English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Business
  • 8th Pay Commission: ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಸಿಹಿಸುದ್ದಿ: ಮೂಲ ವೇತನ ಹೀಗೆ ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ರೆ ಸಂಬಳದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಹೆಚ್ಚಳ!

8th Pay Commission: ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಸಿಹಿಸುದ್ದಿ: ಮೂಲ ವೇತನ ಹೀಗೆ ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ರೆ ಸಂಬಳದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಹೆಚ್ಚಳ!

ಹಣದುಬ್ಬರ, ವಸತಿ ವೆಚ್ಚಗಳು, ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಆಧಾರಿತ ಜೀವನಶೈಲಿ ವೆಚ್ಚಗಳ ಹೆಚ್ಚಳದಿಂದ 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದಲ್ಲಿ ಫಿಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಅಂಶ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Dec 22, 2025, 08:47 PM IST
  • ಪ್ರಸ್ತುತ 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಸುತ್ತ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ
  • ಕೇಂದ್ರವು 8ನೇ ಕೇಂದ್ರ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಉಲ್ಲೇಖ ನಿಯಮಗಳನ್ನ (ToR) ಅನುಮೋದಿಸಿದೆ
  • 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಶಿಫಾರಸುಗಳು 2027ರ ಅಂತ್ಯ ಅಥವಾ 2028ರ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ

Trending Photos

Karna serial : ಕರ್ಣನನ್ನೇ ಕಿಡ್ನ್ಯಾಪ್‌ ಮಾಡಿದ ನಿಧಿ..! ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್‌ ನೈಟಲ್ಲಿ ಶುರುವಾಯ್ತು ಜೋಡಿಹಕ್ಕಿಗಳ ಡ್ಯುಯೇಟ್
camera icon5
Karna serial
Karna serial : ಕರ್ಣನನ್ನೇ ಕಿಡ್ನ್ಯಾಪ್‌ ಮಾಡಿದ ನಿಧಿ..! ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್‌ ನೈಟಲ್ಲಿ ಶುರುವಾಯ್ತು ಜೋಡಿಹಕ್ಕಿಗಳ ಡ್ಯುಯೇಟ್
ಮನೆಯ ಈ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಕಸದ ಬುಟ್ಟಿ ಇಟ್ರೆ ಬಡತನ ವಕ್ಕರಿಸೋದು ಫಿಕ್ಸ್!‌ ದುಡಿದ ದುಡ್ಡೆಲ್ಲ ನೀರಿನಂತೆ ಹರಿದುಹೋಗುತ್ತೆ..
camera icon5
dust bin
ಮನೆಯ ಈ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಕಸದ ಬುಟ್ಟಿ ಇಟ್ರೆ ಬಡತನ ವಕ್ಕರಿಸೋದು ಫಿಕ್ಸ್!‌ ದುಡಿದ ದುಡ್ಡೆಲ್ಲ ನೀರಿನಂತೆ ಹರಿದುಹೋಗುತ್ತೆ..
Year Ender 2025: ಪ್ರೀತಿಸಿ-ಮದುವೆಯಾಗಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬದುಕುವುದೇ ಕಷ್ಟವೆಂದು ದೂರವಾದ ಜೋಡಿಗಳಿವು! ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ ಅಚ್ಚರಿಯ ಹೆಸರು..
camera icon6
Celebrity divorce breakups in 2025
Year Ender 2025: ಪ್ರೀತಿಸಿ-ಮದುವೆಯಾಗಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬದುಕುವುದೇ ಕಷ್ಟವೆಂದು ದೂರವಾದ ಜೋಡಿಗಳಿವು! ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ ಅಚ್ಚರಿಯ ಹೆಸರು..
ಮಲಗುವ ಮುನ್ನ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಲಾರಾಂ ಇಲ್ಲದೆಯೂ ಬೆಳ್ಳಂ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 5ಕ್ಕೆ ಏಳಬಹುದು.!
camera icon7
health
ಮಲಗುವ ಮುನ್ನ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಲಾರಾಂ ಇಲ್ಲದೆಯೂ ಬೆಳ್ಳಂ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 5ಕ್ಕೆ ಏಳಬಹುದು.!
8th Pay Commission: ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಸಿಹಿಸುದ್ದಿ: ಮೂಲ ವೇತನ ಹೀಗೆ ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ರೆ ಸಂಬಳದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಹೆಚ್ಚಳ!

