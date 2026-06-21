ನವದೆಹಲಿ: ದೇಶದ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಹಾಗೂ ಪಿಂಚಣಿದಾರರು ಕಾತರದಿಂದ ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿರುವ 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಮಹತ್ವದ ಹಂತಕ್ಕೆ ತಲುಪಿವೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು 2025ರ ನವೆಂಬರ್ 3ರಂದು ಆಯೋಗವನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ರಚಿಸಿದ್ದು, ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು 18 ತಿಂಗಳ ಅವಧಿಯನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಏಳು ತಿಂಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಕಳೆದಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಆಯೋಗದ ಕೆಲಸಗಳು ವೇಗ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿವೆ.
8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಶಿಫಾರಸುಗಳು ದೇಶದ ಸುಮಾರು 50 ಲಕ್ಷ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಮತ್ತು 65 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಪಿಂಚಣಿದಾರರ ಮೇಲೆ ನೇರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಮುಂದಿನ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಮೂಲ ವೇತನ, ಭತ್ಯೆಗಳು ಹಾಗೂ ಪಿಂಚಣಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೇ ಶಿಫಾರಸುಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಧಾರವಾಗಲಿದೆ.
ಫಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಏರಿಕೆಗೆ ನೌಕರರ ಒತ್ತಾಯ
ಪ್ರಸ್ತುತ ನೌಕರರ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಪ್ರಮುಖ ಬೇಡಿಕೆ ಫಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ. ಹೊಸ ವೇತನ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದಲ್ಲಿ ಫಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ. 7ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ವೇಳೆ 2.57 ಫಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಜಾರಿಗೊಂಡ ಪರಿಣಾಮ ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನ 7,000 ರೂ.ಯಿಂದ 18,000 ರೂ.ಗೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿತ್ತು.
ಈ ಬಾರಿ ವಿವಿಧ ಸಂಘಟನೆಗಳು 3.0 ರಿಂದ 3.68ರವರೆಗೆ ಫಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಜಾರಿಗೆ ತರಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಕೆಲವು ಸಂಘಟನೆಗಳು 4.0 ಫಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಗೂ ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟಿವೆ.
ಏಕೆ ಹೆಚ್ಚಳದ ಬೇಡಿಕೆ?
ಹಣದುಬ್ಬರ, ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆ, ವೈದ್ಯಕೀಯ ವೆಚ್ಚ, ಶಿಕ್ಷಣ ಖರ್ಚು ಹಾಗೂ ದಿನನಿತ್ಯದ ಜೀವನ ವೆಚ್ಚಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ವೇತನದಲ್ಲಿ ಗಣನೀಯ ಹೆಚ್ಚಳ ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ನೌಕರರ ಸಂಘಟನೆಗಳು ವಾದಿಸುತ್ತಿವೆ. ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಣೆಗೆ ಇದು ಅಗತ್ಯ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೂ ಸಿಗಲಿದೆ ಲಾಭ
8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದಿಂದ ಕೇವಲ ನೌಕರರಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಲಕ್ಷಾಂತರ ಪಿಂಚಣಿದಾರರೂ ಲಾಭ ಪಡೆಯುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ. ಹೊಸ ಫಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಜಾರಿಯಾದರೆ ಪಿಂಚಣಿ ಮೊತ್ತದಲ್ಲೂ ಏರಿಕೆ ಕಂಡುಬರಬಹುದು. ಜೊತೆಗೆ ಕುಟುಂಬ ಪಿಂಚಣಿ, ಕನಿಷ್ಠ ಪಿಂಚಣಿ ಮಿತಿ ಹಾಗೂ ನಿವೃತ್ತಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯೂ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
ಅರಿಯರ್ಸ್ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ
ತಜ್ಞರ ಅಂದಾಜಿನ ಪ್ರಕಾರ 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಶಿಫಾರಸುಗಳು 2027ರ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಆದರೆ, ಸರ್ಕಾರವು 2026ರ ಜನವರಿ 1ರಿಂದಲೇ ಪೂರ್ವಾನ್ವಯವಾಗಿ ಜಾರಿಗೆ ತಂದರೆ, ನೌಕರರು ಹಾಗೂ ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ 18 ರಿಂದ 24 ತಿಂಗಳ ಬಾಕಿ ಮೊತ್ತ (Arrears) ದೊರೆಯಬಹುದು. ಹುದ್ದೆ ಆಧಾರಿತವಾಗಿ ಈ ಮೊತ್ತ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿಗಳವರೆಗೆ ತಲುಪುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
ಆಯೋಗದ ಸಭೆಗಳು ಮುಂದುವರಿಕೆ
ಆಯೋಗವು ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಭೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದು, ನೌಕರರ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಹಾಗೂ ಪಿಂಚಣಿದಾರರ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಂದ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಿದೆ. ಜೂನ್ 15, 2026ರವರೆಗೆ ಜ್ಞಾಪನಾ ಪತ್ರ ಹಾಗೂ ಲಿಖಿತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಸಲ್ಲಿಕೆಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಮುಂದಿನ ಜುಲೈ 6 ಮತ್ತು 7ರಂದು ಭುವನೇಶ್ವರದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಜುಲೈ 9 ಮತ್ತು 10ರಂದು ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಸಭೆಗಳು ನಡೆಯಲಿವೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಲಕ್ನೋ ಮತ್ತು ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಸಮಾಲೋಚನೆಗಳು ನಡೆದಿವೆ.
ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನ ಎಷ್ಟಾಗಬಹುದು?
ಪ್ರಸ್ತುತ ಚರ್ಚೆಯಾಗುತ್ತಿರುವ ಅಂದಾಜುಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಫಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಆಧರಿಸಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಕನಿಷ್ಠ ಮೂಲ ವೇತನವು 54,000 ರೂ.ದಿಂದ 72,000 ರೂ.ವರೆಗೆ ಏರಿಕೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ, ಅಂತಿಮ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಆಯೋಗದ ಶಿಫಾರಸುಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಶಿಫಾರಸುಗಳು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರ ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಬದಲಾವಣೆ ತರಲಿದ್ದು, ಮುಂದಿನ ಕೆಲ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಹೊರಬರುವ ವರದಿಯತ್ತ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ನೆಟ್ಟಿದೆ.