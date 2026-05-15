8th Pay Commission DA Merged Into Basic Pay: 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗವು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆಯನ್ನು (DA) ಮೂಲ ವೇತನದಲ್ಲಿ ವಿಲೀನಗೊಳಿಸುವ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ನೌಕರರ ಸಂಘಗಳು ಮನವಿ ಮಾಡಿವೆ.
8th Pay Commission News: ಮೂಲ ವೇತನದಲ್ಲಿ ತಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆಯನ್ನು (DA) ವಿಲೀನಗೊಳಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಬಲು ದಿನಗಳ ಬೇಡಿಕೆ. ಈಗ 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗವು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ತನ್ನ ಶಿಫಾರಸು ಸಲ್ಲಿಸಲು ದಿನಗಣನೆ ಶುರುವಾಗುವುದರಿಂದ ಈ ಬಾರಿಯಾದರೂ ವೇತನ ಆಯೋಗ ಅಂಥ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಿ ಎಂದು ನೌಕರ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಮನವಿ ಮಾಡಿವೆ. ಇದರಿಂದ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ವೇತನ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳು, ಭತ್ಯೆಗಳು, ಪಿಂಚಣಿಗಳು ಮತ್ತು ನಿವೃತ್ತಿ ಪ್ರಯೋಜನಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬಿರಲಿದೆ.
ನೌಕರರ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಹೇಳಿದ್ದು ಯಾವಾಗ?
ಅಖಿಲ ಭಾರತ NPS ನೌಕರರ ಒಕ್ಕೂಟ (AINPSEF) ಸೇರಿದಂತೆ ಉದ್ಯೋಗಿ ಸಂಘಟನೆಗಳು 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಜೊತೆ ಸಮಾಲೋಚನೆ ನಡೆಸಿ ಜ್ಞಾಪಕ ಪತ್ರವನ್ನು ನೀಡಿವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮೂಲ ವೇತನದಲ್ಲಿ ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ (DA) ವಿಲೀನಗೊಳಿಸುವ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿವೆ.
ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ (DA) ಎಂದರೇನು? ಅದನ್ನು ಕೊಡುವುದು ಏಕೆ?
ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ, ಹಣದುಬ್ಬರ ಮತ್ತಿತರ ಪ್ರತಿಕೂಲ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನೌಕರರಿಗೆ ನೆರವು ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ (DA) ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಹಣದುಬ್ಬರದ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ನೀಡುವ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮೊತ್ತ ಎಂದು ಕೂಡ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಣದುಬ್ಬರದ ದತ್ತಾಂಶವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ (DA) ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
ಮೂಲ ವೇತನದಲ್ಲಿ DA ವಿಲೀನಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಕೇಳುತ್ತಿರುವುದೇಕೆ?
ಒಮ್ಮೆ ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ (DA) ಮೂಲ ವೇತನದ ಭಾಗವಾದರೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ಸಿಗುವ ವೇತನದಲ್ಲಿ ಗಣನೀಯವಾದ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗುತ್ತದೆ. ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆ ಭತ್ಯೆ, ಸಾರಿಗೆ ಭತ್ಯೆ, ಪಿಂಚಣಿಗಳು, ನಿವೃತ್ತಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಹಾಗೂ ಭವಿಷ್ಯದ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳಗಳು ಕೂಡ ಮೂಲವೇತನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿವೆ. ಆದುದರಿಂದ ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ (DA) ಮೂಲ ವೇತನಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿದಾಗ ಮೂಲ ವೇತನದ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಆಗ ಮೂಲ ವೇತನ ಆಧರಿಸಿ ನೀಡುವ ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆ ಭತ್ಯೆ, ಸಾರಿಗೆ ಭತ್ಯೆ, ಪಿಂಚಣಿಗಳು, ನಿವೃತ್ತಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಹಾಗೂ ಭವಿಷ್ಯದ ವೇತನ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗುತ್ತವೆ.
ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಎನ್ಪಿಎಸ್ ನೌಕರರ ಒಕ್ಕೂಟವು 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಜ್ಞಾಪಕ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿರುವ ಪ್ರಕಾರ 2025ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ 31ರೊಳಗೆ ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ (DA) ಸುಮಾರು 58% ಆಗಿತ್ತು. ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ (DA) ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ನೌಕರರ ಖರೀದಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಎನ್ನುವ ವಾದ ಕೂಡ ಇದೆ.
ಮೂಲ ವೇತನದೊಂದಿಗೆ ವಿಲೀನದ ಬೇಡಿಕೆಯು ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳಿಗೂ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ. ಒಕ್ಕೂಟದ ಪ್ರಕಾರ 7ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನ 18,000 ರೂ. ಹಳೆಯ ಊಹೆಗಳು ಮತ್ತು ಮೂರು-ಕುಟುಂಬ-ಘಟಕ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿವೆ. ಕುಟುಂಬ-ಘಟಕ ರಚನೆಯನ್ನು ಐದು ಘಟಕಗಳಿಗೆ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಲು ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನವನ್ನು ಮರು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡಲು ಒಕ್ಕೂಟವು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದೆ.
8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಶಿಫಾರಸುಗಳು ಭವಿಷ್ಯದ ವೇತನ ರಚನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲಿವೆ. ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ (DA) ಪರಿಷ್ಕೃತ ಮೂಲ ವೇತನದಲ್ಲಿ ವಿಲೀನಗೊಳಿಸಿದರೆ ಅದು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ನೌಕರರ ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನ, ಫಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಶ, ಭತ್ಯೆಗಳು, ಪಿಂಚಣಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳು ಮತ್ತು ನಿವೃತ್ತಿ ಪ್ರಯೋಜನಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲಿದೆ.
ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ನೌಕರರ ವೇತನ ರಚನೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಜಾರಿ ಮಾಡಿದ ಬಳಿಕ ಕೆಲವು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಕೂಡ ತಮ್ಮ ನೌಕರರ ವೇತನ ರಚನೆಯನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಒಟ್ಟಾರೆ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಣಾಮವು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರನ್ನು ಮೀರಿ ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಸಂಭವ ಇರಲಿದೆ. ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ವೇಳೆ ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ (DA)ಯನ್ನು ಮೂಲವೇತನದ ಜೊತೆಗೆ ವಿಲೀನ ಮಾಡುವುದು ಅಸಾಮಾನ್ಯ ಬೇಡಿಕೆಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲ.