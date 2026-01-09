English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದಲ್ಲಿ ವೇತನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್‌.. ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು, ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್‌

8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದಲ್ಲಿ ವೇತನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್‌.. ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು, ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್‌

8th Pay Commission: ಹೊಸ ವೇತನ ಆಯೋಗದಲ್ಲಿ ಸಂಬಳ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ (New CPC Salary Calculator) ಎಂದರೇನು? ಅದು ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ? ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು (Govt Employees) ಹಾಗೂ ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ (Pensioners) ಅದರ ಲಾಭ ಏನು? ಹಾಗೆಯೇ ಫಿಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಅಂಶ (Fitment Factors) ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ? ಎಂಬ ಉಪಯುಕ್ತ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ. 

Written by - Yashaswini V | Last Updated : Jan 9, 2026, 08:50 AM IST
  • 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗ 2026ರ ಜನವರಿ 1ರಿಂದ ಪೂರ್ವಾನ್ವಯವಾಗುವಂತೆ ಜಾರಿಯ ನಿರೀಕ್ಷೆ.
  • ವೇತನ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿಸಲಿರುವ ಸಂಬಳ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್

8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದಲ್ಲಿ ವೇತನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್‌.. ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು, ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್‌

8th Pay Commission News: ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರು 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗ (8th Pay Commission) ಜಾರಿಯಾಗುವ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ತುಂಬಾನೇ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 2026ರ ಜನವರಿ 1ರಿಂದ ಪೂರ್ವಾನ್ವಯವಾಗುವಂತೆ ಹೊಸ ವೇತನ ಆಯೋಗ ಜಾರಿಯಾಗುವ ಬಗ್ಗೆ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಸಂಬಳ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ (Salary Calculator) ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ? ಅದರಿಂದ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಲಾಭವಾಗುತ್ತದೆ? ಫಿಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಅಂಶ Fitment Factors) ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ? ಎನ್ನುವ ಕುತೂಹಲಗಳು ಕೂಡ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿವೆ.

ಸಂಬಳ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಎಂದರೇನು?
8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಸಂಬಳ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ 2026 (8th CPC Salary Calculator) ಎಂದರೆ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಆಧುನಿಕ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಹಾಯಕ ಎನ್ನಬಹುದು. ಇದು ನೌಕರರು ಈಗ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ವೇತನದ ಮಟ್ಟ ಹಾಗು 7ನೇ CPC ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮೂಲ ವೇತನವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಹಾಕಲು ಸಹಕಾರಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಹೊಸ ಮೂಲ ವೇತನವನ್ನು ಮನೆಬಾಡಿಗೆ ಭತ್ಯೆ (HRA) ಮತ್ತು ಯೋಜಿತ ಫಿಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಅಂಶದಿಂದ ಪಡೆದ ನಿವ್ವಳ ಸಂಬಳದಂತಹ ಭತ್ಯೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಅಂದಾಜು ಮಾಡಿ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಳ ಏನು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಹೇಳುತ್ತದೆ. 

ಫಿಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಅಂಶ ಹೇಗಿರಲಿದೆ? 
ಫಿಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಅಂಶ (Fitment Factor) ಎಂದರೆ ಪರಿಷ್ಕೃತ ವೇತನ ಪಡೆಯಲು ಈಗಾಗಲೇ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಮೂಲ ವೇತನಕ್ಕೆ ಬಳಸಲಾಗುವ ಗುಣಕವಾಗಿದೆ. ತಜ್ಞರು 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದಲ್ಲಿ 2.86ರಿಂದ 3.0ರಷ್ಟು ಫಿಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಅಂಶ ಇರಬಹುದು ಎಂಬ ಅಂದಾಜು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ 30% ಮೂಲ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳ. ಫಿಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಅಂಶವನ್ನು ಹಣದುಬ್ಬರ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಜೀವನ ವೆಚ್ಚಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನ್ಯಾಯಯುತವಾಗಿ ಸಂಬಳ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸೂಚಿಸುವ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯಾಗಿದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಇಳಿಸಲು ಭಾರತದ ಮಾಸ್ಟರ್‌ ಪ್ಲಾನ್!‌ ಒಂದೇ ಒಂದು ಒಪ್ಪಂದದಿಂದ ನೆಲಕಚ್ಚಲಿದೆ ಬಂಗಾರ

ಸಂಬಳ ಪ್ರಕ್ಷೇಪಣ ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಗಿರಲಿದೆ? 
ಸಂಬಳ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಮೂಲಕ ನೋಡುವುದಾದರೆ 7ನೇ CPC ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 50,000 ರೂಪಾಯಿ ಮೂಲ ವೇತನ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಉದ್ಯೋಗಿ 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಫಿಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಅಂಶವನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸಿದ ಪಡೆಯುವ ಒಟ್ಟು ಸಂಬಳ ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದರೆ 1,48,000 ರೂಪಾಯಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಅವರಿಗೆ 44,400 ರೂಪಾಯಿ ಮನೆಬಾಡಿಗೆ ಭತ್ಯೆ (HRA) ಇರುತ್ತದೆ. ನಿವ್ವಳ ಸಂಬಳ 1,92,400 ರೂಪಾಯಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. 

ಸಂಬಳ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್‌ನ ಲಾಭಗಳು ಹೇಗಿರುತ್ತವೆ? 
ಸಂಬಳ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ನೌಕರರ ವೇತನದಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಇದು ಪಾರದರ್ಶಕಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಹಣಕಾಸು ಯೋಜನೆ, ಬಜೆಟ್ ರೂಪಿಸುವುದು, ಮನೆಬಾಡಿಗೆ ಭತ್ಯೆ (HRA) ಮತ್ತು ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ (DA)ಗಳಂತಹ ಭತ್ಯೆಗಳ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯಕ ಸಾಧನವಾಗಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ನೌಕರರು ತಮ್ಮ ಪ್ರಸ್ತುತ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದ ಸಂಬಳಗಳ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡುವುದು ಸುಲಭವಾಗುತ್ತದೆ. 

ಸಂಬಳ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಅನಿವಾರ್ಯ ಸಾಧನ!
ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಸಂಬಳ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ 2026 ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿದ ಸಂಬಳವನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಅನಿವಾರ್ಯ ಸಾಧನವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಫಿಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಅಂಶ, ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಭತ್ಯೆಗಳ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯು ಹೊಸ ವೇತನ ರಚನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಸಹಾಯದಿಂದ ಅಂದಾಜನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನೌಕರರು ಹಣಕಾಸು ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- EPFO ಪಿಂಚಣಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಏರಿಕೆ: ಖಾಸಗಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಖಾತೆ ಸೇರುತ್ತೆ ₹ 7,000!

8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದಲ್ಲಿ ಫಿಟ್‌ಮೆಂಟ್‌ ಅಂಶವೇ ಪ್ರಮುಖವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಈ ಸೂತ್ರವು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ವೇತನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಪಿಂಚಣಿಯಲ್ಲೂ ಭಾರೀ ಏರಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. 

8th Pay CommissionPay Commissionsalary hikePension HikeSalary Calculatior

