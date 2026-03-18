8th Pay Commission: ಫಿಟ್‌ಮೆಂಟ್‌ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್‌, ಡಿಎ, ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳ, ಇತರ ಭತ್ಯೆ.. AITUC ಪ್ರಮುಖ ಬೇಡಿಕೆಗಳು

8th Pay Commission: ವೇತನ ಆಯೋಗ ರಚನೆಯಾದ 18 ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ವರದಿಯನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಟ್ರೇಡ್ ಯೂನಿಯನ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ (AITUC) ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ 6 ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟಿದೆ.   

Written by - Yashaswini V | Last Updated : Mar 18, 2026, 03:09 PM IST
  • ಒಂದು ವರ್ಷದಿಂದ 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗವು ಸಂಬಳ ರಚನೆ ಮತ್ತು ನಿವೃತ್ತಿ ನಂತರದ ಪ್ರಯೋಜನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ.
  • ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಮತ್ತು ಹಣದುಬ್ಬರದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಬಳ ರಚನೆ ಮಾಡುವಂತೆ ನೌಕರರ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ.
  • 2026ರ ಜನವರಿ 1ರಿಂದ 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಶಿಫಾರಸುಗಳು ಪೂರ್ವಾನ್ವಯವಾಗುವಂತೆ ಜಾರಿಯಾಗುತ್ತವೆ.

8th Pay Commission News: 2026ರ ಜನವರಿ 1ರಿಂದ ಪೂರ್ವಾನ್ವಯವಾಗುವಂತೆ 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಶಿಫಾರಸುಗಳು ಜಾರಿಯಾಗಬೇಕು. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳ ಹಾಗು ನಿವೃತ್ತಿ ನಂತರದ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ  ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ತನ್ನ ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಯಾವೆಲ್ಲ ಅನುಕೂಲಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕು ಎಂದು ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಟ್ರೇಡ್ ಯೂನಿಯನ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ (AITUC) ಇಟ್ಟಿರುವ ಬೇಡಿಕೆಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.

8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗವನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿ ಈಗಾಗಲೇ ಒಂದು ವರ್ಷ ಕಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ನೂತನ ವೇತನ ಆಯೋಗವು ಒಂದು ವರ್ಷದಿಂದ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ, ಹಣದುಬ್ಬರದಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಡಬೇಕಾದ ಸಂಬಳ ರಚನೆ, ನಿವೃತ್ತಿ ನಂತರದ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ.

ಒಂದು ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಅವಧಿ ಮುಗಿದ ಮರುದಿನದಿಂದ ಹೊಸ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಶಿಫಾರಸುಗಳು ಜಾರಿಯಾಗುವ ರೂಢಿಯಂತೆ ಈಗಲೂ 7ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಅವಧಿ 2025ರ ಡಿಸಂಬರ್ 31ಕ್ಕೆ ಮುಗಿದಿದ್ದು 2026ರ ಜನವರಿ 1ರಿಂದ 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಶಿಫಾರಸುಗಳು ಪೂರ್ವಾನ್ವಯವಾಗುವಂತೆ ಜಾರಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ಆದರೆ, 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ತನ್ನ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಇನ್ನು ಕೆಲ ಸಮಯ ಹಿಡಿಯಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆಯೋಗ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಕೇಂದ್ರದ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಸಭೆ ಅದನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ತದನಂತರ ಜಾರಿಯಾಗುತ್ತದೆ. 

ವೇತನ ಆಯೋಗ ರಚನೆಯಾದ 18 ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ವರದಿಯನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಈ ನಡುವೆ ಹಲವು ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಘಗಳು ಹಾಗೂ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ, ಹಣದುಬ್ಬರ ಮತ್ತಿತರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಸಂಬಳ ಮತ್ತು ನಿವೃತ್ತ ನೌಕರರ ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನು ಏರಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟಿವೆ. ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಟ್ರೇಡ್ ಯೂನಿಯನ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ (AITUC) 6 ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟಿದೆ. ಅವು ಯಾವುದು ಎಂದರೆ… 

ಬೇಡಿಕೆ 1: ಫಿಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅನ್ನು 3.0ಕ್ಕೆ ಏರಿಸಿ
ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಮೂಲ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳದ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಫಿಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಆದುದರಿಂದ ಈ ಬಾರಿ ಫಿಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಅಂಶವನ್ನು  ಕನಿಷ್ಠ  3.0 ಎಂದು ನಿಗದಿ ಮಾಡುವಂತೆ AITUC ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದೆ. ಫಿಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಅಂಶ ಹೆಚ್ಚಾದರೆ ಮೂಲ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗುತ್ತದೆ. ಆಗ ಟೇಕ್ ಹೋಮ್ ಸಂಬಳವೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಸಂಬಳದ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಪಿಂಚಣಿಯ ಪ್ರಮಾಣವೂ ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು  AITUC ಫಿಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದೆ. 

