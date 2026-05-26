8th Pay Commission Pension Scheme: ಹೊಸ ವೇತನ ಆಯೋಗ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದ ನಂತರ ಪಿಂಚಣಿ ರಚನೆ ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ? ನೌಕರರ ಸಂಘಗಳ ಬೇಡಿಕೆಯಂತೆ ಹಳೆಯ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆ (OPS) ಅನ್ನು ಪುನಃಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ಒಲವು ತೋರುತ್ತದೆಯೇ? ಇದು ಕಾರ್ಯಸಾಧ್ಯವೇ? ವಿವರಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.
8th Pay Commission Pension Scheme: 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಕುರಿತು ಹೊಸ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಕಾತುರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೊಸ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ವೇತನ ರಚನೆ ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಕುತೂಹಲ ಇದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಿಂಚಣಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ (NPS) ಬದಲಿಗೆ ಹಳೆಯ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆ (OPS) ಅನ್ನು ಮರುಸ್ಥಾಪಿಸಬೇಕೆಂದು ನೌಕರರ ಸಂಘಗಳು ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಿವೆ ಎಂಬುದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿರುವ ವಿಚಾರ. 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಬೇಡಿಕೆಯ ಸುತ್ತಲಿನ ಚರ್ಚೆಗಳು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ವೇಗವನ್ನು ಪಡೆದಿವೆ.
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಿಂಚಣಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ರದ್ದುಗೊಳಿಸುವುದು ಕಾರ್ಯಸಾಧ್ಯವಲ್ಲ ಎಂದು ನೌಕರರ ಸಂಘಗಳ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಅಂದಾಜಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಏಕೆಂದರೆ NPS ಜಾರಿಗೆ ಬಂದು ಸುಮಾರು ಎರಡು ದಶಕಗಳು ಕಳೆದಿವೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬಂದ ಕೊಡುಗೆಗಳು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೊಳಗೆ ₹16.5 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿವೆ. ಈ ಹಣವನ್ನು LIC, SBI ಮತ್ತು UTI ನಂತಹ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮೂಲಕ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ, ಸರ್ಕಾರಿ ಬಾಂಡ್ಗಳು ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಸಾಧನಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಈ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ OPS ಗೆ ಹಿಂತಿರುಗುವುದರಿಂದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ಈ ಬೃಹತ್ ಮೊತ್ತದ ಹಣವನ್ನು ಹಠಾತ್ತನೆ ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಕ್ರಮವು ಷೇರು ಮತ್ತು ಬಾಂಡ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಇದಲ್ಲದೆ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಮತ್ತಷ್ಟು ತೀವ್ರಗೊಳ್ಳುವ ಅಪಾಯವಿದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಹಲವಾರು ಉದ್ಯೋಗಿ ಸಂಘಗಳ ನಾಯಕರು ಈಗ ತಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ನಿಲುವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಕೇವಲ OPS ಅನ್ನು ಮರುಸ್ಥಾಪಿಸುವಂತೆ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುವ ಬದಲು ಅವರು ಈಗ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ NPS ಅಥವಾ ಏಕೀಕೃತ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆ (UPS) ಚೌಕಟ್ಟಿನೊಳಗೆ ಸೇರಿಸಲು "OPS-ತರಹದ ಖಾತರಿಗಳನ್ನು" ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. OPS ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಅವರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜೀವಿತಾವಧಿಯಲ್ಲಿ 100% ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ಹಣದುಬ್ಬರ-ನಿರೋಧಕ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಖಾತರಿಪಡಿಸುತ್ತದೆ. OPS ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಪಿಂಚಣಿ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿಗಾಗಿ ಉದ್ಯೋಗಿಯ ಸಂಬಳದಿಂದ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಬದಲಾಗಿ, ಸಂಪೂರ್ಣ ಪಿಂಚಣಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ತನ್ನ ಬಜೆಟ್ನಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಹಂಚುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ NPS ಅಥವಾ UPS ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನೌಕರರು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ತಮ್ಮ ಮೂಲ ವೇತನದ 10 ಪ್ರತಿಶತವನ್ನು ಪಿಂಚಣಿ ನಿಧಿಗೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ತಮ್ಮ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಸಂಪಾದಿಸಿದ ಹಣದಿಂದ ಅಂತಹ ಕಡಿತಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಅನ್ಯಾಯ ಎಂದು ನೌಕರರು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. OPS ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಸರ್ಕಾರವು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ (DA) ಅನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, NPS ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಈ ನಿಬಂಧನೆ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು OPS ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೊಸ ವೇತನ ಆಯೋಗದಲ್ಲಿ ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಯಾವ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಈಗ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ.
ಪ್ರತಿ 10 ವರ್ಷಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ರಚಿಸಲಾಗುವ ಈ ಆಯೋಗವು ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಸಂಬಳ, ಭತ್ಯೆಗಳು, ಪಿಂಚಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಬೋನಸ್ಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಹಣದುಬ್ಬರ, ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ಖಜಾನೆಯ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಶಿಫಾರಸುಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತದೆ. 1946 ರಿಂದ 7 ವೇತನ ಆಯೋಗ ರಚಿಸಲಾಗಿತ್ತು. 7 ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಶಿಫಾರಸುಗಳು 2016 ರಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನೂ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿವೆ.
