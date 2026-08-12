8th Pay Commission 2026: ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರು ಬಹು ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿಂದ ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿರುವ 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯೊಂದು ನಡೆದಿದೆ. ಪಿಂಚಣಿದಾರರ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಆಯೋಗದ ಮುಂದೆ ಹಲವು ಪ್ರಮುಖ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನ ಇಟ್ಟಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲೂ ಕನಿಷ್ಠ ಮೂಲ ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನ ₹45,000ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕೆಂಬ ಬೇಡಿಕೆ ಇದೀಗ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ 7ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದಡಿ ಕನಿಷ್ಠ ಮೂಲ ಪಿಂಚಣಿ ₹9,000 ಇದೆ.
ಪಿಂಚಣಿ ₹45 ಸಾವಿರಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಬೇಡಿಕೆ
ಭಾರತ್ ಪಿಂಚನರ್ಸ್ ಸಮಾಜ (Bharat Pensioners Samaj - BPS) 8ನೇ ಕೇಂದ್ರ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಮುಂದೆ ಪಿಂಚಣಿ ಹೆಚ್ಚಳ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ. ಸಂಘಟನೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ಬೇಡಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಮೂಲ ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನ ತಿಂಗಳಿಗೆ ₹45,000ಕ್ಕೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸುವುದು ಸೇರಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ಮೂಲ ವೇತನವನ್ನ ₹69,000ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು 3.83 ಫಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕೆಂಬ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನೂ ಮುಂದಿಡಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಅಂಶವೆಂದರೆ ₹45,000 ಪಿಂಚಣಿ ಇನ್ನೂ ಸರ್ಕಾರ ಘೋಷಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತವಲ್ಲ. ಇದು ಪಿಂಚಣಿದಾರರ ಸಂಘಟನೆ 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟಿರುವ ಬೇಡಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಪಿಂಚಣಿ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಲಿದೆ ಎಂಬುದು ಆಯೋಗದ ಶಿಫಾರಸು ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಅಂತಿಮ ನಿರ್ಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಪ್ರಸ್ತುತ ಕನಿಷ್ಠ ಪಿಂಚಣಿ ಎಷ್ಟು?
7ನೇ ಕೇಂದ್ರ ವೇತನ ಆಯೋಗದಡಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ಮೂಲ ಪಿಂಚಣಿ ₹9,000 ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಇದೆ. ಹೊಸ ವೇತನ ಆಯೋಗದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕೆಂಬ ಬೇಡಿಕೆ ಹಲವು ಸಂಘಟನೆಗಳಿಂದ ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿದೆ. ₹45,000 ಕನಿಷ್ಠ ಪಿಂಚಣಿ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದರೆ, ಈಗಿನ ₹9,000ಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಅದು ಐದು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಲಿದೆ. ಆದರೆ ಇದು ಪ್ರಸ್ತುತ ಬೇಡಿಕೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿರುವ ಮೊತ್ತ ಮಾತ್ರವಾಗಿದ್ದು, ಇದನ್ನ ಅಂತಿಮ ಪಿಂಚಣಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.
3.83 ಫಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಬೇಡಿಕೆ
8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರುವ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಷಯವೆಂದರೆ ಫಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್. ಪಿಂಚಣಿದಾರರ ಸಂಘಟನೆ 3.83ರ ಫಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಪರಿಗಣಿಸುವಂತೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದೆ. ಫಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಮೂಲಕ ಪ್ರಸ್ತುತ ಮೂಲ ವೇತನ ಅಥವಾ ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನ ಪರಿಷ್ಕರಿಸುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಫಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಎಷ್ಟು ನಿಗದಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರ ಅಂತಿಮ ಆದಾಯದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶವಾಗಲಿದೆ. ಸಂಘಟನೆಗಳ ಬೇಡಿಕೆಯಂತೆ 3.83 ಫಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಒಪ್ಪಿಗೆಯಾದರೆ, ಕನಿಷ್ಠ ಮೂಲ ವೇತನವನ್ನ ₹18,000ರಿಂದ ₹69,000ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕೆಂಬ ಪ್ರಸ್ತಾಪವೂ ಇದೆ.
ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಂದ ಮತ್ತಷ್ಟು ಬೇಡಿಕೆಗಳು
ಕೇವಲ ಕನಿಷ್ಠ ಪಿಂಚಣಿ ಹೆಚ್ಚಳವಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಪಿಂಚಣಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಹಲವು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನ ತರಬೇಕೆಂದು ಪಿಂಚಣಿದಾರರ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಿವೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ನಿವೃತ್ತಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ವೇತನಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಪಿಂಚಣಿ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು, ಕುಟುಂಬ ಪಿಂಚಣಿಯಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ, ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ ಮತ್ತು ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಬೇಡಿಕೆಗಳು ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿವೆ. ಭಾರತ್ ಪಿಂಚನರ್ಸ್ ಸಮಾಜವು ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಪಡೆದ ವೇತನದ ಶೇಕಡಾವಾರು ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ 67%ಕ್ಕೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಬೇಕು ಹಾಗೂ ಕುಟುಂಬ ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನ 50%ಕ್ಕೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಬೇಕೆಂಬ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನೂ ಮುಂದಿಟ್ಟಿದೆ.
ಪ್ರತಿ ಮೂರು ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ DR ಪರಿಷ್ಕರಣೆ?
ಪಿಂಚಣಿದಾರರ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಬೇಡಿಕೆಯೆಂದರೆ Dearness Relief (DR) ಪರಿಷ್ಕರಣೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅವಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಪಿಂಚಣಿದಾರರ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಜೀವನ ವೆಚ್ಚವನ್ನ ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು DRಅನ್ನ ಪ್ರತಿ ಮೂರು ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಬೇಕೆಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿವೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ DR ಅನ್ನ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮೂಲ ಪಿಂಚಣಿಯೊಂದಿಗೆ ವಿಲೀನಗೊಳಿಸುವ ಬೇಡಿಕೆಯೂ ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ.
8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಶಿಫಾರಸು ಯಾವಾಗ?
8ನೇ ಕೇಂದ್ರ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಈಗಾಗಲೇ ಮುಂದುವರಿದಿದ್ದು, ವಿವಿಧ ವರ್ಗದ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು, ಪಿಂಚಣಿದಾರರು ಹಾಗೂ ಸಂಘಟನೆಗಳಿಂದ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಮತ್ತು ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನ ಪಡೆಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ವೇತನ, ಪಿಂಚಣಿ, ಭತ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳ ಕುರಿತು ಆಯೋಗವು ವಿವಿಧ ಪಾಲುದಾರರೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಆಯೋಗದ ಶಿಫಾರಸುಗಳು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಈಗ ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿರುವ ₹45,000 ಕನಿಷ್ಠ ಪಿಂಚಣಿ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಮೊತ್ತಗಳನ್ನ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದ ಮೊತ್ತವೆಂದು ಭಾವಿಸಬಾರದು.
ಪಿಂಚಣಿದಾರರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿದ ನಿರೀಕ್ಷೆ
8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದಿಂದ ವೇತನ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಪಿಂಚಣಿಯಲ್ಲೂ ಗಣನೀಯ ಸುಧಾರಣೆ ಆಗಬಹುದು ಎಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ಪಿಂಚಣಿದಾರರಲ್ಲಿದೆ. ಜೀವನ ವೆಚ್ಚ ಏರಿಕೆ, ವೈದ್ಯಕೀಯ ವೆಚ್ಚ ಮತ್ತು ಇತರ ಖರ್ಚುಗಳನ್ನ ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಕನಿಷ್ಠ ಪಿಂಚಣಿ ಹೆಚ್ಚಳ ಅಗತ್ಯವೆಂದು ಸಂಘಟನೆಗಳು ವಾದಿಸುತ್ತಿವೆ. ₹45,000 ಕನಿಷ್ಠ ಪಿಂಚಣಿ ಬೇಡಿಕೆ ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವ ಪಡೆದಿದೆ. ಆದರೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಅಂತಿಮ ನಿರ್ಧಾರ ಹೊರಬರುವವರೆಗೆ ಪಿಂಚಣಿದಾರರು ಅಧಿಕೃತ ಘೋಷಣೆಯನ್ನ ಕಾಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಮುಂದೆ ಕನಿಷ್ಠ ಪಿಂಚಣಿ ₹45,000ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಬೇಡಿಕೆ ಪಿಂಚಣಿದಾರರ ವಲಯದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ₹69,000 ಕನಿಷ್ಠ ಮೂಲ ವೇತನ, 3.83 ಫಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್, 67% ಪಿಂಚಣಿ ಮತ್ತು 50% ಕುಟುಂಬ ಪಿಂಚಣಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಬೇಡಿಕೆಗಳು ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ಬಂದಿವೆ. ಆಯೋಗ ಈ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನ ಹೇಗೆ ಪರಿಗಣಿಸಲಿದೆ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಯಾವ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಿದೆ ಎಂಬುದು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಲಿದೆ.