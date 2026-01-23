8th Pay Commission: ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನ 54,000 ರೂ.ಗೆ ಏರಿಕೆ! ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು, ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಸಿಹಿಸುದ್ದಿ

8th Pay Commission Latest News: 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿರುವ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಮಂದಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಮಹತ್ವದ ಸುದ್ದಿ ಇದೆ. ಹೊಸ ವೇತನ ಆಯೋಗದಲ್ಲಿ ಜಾರಿಯಾಗಬೇಕಿರುವ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರ ಬೇಡಿಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮಾತುಕತೆಗೆ ಸಿದ್ದತೆ ನಡೆದಿದ್ದು, ವಿವಿಧ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಘಗಳು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಬೇಡಿಕೆಗಳ ಕುರಿತು ಒಮ್ಮತಕ್ಕೆ ಬರಲಿದ್ದು ನಂತರ ಔಪಚಾರಿಕವಾಗಿ ವೇತನ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಈ ಚರ್ಚೆ ಸಂಬಳ ಹೆಚ್ಚಳದ ಬಗ್ಗೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಶ್ನೆಯೆಂದರೆ ವೇತನ ಎಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿದೆ. 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಫಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಶದ ಕುರಿತು ವಿವಿಧ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತಿವೆ. ಆದರೆ ಈಗ, ಪ್ರಮುಖ ಸುದ್ದಿ ಹೊರಬಿದ್ದಿದ್ದು, ಫೆಬ್ರವರಿ 25, 2026 ರಂದು, ಪ್ರಮುಖ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಸದಸ್ಯರು ಫೆಬ್ರವರಿ 25, 2026 ರಂದು ರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜಧಾನಿ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಸಭೆ ಸೇರಲಿದ್ದಾರೆ.
ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ಜಂಟಿ ಸಮಾಲೋಚನಾ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಂಡಳಿ (ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಭಾಗ)ಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಸಭೆ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾಪಕ ಪತ್ರವನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವುದು, ನಂತರ ಅದನ್ನು 8 ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು ಇದರ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ.
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಂಡಳಿ (ಸ್ಟಾಫ್ ಸೈಡ್) ನ ಕರಡು ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರಾದ NC-JCM ಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ, ಅದರ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶಿವ ಗೋಪಾಲ್ ಮಿಶ್ರಾ, 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಕಚೇರಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ನಂತರ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸೇವಾ ವಿಷಯಗಳ ಕುರಿತು ತನ್ನ ಜ್ಞಾಪಕ ಪತ್ರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಮಂಡಳಿಯನ್ನು ಕೇಳಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ರೈಲ್ವೆ, ರಕ್ಷಣಾ, ಅಂಚೆ, ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ಸೇವೆಗಳಂತಹ ಇಲಾಖೆಗಳ ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರ ಸಂಘಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆಗಳ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳನ್ನು ಸಭೆಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುವಾಗ ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆಗಳ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆಯೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಇದರ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ.
ಎಂಟನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಹಣದುಬ್ಬರ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಜೀವನ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸಲು ಮೂಲ ವೇತನ ದರಗಳನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸುವುದು. ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಫಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಶ ಹೆಚ್ಚಳ. ನಿವೃತ್ತ ನೌಕರರಿಗೆ ಪಿಂಚಣಿ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಪಿಂಚಣಿಯಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಪ್ರಮುಖ ಬೇಡಿಕೆಗಳ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳ:
ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆಗಳು ಏರುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಪ್ರಸ್ತುತ ವೇತನ ರಚನೆಯು ನೈಜ ಜೀವನ ವೆಚ್ಚಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ನೌಕರರ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಬಲವಾದ ವಾದವಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗವು ಒಂದು ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರ ನೌಕರರ ವೇತನ ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ಮೂಲ ವೇತನ 54,000 ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಏರಿಕೆ!
ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು, ಪಿಂಚಣಿದಾರರ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ನಂತರ, 8 ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗವು ಆರ್ಥಿಕ ದತ್ತಾಂಶ, ಸರ್ಕಾರದ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ನೌಕರರ ಅಗತ್ಯತೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಸಮಿತಿಯು ತನ್ನ ಶಿಫಾರಸುಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತದೆ. ಲಭ್ಯವಿರುವ ಮಾಹಿತಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದಲ್ಲಿ ಫಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಧಾನ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಲಿದ್ದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಮೂಲ ವೇತನ 54,000 ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಬಹುದು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಫಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನ:
ಮುಂಬರುವ NC-JCM ಸಭೆಯು ಮಾತುಕತೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸುವಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ವೇತನ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯ ಗಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಫಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಶವು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶವಾಗಿ ಕಂಡುಬರುವುದರಿಂದ, ಇದಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಗಮನ ನೀಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ.
NC-JCM ಸಭೆಯು 1.92 - 3.00 ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಫಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಶವನ್ನು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಕನಿಷ್ಠ 18,000 ರೂ. ವೇತನ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ವೇತನ ಎಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು ಎಂಬ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಇಲ್ಲಿದೆ:
1.92 ಫಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ - ₹34,560 ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನ
2.08 ಫಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ - ₹37,440 ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನ
2.28 ಫಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ - ₹41,040 ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನ
2.57 ಫಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ - ₹46,260 ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನ
2.86 ಫಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ - ₹51,480 ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನ
3.00 ಫಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ - ₹54,000 ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನ
