8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗ: ಪಿಂಚಣಿದಾರರ ಹಕ್ಕುಗಳಿಗೆ ಒತ್ತು.. DR ವಿಲೀನ, 75 ಲಕ್ಷ ರೂ.ವರೆಗೆ ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿ!

8th Pay Commission News: 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಶಿಫಾರಸುಗಳು ಜಾರಿ ಬಗ್ಗೆ ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಕುತೂಹಲವನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ. 2026ರ ಏಪ್ರಿಲ್ 13ರಂದು NC-JCM ನ ಕರಡು ರಚನಾ ಸಮಿತಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಜ್ಞಾಪಕ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಪೈಕಿ 10 ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳು ಯಾವುವು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಮುಂದೆ ನೋಡಿ.
1. ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಫಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಶ
ನೌಕರರ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಲು ಮತ್ತು ನಿವೃತ್ತ ನೌಕರರಿಗೆ ಪಿಂಚಣಿ ನಿರ್ಧಾರವಾಗಲು ಫಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಶವೇ ಮಾನದಂಡ. ಈ ಫಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಶ ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಪಿಂಚಣಿದಾರರು 2026ರ ಜನವರಿ 1ರಿಂದ ಬಾಕಿ ಪಡೆಯಬೇಕು ಎಂದು NC-JCM ನ ಕರಡು ಸಮಿತಿಯು ತಿಳಿಸಿದೆ.
2. ನಾಗರಿಕ ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಒಂದು ಶ್ರೇಣಿ ಒಂದು ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆ
ಸಶಸ್ತ್ರ ಪಡೆಗಳ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ನೀಡಲಾದ ಒಂದು ಶ್ರೇಣಿ ಒಂದು ಪಿಂಚಣಿ (OROP) ಯೋಜನೆಯಂತೆಯೇ NC-JCM ನ ಕರಡು ಸಮಿತಿಯು ಎಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದೆ. ಇದರರ್ಥ 2016ರ ಮೊದಲು ನಿವೃತ್ತರಾದ ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿವೃತ್ತರಾಗುವವರು ನಿವೃತ್ತಿಯ ವೇಳೆ ಅವರ ಹುದ್ದೆ ಒಂದೇ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅವರಿಗೆ ಅದೇ ಪಿಂಚಣಿ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ
3. NPS/UPS ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆ ಮತ್ತು OPS ಮರುಸ್ಥಾಪನೆ
8ನೇ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಿಂಚಣಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿ ಹಳೆಯ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು (OPS) ಮರಳಿ ತರಬೇಕು ಎಂದು ಕರಡು ಸಮಿತಿ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದೆ. NPS ಈಗಾಗಲೇ ವೃದ್ಧಾಪ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಅನಿಶ್ಚಿತಗೊಳಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಶಕ್ತಿಗಳ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅದು ಹೇಳಿದೆ.
4. ಗರಿಷ್ಠ ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿ (DCRG) ಮಿತಿಯನ್ನು ರೂ. 75 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿ
ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಂಬಳ ಮತ್ತು ಹಣದುಬ್ಬರದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿ ಮಿತಿಯನ್ನು 25 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಂದ 75 ಲಕ್ಷ ರುಪಾಯಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕು ಎಂದು NC-JCM ಒತ್ತಾಯಿಸಿದೆ. ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿ ಮಿತಿಯ 16.5 ಪಟ್ಟು ವೇತನವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಸಮಿತಿಯು 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗವನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದೆ.
5. 11 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಪಿಂಚಣಿ ಮರುಸ್ಥಾಪನೆ
ಪಿಂಚಣಿ ಮರುಸ್ಥಾಪನೆಯನ್ನು 15 ವರ್ಷಗಳಿಂದ 11 ವರ್ಷಗಳಿಗೆ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಬೇಕೆಂದು NC-JCM ನ ಕರಡು ಸಮಿತಿ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದೆ. ಈಗ ಪಿಂಚಣಿದಾರರು ತಮ್ಮ ಪಿಂಚಣಿಯ 40%ವರೆಗೆ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಬಹುದು. ಇದರರ್ಥ ಅವರು 15 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಕಡಿಮೆ ಪಿಂಚಣಿ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಕರಡು ಸಮಿತಿಯು ಈ ಕಾಲಮಿತಿಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಹೇಳಿದೆ.
6. ಪೂರ್ಣ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಪಿಂಚಣಿಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿ
ಕುಟುಂಬ ಪಿಂಚಣಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕೊನೆಯ ವೇತನದ 30% ರಿಂದ 50%ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕು. ವರ್ಧಿತ ಕುಟುಂಬ ಪಿಂಚಣಿ ಅವಧಿಯನ್ನು 70 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನವರೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕು ಎಂದು NC-JCM ನ ಕರಡು ಸಮಿತಿಯು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದೆ.
7. ವಯೋಮಾನ ಆಧಾರಿತ ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನು 5% ಹೆಚ್ಚಿಸಿ.
ನಿವೃತ್ತಿ ವೇತನದಾರರು ನಿವೃತ್ತಿಯ ನಂತರ ಪ್ರತಿ ಐದು ವರ್ಷಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ 5% ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪಿಂಚಣಿ ಪಡೆಯಬೇಕು ಎಂಬ ಸಂಸದೀಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಯ ಶಿಫಾರಸನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ NC-JCM ನ ಕರಡು ಸಮಿತಿಯು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದೆ.
8. ತುಟ್ಟಿ ಪರಿಹಾರ (DR) ಅನ್ನು ಮೂಲ ವೇತನದೊಂದಿಗೆ ವಿಲೀನಗೊಳಿಸಿ.
ಕರಡು ಸಮಿತಿಯು ತುಟ್ಟಿ ಪರಿಹಾರ (DR) 25% ತಲುಪಿದಾಗ ಅದನ್ನು 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದಲ್ಲಿ ಮೂಲ ವೇತನದೊಂದಿಗೆ ವಿಲೀನಗೊಳಿಸಬೇಕೆಂದು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ, ಮೂಲ ವೇತನವನ್ನು DR ನೊಂದಿಗೆ ವಿಲೀನಗೊಳಿಸುವ ಯಾವುದೇ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಇಲ್ಲ. ಅಂತಹ ವಿಲೀನದ ಪ್ರಯೋಜನವೆಂದರೆ DR ಅನ್ನು ಮೂಲ ವೇತನದ ಮೇಲೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಿಲೀನದ ನಂತರ ಮೂಲ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
9. 600 ದಿನಗಳ ರಜೆಯ ನಗದು ಹಿಂಪಡೆಯಿರಿ
ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದಿದ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ 300 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ರಜೆಯ ನಗದು ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಕರಡು ಸಮಿತಿಯು ಎನ್ಕ್ಯಾಶ್ಮೆಂಟ್ ಮಿತಿಯನ್ನು 600 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗಿಯೊಬ್ಬರು 20 ವರ್ಷ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ ಕೆಲವು ಹಣಕಾಸಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಅಂತಹ ಸಂಗ್ರಹವಾದ ರಜೆಯ ಭಾಗವನ್ನು 50% ಎಂದು ನಗದೀಕರಿಸಲು ಅನುಮತಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ನಾಗರಿಕ ಉದ್ಯೋಗಿಯಾಗಿ ಸೇರಿದ ನಂತರ ಮಾಜಿ ಸೇವಾ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ರಜೆಗಳ ನಗದು ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆಗೆ ಸಹ ಅನುಮತಿ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಸಮಿತಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದೆ.
10. CGHS ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು 150 ನಗರಗಳಿಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿ
ಕರಡು ಸಮಿತಿಯು ಪ್ರಸ್ತುತ 81 ನಗರಗಳಿಂದ ಭಾರತದ 150 ನಗರಗಳಿಗೆ CGHS ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದೆ. ಶಿಫಾರಸುಗಳ ಪ್ರಕಾರ CGHS ಮತ್ತು CSMA ನಿಯಮಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೂ ನಗದು ರಹಿತ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಬೇಕು. ಜೀವಿತಾವಧಿಯ ಮಾನ್ಯತೆಯೊಂದಿಗೆ ಪಿಂಚಣಿದಾರ CGHS ಕಾರ್ಡ್ ಪಡೆಯಲು ಪಿಂಚಣಿದಾರರು 120 ತಿಂಗಳ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕು ಎಂದು NC-JCM ಹೇಳುತ್ತದೆ. ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರನ್ನು ಈ ಕೊಡುಗೆಯಿಂದ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರವು ಅವರ ಪರವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಕರಡು ಸಮಿತಿಯು 8 ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡುತ್ತದೆ.
