8th Pay Commission:  8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ವೇತನ ಶೇ. 30–34ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹೊಸ ವೇತನ ಆಯೋಗದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ವೇತನ ಎಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. ಇಲ್ಲಿದೆ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ.

Written by - Yashaswini V | Last Updated : Dec 1, 2025, 01:57 PM IST
8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗ ಸಂಬಳ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ: ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನ ₹18,000 ದಿಂದ ₹41,000ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ...

8th Pay Commission: "ನನ್ನ ಸಂಬಳ ಎಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ"? ಇದು ಹೊಸ ವೇತನ ಆಯೋಗ ಘೋಷಣೆಯಾದಾಗಲೆಲ್ಲಾ, ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಕೇಳುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿದೆ. ಜನವರಿ 2025 ರಲ್ಲಿ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ಅಂಗೀಕರಿಸಿರುವ 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗವು ಜನವರಿ 1, 2026 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿದೆ. ಇದು ಯಾವುದೇ ಊಹಾಪೋಹಗಳಿಲ್ಲದೆ, ಯಾವುದೇ ವದಂತಿಗಳನ್ನು ನಂಬದೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಸ್ತುತ, 7ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಡೇಟಾವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಭವಿಷ್ಯದ ಸಂಬಳದ ವಾಸ್ತವಿಕ ಪೂರ್ವವೀಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಲೆಕ್ಕಾಹಾಕಬಹುದು. 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ವೇತನ ಎಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಇಲ್ಲಿದೆ.

8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಸಂಬಳ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್:
ಲಭ್ಯವಿರುವ ಮಾಹಿತಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ವೇತನ ಸುಮಾರು 30–34% ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳವಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಕೇವಲ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಮುನ್ಸೂಚನಾ ಸಾಧನವೆಂದು ಭಾವಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು, ಪಿಂಚಣಿದಾರರು ತಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಉಳಿತಾಯ, ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ನಿವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಯೋಜಿಸಲು ನೆರವಾಗುವ ಮಾನದಂಡವಾಗಿದ್ದು ಅವರ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದಾದ ಅಸ್ತ್ರವೂ ಆಗಿದೆ. 

ಹೊಸ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ವೇತನ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ! 
ಹೊಸ ವೇತನ ಆಯೋಗವನ್ನು ಹಿಂದಿನ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಮೂಲ ವೇತನ, ವೇತನ ಮಟ್ಟ, ನಗರ ವರ್ಗ (X, Y, ಅಥವಾ Z), ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಫಿಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಅಂಶ, ಭತ್ಯೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಲೆಕ್ಕಾಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ.  ಅದನ್ನು ಹೊಸ ಮೂಲ ವೇತನ, ನವೀಕರಿಸಿದ ಡಿಎ, ಪರಿಷ್ಕೃತ ಹೆಚ್‌ಆರ್‌ಎ, ಕೈ ಸೇರುವ ನಿವ್ವಳ ವೇತನ, ಎನ್‌ಪಿಎಸ್‌ ಮತ್ತು ತೆರಿಗೆಯಂತಹ ಅಂದಾಜು ಕಡಿತಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- ಪಿಂಚಣಿದಾರರ ಬಹುದಿನದ ಬೇಡಿಕೆಗೆ ಅಸ್ತು : ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಹೊಸ್ತಿಲಲ್ಲೇ ಸಿಕ್ತು ಭರ್ಜರಿ ಗುಡ್‌ನ್ಯೂಸ್

ಲಭ್ಯವಿರುವ ಮಾಹಿತಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ,  8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದಲ್ಲಿ ಡಿಎ 70% ತಲುಪುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ ಎಂದು ಕೆಲವು ವರದಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದರೆ, ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ವರದಿಗಳು ಹೊಸ ವೇತನ ಆಯೋಗದಲ್ಲಿ ಫಿಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಅಂಶವನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸುವ ಮೊದಲು ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆಯನ್ನು ಮೂಲ ವೇತನದೊಂದಿಗೆ ವಿಲೀನಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಒಂದೊಮ್ಮೆ ಡಿಎ ಅನ್ನು ಮೂಲ ವೇತನದಲ್ಲಿ ವಿಲೀನಗೊಳಿಸಿದರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಮೂಲವೇತನ ಭಾರೀ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆಯಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.  

ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನ ₹18,000 ದಿಂದ ₹41,000ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಳ: 
8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದಲ್ಲಿ ಫಿಟ್‌ಮೆಂಟ್‌ ಅಂಶವನ್ನು 1.83 ರಿಂದ 2.86 ರ ನಡುವೆ ಇರಿಸಿದರೆ ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನ ₹18,000 ದಿಂದ ₹41,000ಕ್ಕೆ ಏರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬೆಲೆಯಿಂದ ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್‌ವರೆಗೆ.. ಡಿಸೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಬದಲಾಗಲಿವೆ ಈ ಪ್ರಮುಖ ನಿಯಮಗಳು

8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗವು ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿಯೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಆದಾಯ ಮರುಹೊಂದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಲಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು ಇದರಿಂದ 50 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಮತ್ತು 65 ಲಕ್ಷ ಪಿಂಚಣಿದಾರರ ಮೇಲೆ ನೇರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲಿದೆ. 
 