ಬೇಡಿಕೆ 2: ವಾರ್ಷಿಕ ವೇತನ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿ
ಈಗ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ನೌಕರರಿಗೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಸರಾಸರಿ ಶೇಕಡ 3ರಷ್ಟು ಸಂಬಳ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡುವ ಪ್ರತೀತಿ ಇದೆ. ಆದರೆ ಈಗ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಬದಲಾಗಿವೆ. ಜೀವನ ನಿರ್ವಹಣೆ ದುಸ್ಸರವಾಗಿದೆ. ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿವೆ ಎನ್ನುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಣದುಬ್ಬರಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಈವರೆಗೆ ಇದ್ದ ಶೇಕಡ 3ರಷ್ಟು ಸಂಬಳ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಕ್ರಮವನ್ನು ಬದಲಿಸಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕನಿಷ್ಠ ಶೇಕಡ 6ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು  AITUC ಮನವಿ ಮಾಡಿದೆ.  

ಬೇಡಿಕೆ 3: ಕನಿಷ್ಠ  5 ಬಾರಿ ಬಡ್ತಿ ನೀಡಿ
ಈಗ ಒಬ್ಬ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರ ಸರಿಸುಮಾರು 30 ವರ್ಷಗಳ ತನ್ನ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವೇ ಕೆಲವು ಬಡ್ತಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಹೆಚ್ಚು ಸಲ ಪದೋನ್ನತಿಯಾದರೆ ಸಹಜವಾಗಿ ಆತನಿಗೆ ಸಿಗುವ ವೇತನವೂ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಪ್ರೇರಣೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ನೌಕರನಿಗೆ ಸೇವಾ ತೃಪ್ತಿ ಲಭಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನೌಕರರ 30 ವರ್ಷಗಳ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ  5 ಬಾರಿ ಬಡ್ತಿ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು AITUC ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದೆ.

ಬೇಡಿಕೆ 4: ಹಳೆಯ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪುನರುಜ್ಜೀವನಗೊಳಿಸಿ
ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಂದೆ AITUC ಇಟ್ಟಿರುವ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಬೇಡಿಕೆ ಎಂದರೆ ಹೊಸ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆ (NPS) ಮತ್ತು ಏಕೀಕೃತ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆ (UPS) ಬದಲಿಗೆ ಹಳೆಯ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆ (OPS) ಅನ್ನು ಮತ್ತೆ ಜಾರಿಗೆ ತನ್ನಿ. ಪಿಂಚಣಿಗಳನ್ನು ಲಾಭ ಎನ್ನುವುದರ ಬದಲು ಹಕ್ಕು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿ. ನಿವೃತ್ತಿಯ ನಂತರ ಸ್ಥಿರವಾದ ಆದಾಯವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಲು 5 ವರ್ಷಗಳಿಗೆ ಒಮ್ಮೆ ಶೇಕಡಾ 5ರಷ್ಟು ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. 

ಬೇಡಿಕೆ 5: ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ (DA) ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿ 
ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ (DA) ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಣೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಬೇಕು. ಈಗ ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡಲು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿರುವ ಹಣದುಬ್ಬರ ಸೂಚ್ಯಂಕ ಹಳೆಯದು. ಹೆಚ್ಚು ನಿಖರವಾಗಿರುವ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಸೂಚ್ಯಂಕದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡಿ. ಜೊತೆಗೆ 450 ದಿನಗಳವರೆಗಿನ ರಜೆಯ ನಗದು ಪಾವತಿ ಹಾಗೂ ನಗದು ರಹಿತ ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣೆ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಕೊಡಿ ಎಂದು ಕೇಳಿದೆ. 

ಬೇಡಿಕೆ 6: ಅಪಾಯಕಾರಿ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡಿ 
ಅಪಾಯಕಾರಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ರೈಲ್ವೆ, ರಕ್ಷಣಾ, CAPF  ಮತ್ತಿತರ ಕಡೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ನೌಕರರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಿ. ಈ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಸೇವಾ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮರಣ ಹೊಂದಿದರೆ 2 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿವರೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡಿ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಟ್ರೇಡ್ ಯೂನಿಯನ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ (AITUC) ಮನವಿ ಮಾಡಿದೆ.

Disclaimer: ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಮಾಹಿತಿ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸರ್ಕಾರದ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳ ಅಥವಾ ಪಿಂಚಣಿ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ಖಾತರಿಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಮತ್ತು ನಿಖರವಾದ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಅಧಿಕೃತ ಸರ್ಕಾರಿ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
 

ಯಶಸ್ವಿನಿ ವಿ (Yashaswini V) Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೊದಲ ಪತ್ರಕರ್ತೆ. 2017 ರಿಂದ Zee ಕನ್ನಡ‌ ನ್ಯೂಸ್‌ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಸ್ತುತ Zee ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕ ಸುದ್ದಿ ಸಂಪಾದಕಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು ದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

