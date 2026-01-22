ಸರ್ಕಾರದ ಒಂದೇ ನಿರ್ಧಾರದಿಂದ ವೇತನದಲ್ಲಿ 3 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳ! ಯಾರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯಿರಿ..

8th Pay Commission: ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು 8 ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ರಚನೆಯತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಂಚೆ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಒಕ್ಕೂಟ (FNPO) ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಮಗ್ರ ವರದಿಯನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಂಡಳಿ JCM ಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ. ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ, ಅವರು ಅಂಚೆ ನೌಕರರ ವೇತನ ಮತ್ತು ಭತ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗ್ರೂಪ್ A ನಿಂದ ಗ್ರೂಪ್ D ಹಂತದವರೆಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ವೇತನದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಅವರು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಫೆಬ್ರವರಿ 25 ರಂದು ನಡೆಯಲಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಸ್ತಾಪಗಳನ್ನು ಚರ್ಚಿಸಲಾಗುವುದು ಮತ್ತು ಅಂತಿಮ ವರದಿಯನ್ನು 8 ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ರಂಜನಾ ಪ್ರಕಾಶ್ ದೇಸಾಯಿ ಅವರಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುವುದು.
ಈ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಅಂಶವೆಂದರೆ ಫಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಶ. ಉದ್ಯೋಗಿಯ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಇದನ್ನು 3.0 ರಿಂದ 3.25 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕು ಎಂದು FNPO ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶಿವಾಜಿ ವಾಸಿರೆಡ್ಡಿ ಸೂಚಿಸಿದರು. ಅಕ್ರಾಯ್ಡ್ ಸೂತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದು ಕುಟುಂಬವು ಘನತೆಯಿಂದ ಬದುಕಲು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಕನಿಷ್ಠ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ನಂತರ ಈ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಕನಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ವೇತನವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತ 18 ಸಾವಿರ ರೂ.ಗಳಿಂದ 54 ಸಾವಿರ ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕು ಎಂದು ವರದಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಿಂದ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಇದನ್ನು ಓದಿ-EPFO 3.0 ಜಾರಿ: ಇನ್ಮುಂದೆ ಪಿಎಫ್ ಸದಸ್ಯರ ಎಲ್ಲಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಇದೊಂದೇ ಪರಿಹಾರ!
ವಾರ್ಷಿಕ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳದಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಒಕ್ಕೂಟವು ಬಯಸುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಶೇ. 3 ರಷ್ಟು ವಾರ್ಷಿಕ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಶೇ. 5 ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕೆಂದು ಅದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದೆ. ಈ ನಿರ್ಧಾರವು ಗ್ರೂಪ್ ಸಿ ಮತ್ತು ಗ್ರೂಪ್ ಡಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಬಹಳ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಲಿದೆ, ಅವರು ಕಡಿಮೆ ಬಡ್ತಿ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಶೇ. 5 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳವು ನೌಕರರು ನಿವೃತ್ತಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ವೇತನವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಖಾಸಗಿ ವಲಯದಲ್ಲಿನ ವೇತನ ಬೆಳವಣಿಗೆಯೊಂದಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲು ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ವೇತನವೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಬೇಕು ಎಂಬುದು ಈ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯ ಸಾರಾಂಶವಾಗಿದೆ.
7ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗವು ವೇತನ ನಿರ್ಧರಿಸುವಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಿಸಿದ ಪೇ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದಲ್ಲೂ ಮುಂದುವರಿಸಲು ವಿನಂತಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ವಿಧಾನವು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಉದ್ಯೋಗಿಗೆ ತನ್ನ ಸೇವಾ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ವೇತನ ಹೇಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಇದು ವೇತನ ನಿರ್ಧಾರದಲ್ಲಿ ಉದ್ಭವಿಸುವ ವಿವಾದಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ 3.25 ವರೆಗಿನ ಫಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಶವನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸುವ ಮೂಲಕ, ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಮನ್ನಣೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಂಘವು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದೆ.
ಸಮತೋಲಿತ ವೇತನ ರಚನೆಯು ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ.. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಈ ಪ್ರಸ್ತಾಪಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದರೆ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಜೀವನ ಮಟ್ಟವು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಫೆಬ್ರವರಿ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಸಭೆಯ ನಂತರ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಅಂಚೆ, ರೈಲ್ವೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 2026 ರ ಬಜೆಟ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿರುವುದರಿಂದ ಅವು ಮಹತ್ವವನ್ನು ಪಡೆದಿವೆ. ಸರ್ಕಾರವು ಅನುಮೋದಿಸಿದರೆ, ಕೆಳ ಹಂತದ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಂದ ಉನ್ನತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳವರೆಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ದೊಡ್ಡ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗುತ್ತದೆ.