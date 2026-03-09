English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
8th Pay Commission: HBAಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಏರಿಕೆ.. 5%ಗೆ 75 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಮುಂಗಡ.. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್!

8th Pay Commission: 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದಡಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್‌... ಇದು ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಡಬಲ್ ಧಮಾಕಾ; ಒಂದು ಕಡೆ ಬಡ್ಡಿ ದರ ಕಡಿಮೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ 75 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿವರೆಗೆ ಮುಂಗಡ ಹಣ ಏನಿದು ವಿಷಯ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಹತ್ವದ ಮಾಹಿತಿ. 

Written by - Yashaswini V | Last Updated : Mar 9, 2026, 04:02 PM IST
  • ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣದ ಕನಸು ಕಾಣುತ್ತಿರುವವರಿಗೆವ 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಗುಡ್‌ನ್ಯೂಸ್‌
  • ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ ಮುಂಗಡ (HBA) ಮಿತಿ ಏರಿಕೆ!

8th Pay Commission: 8ನೇ ಕೇಂದ್ರ ವೇತನ ಆಯೋಗದ (ಸಿಪಿಸಿ) ಕೆಲಸ ಶುರುವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ 7ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ ಮುಂಗಡ (HBA) ಮಿತಿಗಳನ್ನು ವೇತನ ಸಮಿತಿಯು ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿವೆ. ಇದರಿಂದ ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ನೌಕರರಿಗೆ ಅನುಕೂಲಕರ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಲಿದೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

8ನೇ ಕೇಂದ್ರ ವೇತನ ಆಯೋಗ ಜ್ಞಾಪಕ ಪತ್ರವನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲು NC-JCM ಸಿಬ್ಬಂದಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ನೀಡಿದ ಸಲಹೆಗಳಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಂಚೆ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಒಕ್ಕೂಟ (FNPO) ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ ಮುಂಗಡ ಮಿತಿಯನ್ನು 75 ಲಕ್ಷ ರುಪಾಯಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವಂತೆ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ವಸತಿ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಕೈಗೆಟುಕುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಶೇ. 5ರಷ್ಟು ಬಡ್ಡಿದರ ನಿಗದಿಪಡಿಸುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- 8th Pay Commission: ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಯುಗಾದಿಗೆ ಸಿಹಿ.. ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ, ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳದ ಮಹತ್ವದ ಮಾಹಿತಿ

2026ರ ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಂಚೆ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಒಕ್ಕೂಟ ತನ್ನ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು NC-JCM ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ವಸತಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮುಂಗಡಕ್ಕಾಗಿ ಸರ್ಕಾರವು ಅಂಗೀಕರಿಸಲು ಮತ್ತು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡುವಂತೆ 8ನೇ ಕೇಂದ್ರ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಕರಡು ಸಮಿತಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಜಾರಿ ವೇಳೆ ಶೇ. 5 ಬಡ್ಡಿ ದರ ಮತ್ತು ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ 75 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಮುಂಗಡ ಸೌಲಭ್ಯ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ.

ಈಗ ಇರುವ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ನೌಕರರು ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ ಮುಂಗಡ ಪಡೆಯಲು ಕಾರ್ಯವಿಧಾನದ ನಿರ್ಬಂಧಗಳು ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಅಸಮರ್ಪಕತೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಂಚೆ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಒಕ್ಕೂಟ ಹೇಳಿದೆ. ಈಗಿನ ವೇತನ ರಚನೆ, ಭೂಮಿ, ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣದ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ ಮುಂಗಡ ನಿಬಂಧನೆಗಳ ಸಮಗ್ರ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಮಾಡುವ ಅಗತ್ಯ ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗ: OPS ಮರು ಜಾರಿ.. ಕೇಂದ್ರ ನೌಕರರಿಗೆ ಮಹತ್ವದ ಮಾಹಿತಿ

FNPO ಶಿಫಾರಸುಗಳು ಏನು?
* ಗರಿಷ್ಠ HBA ಮೊತ್ತವನ್ನು ಮಾಸಿಕ ವೇತನದ 60 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು, ಇದು ಒಟ್ಟಾರೆ ವಿತ್ತೀಯ ಮಿತಿ 75 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ.

* ಮುಂಗಡವನ್ನು ಕೈಗೆಟುಕುವಂತೆ ಮಾಡಲು HBA ಮೇಲಿನ ಬಡ್ಡಿದರವನ್ನು ಶೇ. 5% ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಲ್ಲದಂತೆ ಮಿತಿಗೊಳಿಸಬಹುದು.

* ಪರಿಷ್ಕೃತ ವೇತನ ಮಾಪಕಗಳು ಮತ್ತು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ವಸತಿ ವೆಚ್ಚಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ HBA ಗರಿಷ್ಠ ಮಿತಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಬಹುದು.

* ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ಮತ್ತು ಹಣದ ಸಕಾಲಿಕ ಲಭ್ಯತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು HBA ಮಂಜೂರು ಮತ್ತು ವಿತರಣೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸರಳೀಕರಿಸಬಹುದು.

* ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಅಡಮಾನ ಇಡಲು ಉಂಟಾಗುವ ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಮತ್ತು ನೋಂದಣಿ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಬಹುದು ಅಥವಾ ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡಬಹುದು.

* HBA ಪಡೆಯಲು ಅರ್ಹತಾ ಅವಧಿಯನ್ನು ಐದು ವರ್ಷಗಳ ನಿಯಮಿತ ಸೇವೆಯ ಬದಲಿಗೆ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ನಿಯಮಿತ ಸೇವೆಗೆ ಇಳಿಸಬಹುದು.

* ಅರ್ಹತೆ ಮತ್ತು ಮರುಪಾವತಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ನಿರ್ಣಯಿಸುವಾಗ ಉದ್ಯೋಗಿಗೆ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಮತ್ತು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾದ ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿಯನ್ನು ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

* ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಅಥವಾ ಈಗಾಗಲೇ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಮನೆಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ನೌಕರರು ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮುಂಗಡವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಅನುಮತಿಸಬಹುದು.

* ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ವಸತಿ ಸೌಕರ್ಯಗಳ ವಿಸ್ತರಣೆ, ಸುಧಾರಣೆ ಅಥವಾ ನವೀಕರಣಕ್ಕೂ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮುಂಗಡವನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡಬಹುದು.

Disclaimer: ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಮಾಹಿತಿ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸರ್ಕಾರದ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳ ಅಥವಾ ಪಿಂಚಣಿ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ಖಾತರಿಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಮತ್ತು ನಿಖರವಾದ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಅಧಿಕೃತ ಸರ್ಕಾರಿ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

Yashaswini V

ಯಶಸ್ವಿನಿ ವಿ (Yashaswini V) Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೊದಲ ಪತ್ರಕರ್ತೆ. 2017 ರಿಂದ Zee ಕನ್ನಡ‌ ನ್ಯೂಸ್‌ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಸ್ತುತ Zee ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕ ಸುದ್ದಿ ಸಂಪಾದಕಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು ದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಓದುಗರ ಆಸಕ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತಾರೆ. ...Read More

