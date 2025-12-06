8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗ ಯಾವಾಗ ಜಾರಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ? ಸಂಬಳ ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಮಹತ್ತರ ನಿರ್ಧಾರ

8th Pay Commission: ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ನವೆಂಬರ್ 2025 ರ ಮೊದಲ ವಾರದಲ್ಲಿ 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗವನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ರಚಿಸಿ ಅದರ ಉಲ್ಲೇಖ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ (TOR) ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರಲ್ಲಿ ಸಂಬಳ ಹಾಗೂ ಪಿಂಚಣಿ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೊಸ ಆಶಾಭಾವನೆ ಮೂಡಿದೆ. ಈಗ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಶ್ನೆ– ವರದಿ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರ ಯಾವಾಗ ಜಾರಿಗೆ ತರುತ್ತದೆ?
ಹಿಂದಿನ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿದರೆ, ವೇತನ ಆಯೋಗ ರಚನೆಯಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ತರುವವರೆಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 1–2 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಸರ್ಕಾರ ಈಗಾಗಲೇ ಮೂಲಭೂತ ದತ್ತಾಂಶ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿರುವುದರಿಂದ 2027ಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಜಾರಿಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚು ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ 2027 ರ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಚುನಾವಣೆಯ ಮುನ್ನವೇ ಜಾರಿಗೆ ತರಲು ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಸಹ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
ಆದರೆ ಕೆಲವರು ಎಚ್ಚರಿಸುತ್ತಾರೆ – ಆಯೋಗವು 18 ತಿಂಗಳ ಗಡುವಿನಲ್ಲಿ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ವಿಫಲವಾದರೆ, ವಿಸ್ತರಣೆ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ಸರ್ಕಾರ 5ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದಂತೆ ಮಧ್ಯಂತರ ಪರಿಹಾರ (Interim Relief) ನೀಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಇದರಿಂದ ನೌಕರರಿಗೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳ ಸಿಗಬಹುದು.
2027 ರ ಯುಪಿ ಚುನಾವಣೆಯ ಮೊದಲು ಜಾರಿಗೆ ತರುವ ಬಗ್ಗೆ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿವೆ. ಹಣಕಾಸು ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಮುನ್ನೋಟದವಾಗಿ ಜಾರಿಗೆ ತರೋದರಿಂದ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ರಾಜకీయ ಲಾಭ ಇರಬಹುದು. ಆದರೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು– ದತ್ತಾಂಶ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ, ವೆಚ್ಚದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ, ಸಮಿತಿಗಳ ಶಿಫಾರಸುಗಳು– ಇವುಗಳ ಕಾರಣದಿಂದ 2027ರ ಆರಂಭ ಅಥವಾ ಮಧ್ಯಭಾಗ ಹೆಚ್ಚು ವಾಸ್ತವಿಕ ಸಮಯ.
ರಾಜಸ್ಥಾನ (ಡಿಸೆಂಬರ್ 2027) ಹಾಗೂ 2029 ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗಳವರೆಗೆ ಜಾರಿಗೆ ವಿಳಂಬ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕಡಿಮೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಏಕೆಂದರೆ 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಶಿಫಾರಸುಗಳು ಜನವರಿ 1, 2026 ರಿಂದ ಜಾರಿಯಾಗಬೇಕೆಂಬ ಸಿದ್ಧಾಂತವಿದೆ. ಅದರಿಂದ 2027 ರೊಳಗೆ ಜಾರಿಗೆ ತರಬೇಕು ಎಂಬ ಒತ್ತಡ ಸರ್ಕಾರದ ಮೇಲೆ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ.
ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಮುನ್ನ, ಸರ್ಕಾರ ಹಲವು ಹಂತಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕು– ಇಲಾಖೆಗಳ ದತ್ತಾಂಶ ಸಂಗ್ರಹಣೆ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಮಾಲೋಚನೆ, ವೆಚ್ಚದ ಪರಿಣಾಮಗಳ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳ ಸಮಿತಿ ಪರಿಶೀಲನೆ, ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಅನುಮೋದನೆ, ಮತ್ತು ಅಂತಿಮ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಿಸುವುದು. ಈ ಕ್ರಮಗಳು ಈಗ ವೇಗವಾಗಿ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಸಂಕೀರ್ಣತೆಯಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ 2027 ಅಂತ್ಯದವರೆಗೂ ಸಮಯ ಬೇಕಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಊಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.