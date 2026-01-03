8th pay commission: 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮತ್ತು ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳದ ಮಧ್ಯೆ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಸುದ್ದಿ ಇದೆ. ಅದೇನೆಂದರೇ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು 2026 ರ ಹೋಳಿ ಹಬ್ಬದ ಮೊದಲು ಮಾರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ (DA)/ತುಟ್ಟಿ ಪರಿಹಾರ (DR) ದ ಮೊದಲ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ ಮತ್ತು ತುಟ್ಟಿ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಜನವರಿ-ಜೂನ್ ಅವಧಿಯ ಅಧಿಸೂಚನೆಯನ್ನು ಮಾರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಜುಲೈ-ಡಿಸೆಂಬರ್ ಅವಧಿಯ ಅಧಿಸೂಚನೆಯನ್ನು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್/ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ?
ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆಯನ್ನು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಗ್ರಾಹಕ ಬೆಲೆ ಸೂಚ್ಯಂಕ (AICPI-IW) ಬಳಸಿ ಲೆಕ್ಕಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆಯನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಲೆಕ್ಕಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ.. ಕಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ಸಚಿವಾಲಯದ ಕಾರ್ಮಿಕ ಬ್ಯೂರೋ ನವೆಂಬರ್ 2025 ರ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಗ್ರಾಹಕ ಬೆಲೆ ಸೂಚ್ಯಂಕದ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ನವೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳ ಸೂಚ್ಯಂಕವು ಭಾರತದ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಜೀವನ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-EPFO: ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್! ಪಿಂಚಣಿಯಲ್ಲಿ 5 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳ
ಇತ್ತೀಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಗ್ರಾಹಕ ಬೆಲೆ ಸೂಚ್ಯಂಕದಲ್ಲಿ 0.5 ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳ ಹೆಚ್ಚಳ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಇದು ಸೂಚ್ಯಂಕವನ್ನು 148.2 ಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದಿದೆ. ಡಿಸೆಂಬರ್ನ AICPI-IW ಡೇಟಾ ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ನಿಖರವಾದ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ.
ಡಿಎ ಹೆಚ್ಚಳ ಎಷ್ಟು?
ಇದನ್ನು ಒಂದು ಊಹೆಯ ಮೇಲೆ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಬಹುದು. ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ, ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025 ರಲ್ಲಿ ಸೂಚ್ಯಂಕವು ಮತ್ತೆ 0.5 ಶೇಕಡಾ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳಿಂದ 148.7 ಕ್ಕೆ ಏರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಊಹಿಸೋಣ, ಅಂದರೆ ಸರಾಸರಿ ಗ್ರಾಹಕ ಬೆಲೆ ಸೂಚ್ಯಂಕ 145.58 ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಆ ವರ್ಷದ ಸರಾಸರಿ ಸೂಚ್ಯಂಕವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಡಿಎ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವು ಸುಮಾರು 60.34% ರ ಅಂಕಿ ಅಂಶವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ರೌಂಡ್-ಆಫ್ ನಿಯಮಗಳಿಂದಾಗಿ, ಇದನ್ನು 60% ಡಿಎ ಗೆ ಪೂರ್ಣಾಂಕಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಜುಲೈ 2025 ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಡಿಎ ಪ್ರಸ್ತುತ 58% ರಷ್ಟಿದೆ. ನವೆಂಬರ್ ವರೆಗಿನ ಡೇಟಾ ಮತ್ತು ಡಿಸೆಂಬರ್ನ ಸಂಭವನೀಯ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಜನವರಿ 2026 ರಿಂದ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಡಿಎ 60% ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ.
7ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಅವಧಿ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಜನವರಿ-ಜೂನ್ 2026 ರಲ್ಲಿ ಡಿಎ ಹೆಚ್ಚಳವು ಮೊದಲ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಲಿದೆ. 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಬಳ ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಗೆ ಕನಿಷ್ಠ 18 ರಿಂದ 24 ತಿಂಗಳುಗಳು ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವಾಗ, ಮುಂದಿನ 4 ಡಿಎ ಹೆಚ್ಚಳಗಳು 1 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತವೆ ಏಕೆಂದರೆ, ನಂತರ, ಹೊಸ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಶಿಫಾರಸುಗಳು ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಾಗ, ಈ ಡಿಎಗಳನ್ನು ಮೂಲ ವೇತನಕ್ಕೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.