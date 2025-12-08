English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗ ಜಾರಿಗೂ ಮುನ್ನವೇ ಸರ್ಕಾರದ ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರ… ವೇತನ ಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಬದಲಾವಣೆ!

8th Pay Commission: 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಶಿಫಾರಸುಗಳ ಜಾರಿ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಕುತೂಹಲವಿದೆ. ಆಯೋಗದ ಶಿಫಾರಸುಗಳು ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳ ಮೇಲೆ ಆರ್ಥಿಕ ಹೊರೆಯನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಅಂದಾಜಿನ ಪ್ರಕಾರ ಸಂಬಳ ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿ ವೆಚ್ಚವು 9 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು ಮೀರಬಹುದು ಎಂಬ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ.  

Written by - Yashaswini V | Last Updated : Dec 8, 2025, 01:02 PM IST
  • 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮುಗಿಯಲು 2 ರಿಂದ 3 ವರ್ಷ ಬೇಕಾಗಬಹುದು.
  • ಜಾರಿಯಾದರೆ ಸರ್ಕಾರದ ಮೇಲೆ ಭಾರಿ ಆರ್ಥಿಕ ಒತ್ತಡ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
  • ವೇತನ, ಭತ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿ ಕುರಿತು ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ತನ್ನ ನಿಲುವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.

8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗ ಜಾರಿಗೂ ಮುನ್ನವೇ ಸರ್ಕಾರದ ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರ… ವೇತನ ಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಬದಲಾವಣೆ!

8th Pay Commission News: ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗವನ್ನು ರಚಿಸಿ ಅದರ ನಿಯಮಗಳನ್ನು (TOR) ಕೂಡ ಅನುಮೋದಿಸಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಆಯೋಗದ ಶಿಫಾರಸುಗಳನ್ನು ಯಾವಾಗ ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರಲ್ಲಿ ಕುತೂಹಲ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಜಾರಿಯಾಗಲು ಕೆಲವು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಮೊದಲು ಆಯೋಗವು ಸಿದ್ದಪಡಿಸಿದ ಶಿಫಾರಸು ವರದಿ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಯಾಗಿ ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಒಳಪಡುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಅಂತಿಮ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸರ್ಕಾರ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದಾಗ ಜಾರಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. 

8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮುಗಿಯಲು 2 ರಿಂದ 3 ವರ್ಷ ಬೇಕಾಗಬಹುದು. ಏತನ್ಮದ್ಯೆ 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಶಿಫಾರಸು ಜಾರಿಗೆ ತಂದರೆ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ಭಾರಿ ಆರ್ಥಿಕ ಒತ್ತಡ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಣಕಾಸಿನ ಮೇಲೆ ಭಾರಿ ಒತ್ತಡ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಗಳ ಆರ್ಥಿಕ ಸಲಹಾ ಮಂಡಳಿ ಸದಸ್ಯ ಮತ್ತು ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ನೀಲಕಂಠ ಮಿಶ್ರಾ ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ

ವೆಚ್ಚ ಎಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ?
ನೀಲಕಂಠ ಮಿಶ್ರಾ ಅವರ ಅಂದಾಜಿನ ಪ್ರಕಾರ, 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಅನುಷ್ಠಾನದ ನಂತರ ಸಂಬಳ ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿಗಳ ಒಟ್ಟು ಖರ್ಚು 4 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು ಮೀರಬಹುದು. ಇದಕ್ಕೆ ಐದು ತ್ರೈಮಾಸಿಕಗಳವರೆಗಿನ ಬಾಕಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿದರೆ ಸುಮಾರು 9 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಾಗಬಹುದು. 2028ನೇ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸುವಾಗ ಈ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಸಿಐಐ ಇಂಡಿಯಾ @ 2025 ಶೃಂಗಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು,  ಇಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಜಿಡಿಪಿಗೆ ಬದ್ಧತೆಗಳನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- EPFO ಹೊಸ ನಿಯಮ : ಇಬ್ಬರು ಹೆಂಡತಿಯರಿದ್ದರೆ ಪತಿಯ ಪಿಂಚಣಿ ಯಾರಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ?

ಭಾರತವು 2027ರಿಂದ ಸಾಲ - ಜಿಡಿಪಿ ಖಜಾನೆ ಚೌಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲು ತಯಾರಿ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಇದರ ರೂಪರೇಷೆಯನ್ನು ಮುಂಬರುವ ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಘೋಷಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ನೀಲಕಂಠ ಮಿಶ್ರಾ ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಡಿಮೆ ಹಣದುಬ್ಬರ ದರವು ಆರ್ಥಿಕತೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿತಾಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗವನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದರೆ ಭಾರಿ ಹಣಕಾಸಿನ ಹೊರೆಯು ಸರ್ಕಾರದ ಭವಿಷ್ಯದ ಖಜಾನೆ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಮೇಲೆ ಮಿತಿಯನ್ನು ಹಾಕಬೇಕಾಗಬಹುದು.

8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗ: ಪ್ರಮುಖ ನವೀಕರಣಗಳು: 
8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನೌಕರರ ಸಂಘ ಎತ್ತಿರುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವಾಲಯ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ. ಹಿಂದಿನ ಎಲ್ಲಾ ವೇತನ ಆಯೋಗಗಳು ವೇತನ ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿ ಎರಡನ್ನೂ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿರುವುದರಿಂದ TORನಲ್ಲಿ ಪಿಂಚಣಿ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಒಕ್ಕೂಟ ಹೇಳಿತ್ತು.​​​​​​​​​​​​​

8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದಿಂದ ಪಿಂಚಣಿ ಹೊರಗುಳಿಯುತ್ತದೆಯೇ?​​​
ಈ ವಿಷಯ 69 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪಿಂಚಣಿದಾರರಲ್ಲಿ ಗೊಂದಲ ಉಂಟುಮಾಡಿದೆ. ನಿವೃತ್ತ ನೌಕರರನ್ನು ಪಿಂಚಣಿ ಸುಧಾರಣಾ ಆಯೋಗದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಇರಿಸಿದರೆ ಅವರು ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಬರೆದ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರಿಸಿವೆ.​ ​​​ಈಗ ಸರ್ಕಾರ ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದು, 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗವು ವೇತನ, ಭತ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿ ಕುರಿತು ಶಿಫಾರಸುಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನು ಹೊರಗಿಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ನಿಯಮ ಬದಲಾವಣೆ: ಪಿಎಫ್‌ನಲ್ಲಿ ಈ ಸಣ್ಣ ಕಾಳಜಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ವೇಗವಾಗಿ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಯನ್ನಾಗಿಸಬಹು

ಮೂಲ ವೇತನದೊಂದಿಗೆ DA ವಿಲೀನಗೊಳಿಸಲ್ಲ: 
ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವಾಲಯವು ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ. ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ (DA) ಅಥವಾ ತುಟ್ಟಿ ಪರಿಹಾರ (DR) ಅನ್ನು ಮೂಲ ವೇತನದೊಂದಿಗೆ ವಿಲೀನಗೊಳಿಸುವ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಸರ್ಕಾರ ಬಳಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.
 

