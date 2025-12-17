8th Pay Commission: ಪಿಂಚಣಿ, ವೇತನ, ಡಿಎ, UPS.. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು, ಪಿಂಚಣಿದಾರರು ತಿಳಿಯಲೇಬೇಕಾದ 12 ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆಗಳು!

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Key Changes for Employees Pensioners: 2025 ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಬಹಳ ಮಹತ್ವದ ವರ್ಷವಾಗಿತ್ತು. ಇದೀಗ 2026ಕ್ಕೆ ಅಡಿ ಇಡುತ್ತಿರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲಾ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಾಯಿತು... ಪಿಂಚಣಿ, ವೇತನ, ಡಿಎ, ಯುಪಿಎಸ್‌ ಸಂಬಂಧಿತ ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ..   

Written by - Yashaswini V | Last Updated : Dec 17, 2025, 09:16 AM IST
  • 2025ರ ಜನವರಿ 16ರಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗ ರಚಿಸಿ ಔಪಚಾರಿಕವಾದ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಿತು.
  • ಪಿಂಚಣಿ ಸುಧಾರಣೆಗಳು, ತೆರಿಗೆ ನವೀಕರಣಗಳು ಹಾಗು ಹೊಸ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಂಥ ಮಹತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗಿವೆ.
  • 8ನೇ ಕೇಂದ್ರ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಬದಲಾವಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಹಣಕಾಸು ಇಲಾಖೆ ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ ನೀಡಿದೆ.

Pay Commission Key Changes for Employees Pensioners: 2025ರಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಪಿಂಚಣಿ ಸುಧಾರಣೆಗಳು, ತೆರಿಗೆ ನವೀಕರಣಗಳು ಹಾಗು ಹೊಸ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಮೂಲಕ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತಂದಿದೆ. ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗವನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿದೆ. ಹಲವು ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ 2025ರಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರ ಸಂಬಳ, ವೇತನ ಹಾಗು ಭತ್ಯೆಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ತಂದ 12  ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಯಾವುವು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ತಿಳಿಯುವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ.

1) 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗ ರಚನೆ:
2025ರ ಜನವರಿ 16ರಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗ ರಚನೆ ಮಾಡಿ ಔಪಚಾರಿಕವಾದ ಅಧಿಸೂಚನೆಯನ್ನೂ ಹೊರಡಿಸಿತು. ಅಗತ್ಯವಾದ ಸಮಿತಿಯನ್ನೂ ರಚನೆ ಮಾಡಿತು. ಹಾಗು ಅದರ ಉಲ್ಲೇಖ ನಿಯಮಗಳನ್ನು (ToR) ಕೂಡ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗ ರಚನೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರ ಬಹುದಿನಗಳ ಬೇಡಿಕೆಯಾಗಿತ್ತು. 

2) ಪಿಂಚಣಿಗಳ ಕುರಿತಾದ ಗೊಂದಲ ಪರಿಹಾರ: 
8ನೇ ಕೇಂದ್ರ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಿಂದ ಪಿಂಚಣಿಗಳನ್ನು ಹೊರಗಿಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವ ಗೊಂದಲವನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಇದೇ ಡಿಸೆಂಬರ್ 2ರಂದು ಸಂಸತ್ತಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ ನೀಡಿರುವ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಹಣಕಾಸು ಇಲಾಖೆಯು ಕೇಂದ್ರ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಿಂದ ಪಿಂಚಣಿಗಳನ್ನು ಹೊರಗಿಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.

3) ಸಂಸತ್ತಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ: 
ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರ ವೇತನ, ಭತ್ಯೆ ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿಗಳ ಕುರಿತಾದ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆ ಶಿಫಾರಸುಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಹಣಕಾಸು ಖಾತೆ ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವ ಪಂಕಜ್ ಚೌಧರಿ ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- EPS ಪಿಂಚಣಿ: ಖಾಸಗಿ ವಲಯದ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಯಾವ ವಯಸ್ಸಿಗೆ, ಎಷ್ಟು ಪಿಂಚಣಿ ಸಿಗುತ್ತೆ?

4) ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ, ತುಟ್ಟಿ ಪರಿಹಾರ ಹೆಚ್ಚಳ: 
2025ರಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ತನ್ನ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ (DA) ಮತ್ತು ತುಟ್ಟಿ ಪರಿಹಾರ (DR) ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಅನುಮೋದನೆ ಮಾಡಿದೆ. 2025ರ ಜನವರಿ 1 ರಿಂದ ಶೇಕಡಾ 2ರಷ್ಟು ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ (DA) ಮತ್ತು ತುಟ್ಟಿ ಪರಿಹಾರ (DR) ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಶೇಕಡಾ 53ರಷ್ಟಿದ್ದ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ  ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ (DA) ಮತ್ತು ತುಟ್ಟಿ ಪರಿಹಾರ (DR) ಈಗ ಶೇಕಡಾ 55ರಷ್ಟಾಯಿತು. ಬಳಿಕ 2025ರ ಜುಲೈ 1ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಮತ್ತೆ ಶೇಕಡಾ 3ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಇದರಿಂದ ಈಗ ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ (DA) ಮತ್ತು ತುಟ್ಟಿ ಪರಿಹಾರ (DR) ಶೇಕಡಾ 58ರಷ್ಟಾಗಿದೆ. 

5) ಏಕೀಕೃತ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆ: 
2025ರ ಏಪ್ರಿಲ್ 1ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ರಚನಾತ್ಮಕ ಪಿಂಚಣಿ ರಚನೆ ಯುಪಿಎಸ್‌ ಅನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಯುಪಿಎಸ್‌ (UPS) ಕೊನೆಯ ಸರಾಸರಿ ವೇತನದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಖಾತರಿಪಡಿಸಿದ ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನು ನೀಡುವ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನೌಕರರು ತಮ್ಮ ಸಂಬಳದ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರವು ಸಹ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತದೆ.

6) ಯುಪಿಎಸ್–ಎನ್‌ಪಿಎಸ್ ಒನ್-ಟೈಮ್ ಸ್ವಿಚ್: 
2025ರಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಪರಿಚಯಿಸಿದ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಯೋಜನೆ ಒಂದು-ಬಾರಿ, ಒಂದು-ಮಾರ್ಗ ಪರಿವರ್ತನೆಯ ಆಯ್ಕೆ. ಇದು ಎನ್‌ಪಿಎಸ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಯುಪಿಎಸ್‌ಗೆ ಬದಲಾಯಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಷರತ್ತುಗಳಿರುತ್ತವೆ.

7) ಡಿಜಿಟಲ್ ಲೈಫ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ (DLC): 
ಡಿಜಿಟಲ್ ಲೈಫ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ (DLC) ಸಲ್ಲಿಸುವುದನ್ನು 2025ರಲ್ಲಿ ಸುಲಭ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಸರ್ಕಾರ ಈಗ ಮುಖ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿದೆ ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರು ತಮ್ಮ ಆಧಾರ್-ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಲಾದ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಬಳಸಿ ಜೀವನ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಸುಲಭ ಮಾಡಿದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ತೆರಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಮಹತ್ವದ ಆದೇಶ.. ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿದರೆ ಭಾರೀ ನಷ್ಟ

8) ಅನಿವಾಸಿ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಜೀವ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ: 
ನಾನಾ ಕಾರಣಗಳಿಗೆ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಪಿಂಚಣಿದಾರರು ಈಗ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಾರದೆ ತಮ್ಮ ಜೀವ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸರಳೀಕೃತ ಸಾಗರೋತ್ತರ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸುವ ಹೊಸ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಸೂಚನೆಯಿಂದ ಇದು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿದೆ. 

9) ಕುಟುಂಬ ಪಿಂಚಣಿಗಾಗಿ ಜೀವಿತ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ: 
ಕುಟುಂಬ ಪಿಂಚಣಿಯ ವರ್ಧಿತ ದರ ಪಡೆಯುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು ಈಗ ಹೊಸ ನಿಯಮ ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಇಬ್ಬರೂ ಪೋಷಕರು ಜೀವ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಹಿಂದೆ ಅಂತಹ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇದು ಪೋಷಕರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರ ಮರಣದ ನಂತರವೂ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಅಧಿಕ ಪಾವತಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿತ್ತು. ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಪಿಂಚಣಿ ಪಡೆಯುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಈ ನಿಯಮ ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗಿದೆ. ಹೊಸ ನಿಯಮವು ನಿಖರವಾದ ಪಿಂಚಣಿ ವಿತರಣೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ. 

10) NPS, UPS ಹೂಡಿಕೆ ಆಯ್ಕೆಗಳು;
ಸರ್ಕಾರ ಈಗ NPS ಮತ್ತು UPS ಚಂದಾದಾರರಿಗೆ ಜೀವನಚಕ್ರ ಮತ್ತು ಸಮತೋಲಿತ ಜೀವನಚಕ್ರ ಹೂಡಿಕೆ ಆಯ್ಕೆಗಳ ವಿಸ್ತರಣೆಯನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಿದೆ. ಇದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ತಮ್ಮ ನಿವೃತ್ತಿ ಹಣವನ್ನು ಹೇಗೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಯ್ಕೆ ಹೊಂದಲು ಇದು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.

11) PFRDAಯಿಂದ 75% ಇಕ್ವಿಟಿ ಹಂಚಿಕೆಗೆ ಅವಕಾಶ: 
PFRDA ಎರಡು ಹೊಸ ಆಟೋ ಹೂಡಿಕೆ ಆಯ್ಕೆಗಳಾದ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ 75 (ಹೈ) ಮತ್ತು ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ ಅಗ್ರೆಸಿವ್ ಅನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸುವ ಮೂಲಕ ಹೂಡಿಕೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ವಿಸ್ತಾರ ಮಾಡಿದೆ. ಇದು ಅರ್ಹ ಇಕ್ವಿಟಿ ಮಾನ್ಯತೆಯನ್ನು ಶೇಕಡಾ 75ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಈಗ NPS ಮತ್ತು UPS ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 6 ಹೂಡಿಕೆ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಲಭ್ಯವಾಗಿವೆ. 

12) ಹೊಸ ತೆರಿಗೆ ಪದ್ಧತಿ: 
ಹೊಸ ತೆರಿಗೆ ಪದ್ಧತಿಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರು ಬಡ್ಡಿ ಆದಾಯ ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು 12 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಆದಾಯದವರೆಗೆ ತೆರಿಗೆಯಿಂದ ವಿನಾಯಿತಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
 

