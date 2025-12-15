English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗ: ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಡಿಎ ಹೆಚ್ಚಳ... ಸರ್ಕಾರದ ಮಹತ್ವದ ಆದೇಶ

8th Pay Commission: ಎಂಟನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗ ಜಾರಿಯಾಗುವಾಗ ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ (DA) ಹೆಚ್ಚಳವಾಗುತ್ತೋ ಇಲ್ಲವೋ ಎನ್ನುವ ಗೊಂದಲ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣವನ್ನು ನೀಡಿದೆ. 

Written by - Yashaswini V | Last Updated : Dec 15, 2025, 09:32 PM IST
8th Pay Commission: ಎಂಟನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗ ರಚನೆಯಾದಾಗಿನಿಂದಲೂ ಸಂಬಳ, ಪಿಂಚಣಿ ಹಾಗು ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ (DA) ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಗೊಂದಲಗಳು ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿವೆ. ಈ ಗೊಂದಲ ಹುಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಾಗಲು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳು ಉಪ್ಪು, ಹುಳಿ, ಖಾರ ಹಾಕುತ್ತಿವೆ. ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಹಣಕಾಸು ಕಾಯ್ದೆ 2025ರ ಅಡಿ ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗುವುದೇ ಇಲ್ಲ ಎನ್ನುವ ಚರ್ಚೆ ಕೂಡ ನಡೆದಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಬಂಪರ್‌ ಗುಡ್‌ನ್ಯೂಸ್‌ ನೀಡಿದೆ. 

ಪಿಂಚಣಿದಾರರ ಪಿಂಚಣಿ, ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಈ ಚರ್ಚೆ ಬಿರುಸುಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಇದೀಗ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ ನೀಡಿದೆ. ಹೊಸ ಹಣಕಾಸು ಕಾಯ್ದೆ 2025ರ ಅನ್ವಯ ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ನಿವೃತ್ತಿಯ ಬಳಿಕ ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ (DA) ಹೆಚ್ಚಳವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದು ತಪ್ಪು ಮಾಹಿತಿ, ಅದು ನಕಲಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಹೊಸ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ದುಷ್ಕೃತ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡರೆ ಮಾತ್ರ ಅಂಥ ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆಯನ್ನು ತಡೆಹಿಡಿಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ತೆರಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಮಹತ್ವದ ಆದೇಶ.. ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿದರೆ ಭಾರೀ ನಷ್ಟ

ಸಿಸಿಎಸ್ (ಪಿಂಚಣಿ) ನಿಯಮಗಳು, 2021ರ ನಿಯಮ 37 ಅನ್ನು ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಿ ಪಿಎಸ್‌ಯು ಉದ್ಯೋಗಿಯನ್ನು ದುಷ್ಕೃತ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡರೆ ಅವರ ನಿವೃತ್ತಿ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಮುಟ್ಟುಗೋಲು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕೂಡ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳಿದೆ. ಈ ವಿಷಯದ ಕುರಿತು 2025ರ ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಹೊರಡಿಸಲಾದ ಅಧಿಕೃತ ಅಧಿಸೂಚನೆಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರವು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದೆ.

ಡಿಎ ಹೆಚ್ಚಳ ಅಗತ್ಯ ಏಕೆ?
ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ (DA) ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಒದಗಿಸಿಕೊಡಲಾದ ವೇತನ ರಚನೆಯ ಒಂದು ಅಂಶ. ಇದು ಹಣದುಬ್ಬರಕ್ಕೆ ಸರಿಹೊಂದಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ. ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಹಣದುಬ್ಬರವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಆರ್ಥಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರ ಖರೀದಿ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- EPFO Rule: ನೀವು ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟರೂ PF ಹಣ ಬೆಳೆಯುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತೆ.. ಹೇಗ್‌ ಗೊತ್ತಾ!

ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಳ ಹೇಗಾಗುತ್ತದೆ? 
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಎರಡು ಸಲ ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆಗಳನ್ನು ನವೀಕರಣ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಮೂಲ ವೇತನ, ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ, ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆ ಭತ್ಯೆ (HRA), ಸಾರಿಗೆ ಭತ್ಯೆ (TA), ಇತರ ಭತ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿ ಅಂಶವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಸಂಬಳ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಸಿಗುತ್ತದೆ. 7ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಶಿಫಾರಸುಗಳ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 3ರಷ್ಟನ್ನು ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಯಶಸ್ವಿನಿ ವಿ. Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೊದಲ ಪತ್ರಕರ್ತೆ. 2017ರಿಂದ Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್, ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್, ವರ್ಲ್ಡ್, ಸೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಸದ್ಯ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ಎಡಿಟರ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

