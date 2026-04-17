8th Pay Commission: ಹೊಸ ವೇತನ ಆಯೋಗದಲ್ಲಿ ವೇತನ ರಚನೆ, ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ, ಬಾಕಿ ಮೊತ್ತ, OPS ಬಗ್ಗೆ ಮಹತ್ವದ ಮಾಹಿತಿ

8th Pay Commission: 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಮುಂದಿನ 10ವರ್ಷಗಳವರೆಗಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರ ವೇತನ, ಪಿಂಚಣಿ, ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ, ಬಾಕಿ ಮೊತ್ತದ ರೂಪುರೇಷೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು, ಪಿಂಚಣಿದಾರರನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ಮುಖ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಯು ತನ್ನ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ವೇತನ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.  

Written by - Yashaswini V | Last Updated : Apr 17, 2026, 12:35 PM IST
  • ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿತು
  • ಹೊಸ ವೇತನ ಆಯೋಗವು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು, ಪಿಂಚಣಿದಾರರ ವೇತನ, ಭತ್ಯೆಗಳು, ಪಿಂಚಣಿಯ ರೂಪುರೇಷೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಶಿಫಾರಸುಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತದೆ
  • 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಶಿಫಾರಸುಗಳಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ದೊರೆತ ಬಳಿಕ ನೌಕರರು, ಪಿಂಚಣಿದಾರರ ದ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ಧಾರ ಹೊರಬೀಳುತ್ತದೆ.

8th Pay Commission: ಹೊಸ ವೇತನ ಆಯೋಗದಲ್ಲಿ ವೇತನ ರಚನೆ, ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ, ಬಾಕಿ ಮೊತ್ತ, OPS ಬಗ್ಗೆ ಮಹತ್ವದ ಮಾಹಿತಿ

8th Pay Commission News: ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಲಕ್ಷಾಂತರ ನೌಕರರು, ಪಿಂಚಣಿದಾರರು 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕಾಗಿ ಕಾತುರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೊಸ ವೇತನ ಆಯೋಗದಲ್ಲಿ ವೇತನ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ, ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ, ಪಿಂಚಣಿ, ಭತ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬೆಟ್ಟದಷ್ಟು ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳಿವೆ. ಇದರ ಭಾಗವಾಗಿ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ನೌಕರರ ಸಂಘಗಳು ತಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ (8ನೇ ಸಿಪಿಸಿ) ಸಲ್ಲಿಸಿವೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ನೇಮಿಸಿರುವ ಆಯೋಗವು, ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು, ಪಿಂಚಣಿದಾರರ ಸಂಘಟನೆಗಳು, ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಮಾಲೋಚನೆ ನಡೆಸಿ ವೇತನ, ಭತ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲಾ ಬದಲಾಗಬೇಕು? ವೇತನ, ಪಿಂಚಣಿ ಪ್ರಮಾಣ ಎಷ್ಟು ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯಾಗಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಹಲವು ಅಂಶಗಳ ಕುರಿತು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಶಿಫಾರಸುಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ಕುರಿತ ವಿವರವಾದ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ. 

ಪ್ರಸ್ತುತ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು, ಪಿಂಚಣಿದಾರರು 7ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದನ್ವಯ ವೇತನ, ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ, ಕಳೆದೊಂದು ದಶಕದಲ್ಲಿ ಹಣದುಬ್ಬರ ಭಾರೀ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ವಸತಿ, ಶಿಕ್ಷಣ, ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆಗಳ ವೆಚ್ಚಗಳು ಸಹ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಏರಿಕೆಯಾಗಿವೆ. 7ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ ಶೇಕಡಾ 50ಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವುದು ಹಣದುಬ್ಬರದಿಂದ ವೇತನ ಎಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ನೌಕರರು ಪಡೆಯುವ ವೇತನವು 2016 ರ ಮಾನದಂಡಗಳಲ್ಲ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಜೀವನ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಆರ್ಥಿಕ ತಜ್ಞರು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ. 

ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ವೇತನ ಆಯೋಗವು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಯಾವುದರ ಮೇಲೆ ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲುತ್ತದೆ?
ನಿಯಮಾನುಸಾರ, ಪ್ರತಿ 10 ವರ್ಷಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಹೊಸ ವೇತನ ಆಯೋಗ ಜಾರಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದು, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮೂಲ ವೇತನ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಗೆ ಒತ್ತು ನೀಡಲಿದ್ದುಸಂಬಳ ರಚನೆಯನ್ನು ಮರುವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಪುನರ್ನಿರ್ಮಾಣ ಭತ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿ ಸೂತ್ರ, ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ (DA), ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆ ಭತ್ಯೆ (HRA), ಸಾರಿಗೆ ಭತ್ಯೆ, ಪಿಂಚಣಿ ಹೀಗೆ ಹಲವು ಅಂಶಗಳ ಮೇಲೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. 

8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ NC-JCM ಬೇಡಿಕೆ: 
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಂಡಳಿ-ಜೆಸಿಎಂ (NC-JCM) ಸಿಬ್ಬಂದಿ ತಂಡವು ಎಂಟನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 51 ಪುಟಗಳ ಜ್ಞಾಪಕ ಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನೌಕರರ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಹಲವು ಬೇಡಿಕೆಗಳಿವೆ. ಇದರಲ್ಲಿನ ಪ್ರಮುಖ ಬೇಡಿಕೆ ಎಂದರೆ, ಕನಿಷ್ಠ ಮೂಲ ವೇತನವನ್ನು 18,000 ರೂ.ಗಳಿಂದ 69,000 ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಏರಿಕೆಗೆ ಮಾಡುವುದು.

ಕನಿಷ್ಠ ಮೂಲ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳ:
ಯಾವುದೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಮೂಲ ವೇತನವು ಫಿಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಅಂಶವನ್ನು ಆಧರಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ, ಫಿಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಅಂಶವು ಹೊಸ ಮೂಲ ವೇತನವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಪ್ರಸ್ತುತ ಮೂಲ ವೇತನಕ್ಕೆ ಅನ್ವಯಿಸುವ ಗುಣಕವಾಗಿದೆ. 

ಕನಿಷ್ಠ ಮೂಲವೇತನ ₹69,000ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ!
7ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದಲ್ಲಿ 2.57 ಫಿಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಅಂಶದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕನಿಷ್ಠ ಮೂಲ ವೇತನವನ್ನು ₹18,000ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಎಂಟನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದಲ್ಲಿ  ಫಿಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅನ್ನು 3.83 ರಷ್ಟು ನಿಗದಿಪಡಿಸುವಂತೆ ಬೇಡಿಕೆ ಇಡಲಾಗಿದೆ. NC-JCM ನ ಈ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಒಂದೊಮ್ಮೆ ವೇತನ ಆಯೋಗ ಪುರಸ್ಕರಿಸಿ ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಿದರೆ ಹಾಗೂ ಕೇಂದ್ರ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವಾಲಯ ಇದಕ್ಕೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದರೆ ಹೊಸ ವೇತನ ಆಯೋಗದಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಮೂಲವೇತನ ₹69,000ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಲಿದೆ.

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಂಡಳಿ-ಜೆಸಿಎಂ (NC-JCM)ಯ ಇತರ ಬೇಡಿಕೆಗಳು:
ಕನಿಷ್ಠ ಮೂಲ ವೇತನ: 69,000 ರೂ.
ಫಿಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್: 3.83
ವಾರ್ಷಿಕ ಹೆಚ್ಚಳ: 6%
ಕನಿಷ್ಠ HRA ಸ್ಲ್ಯಾಬ್: 30%
ಪಿಂಚಣಿ: ಕೊನೆಯ ವೇತನದ 67%
ಕುಟುಂಬ ಪಿಂಚಣಿ: 50%
ಹಳೆಯ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆಯ (OPS) ಪುನಃಸ್ಥಾಪನೆ 

ಫಿಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಅಂಶದಲ್ಲಿನ ಸಣ್ಣ ಬದಲಾವಣೆಯೂ ಸಹ ಮನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ವೇತನದ ಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡ ಪರಿಣಾಮವನ್ನುಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ. 8ನೇ ಸಿಪಿಸಿಯಲ್ಲಿ NC-JCMನ ಇತರ ಬೇಡಿಕಗಳೆಂದರೆ ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ (DA), ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆ ಭತ್ಯೆ (HRA), ಸಾರಿಗೆ ಭತ್ಯೆ (TA)ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿವೆ. 

ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ (DA):  
ಪ್ರಸ್ತುತ, ಡಿಎ ಮೂಲ ವೇತನದ ಶೇಕಡಾ 60 ರಷ್ಟಿದೆ. ಹಿಂದಿನ ಆಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ, ಡಿಎ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಗೆ ಮೊದಲು ಮೂಲ ವೇತನದಲ್ಲಿ ವಿಲೀನಗೊಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಹೊಸ ಮೂಲಭೂತ ಅಂಶವು ಈಗಾಗಲೇ ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ಡಿಎ ಚಕ್ರವು ಶೂನ್ಯದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ.

ಹಳೆಯ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆ ಮರುಜಾರಿ:
ಎಂಟನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದಲ್ಲಿ ಹಳೆಯ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆ (OPS) ಮರುಜಾರಿ ಮಾಡುವಂತೆಯೂ ಬೇಡಿಕೆ ಇಡಲಾಗಿದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಿಂಚಣಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ (NPS) ಮತ್ತು ಏಕೀಕೃತ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆ (UPS) ನಂತಹ ಪಿಂಚಣಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಅಷ್ಟು ವಿಶ್ವಾಸವಿಲ್ಲ. ಜೊತೆಗೆ ಎನ್‌ಪಿಎಸ್‌ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ನಿವೃತ್ತಿ ನಂತರ ಪಡೆಯುವ ಪಿಂಚಣಿಯು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಅಪಾಯಗಳಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುವುದರಿಂದ 8ನೇ ಸಿಪಿಸಿಯಲ್ಲಿ OPS ಮರು ಜಾರಿ ಮಾಡುವಂತೆ NC-JCM ಒತ್ತಾಯಿಸಿದೆ. 

ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಬಾಕಿ ಮೊತ್ತ ಸಿಗುತ್ತದೆಯೇ?
ಹಿಂದಿನ ವೇತನ ಆಯೋಗಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿದಾಗ ಹಳೆಯ ವೇತನ ಆಯೋಗವು ಕೊನೆಗೊಂಡ ಮರುದಿನದಿಂದಲೇ ಹೊಸ ವೇತನ ಆಯೋಗವನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗಿದೆ. ಇದೀಗ 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಶಿಫಾರಸುಗಳನ್ನು ಜನವರಿ 1, 2026ರಿಂದಲೇ ಜಾರಿಗೆ ತರಬಹುದು ಎಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳಿವೆ. ಒಂದೊಮ್ಮೆ ಇದು ನಿಜವಾದರೆ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಅರಿಯರ್ಸ್‌ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ: 2027ರ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದರೆ, ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ 18-24 ತಿಂಗಳ ಬಾಕಿ ವೇತನ ಸಿಗಬಹುದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ 'ವೇತನ ಆಯೋಗ' ವರ್ಷಗಳು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿವೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಎಂಟನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದಲ್ಲಿ ಅರಿಯರ್ಸ್‌ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಯಾವುದೇ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿಲ್ಲ. 

Disclaimer: ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಮಾಹಿತಿ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸರ್ಕಾರದ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳ ಅಥವಾ ಪಿಂಚಣಿ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ಖಾತರಿಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಮತ್ತು ನಿಖರವಾದ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಅಧಿಕೃತ ಸರ್ಕಾರಿ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
 

ಯಶಸ್ವಿನಿ ವಿ (Yashaswini V) Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೊದಲ ಪತ್ರಕರ್ತೆ. 2017 ರಿಂದ Zee ಕನ್ನಡ‌ ನ್ಯೂಸ್‌ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಸ್ತುತ Zee ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕ ಸುದ್ದಿ ಸಂಪಾದಕಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು ದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಓದುಗರ ಆಸಕ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತಾರೆ. ...Read More

