾಗ ಕೈ ಸೇರಲಿದೆ ಪರಿಷ್ಕೃತ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳ:
8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗ ಜಾರಿಯಾಗಲು ಒಂದೂವರೆಯಿಂದ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಸಮಯಾವಕಾಶ ಬೇಕಾಗಬಹುದು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರು ಜನವರಿ 01, 2026 ರಿಂದ ಪೂರ್ವಾನ್ವಯವಾಗುವಂತೆ ಬಾಕಿ ವೇತನದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇದರ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. 

8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದಿಂದ ಯಾರಿಗೆ ಲಾಭ:
8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದಲ್ಲಿನ ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯು ಸುಮಾರು 50 ಲಕ್ಷ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಸುಮಾರು 69 ಲಕ್ಷ ಪಿಂಚಣಿದಾರರ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.  

Disclaimer: ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಮಾಹಿತಿ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸರ್ಕಾರದ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳ ಅಥವಾ ಪಿಂಚಣಿ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ಖಾತರಿಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಮತ್ತು ನಿಖರವಾದ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಅಧಿಕೃತ ಸರ್ಕಾರಿ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
 

About the Author

Yashaswini V

ಯಶಸ್ವಿನಿ ವಿ (Yashaswini V) Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೊದಲ ಪತ್ರಕರ್ತೆ. 2017 ರಿಂದ Zee ಕನ್ನಡ‌ ನ್ಯೂಸ್‌ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಸ್ತುತ Zee ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕ ಸುದ್ದಿ ಸಂಪಾದಕಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು ದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಓದುಗರ ಆಸಕ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತಾರೆ. ...Read More

8th Pay Commission8th Pay Commission Newssalary hike8th Pay Commission Salary Hike Calculation8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗ

Trending News