7th Pay Commission Vs 8th Pay Commission: ಪ್ರಸ್ತುತ 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಸುತ್ತ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ವೇತನ ರಚನೆ ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ? ಫಿಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಅಂಶ ಎಷ್ಟು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ? ಹೊಸ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ನಿಯಮಗಳು ಯಾವಾಗ ಜಾರಿಗೆ ಬರುತ್ತವೆ? ಅವರು ಈ ರೀತಿಯ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಬಳ, ಭತ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನ ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ಈಗಾಗಲೇ 8ನೇ ಕೇಂದ್ರ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಉಲ್ಲೇಖ ನಿಯಮಗಳನ್ನ (ToR) ಅನುಮೋದಿಸಿದೆ. 

Add Zee News as a Preferred Source

ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನ ನಿರ್ಧರಿಸುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಉದ್ಯೋಗ ಸಂಘಗಳ ನಾಯಕರು ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೊಸ ವೇತನ ಆಯೋಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಫಿಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಅಂಶವನ್ನ ಅವರು ಬಯಸಿದ್ದಾರೆ. NC-JCM ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕಡೆಯವರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮೂಲ ವೇತನವನ್ನ ಹೇಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಬೇಕು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನ ಮಂಡಿಸಿದರು. ಅದರ ಪ್ರಕಾರ, ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನವನ್ನ ನಿರ್ಧರಿಸುವಾಗ ಆಹಾರ, ಬಟ್ಟೆ, ಇತರ ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳ ಕ್ಯಾಲೊರಿಗಳು, ಸರ್ಕಾರಿ ಪಡಿತರ ಅಂಗಡಿಗಳು, ಸಹಕಾರಿ ಗ್ರಾಹಕ ಅಂಗಡಿಗಳು, ಹಬ್ಬಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ತಾಂತ್ರಿಕ ವೆಚ್ಚಗಳಿಂದ ನಿಜವಾದ ಚಿಲ್ಲರೆ ಬೆಲೆಗಳನ್ನ ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿವರ್ಷಾರಂಭಕ್ಕೂ ಮುನ್ನವೇ ಸಾಲ ಪಡೆದವರಿಗೆ RBI ಗುಡ್‌ನ್ಯೂಸ್‌! ಇಎಂಐ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಲು ಕೇಂದ್ರದ ಮಹತ್ತರ ನಿರ್ಧಾರ

ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು 7ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮೂಲ ವೇತನವನ್ನ ಅಗತ್ಯಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಉದ್ಯೋಗಿ ಅವರ ಸಂಗಾತಿ ಮತ್ತು 14 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ವಯಸ್ಸಿನ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಕುಟುಂಬದ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನ ಪರಿಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನವು ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್‌ಗಳು, ವೈ-ಫೈ ಮತ್ತು ಇಂಟರ್ನೆಟ್‌ನಂತಹ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನ ಒಳಗೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ. NC-JCM ಹೊಸ ವೇತನ ಆಯೋಗವು ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್‌ಗಳು, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಮತ್ತು ಇತರ ದೈನಂದಿನ ತಾಂತ್ರಿಕ ಅಗತ್ಯಗಳಂತಹ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನ ಸೇರಿಸಬೇಕೆಂದು ಬಯಸುತ್ತದೆ.  

7ನೇ ಕೇಂದ್ರ ವೇತನ ಆಯೋಗದಲ್ಲಿ ಫಿಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಅಂಶವನ್ನ 2.57ಕ್ಕೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಮೂಲ ವೇತನವನ್ನ 18 ಸಾವಿರ ರೂ.ಗಳಿಗೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಣದುಬ್ಬರ, ವಸತಿ ವೆಚ್ಚಗಳು, ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಆಧಾರಿತ ಜೀವನಶೈಲಿ ವೆಚ್ಚಗಳ ಹೆಚ್ಚಳದಿಂದ 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದಲ್ಲಿ ಫಿಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಅಂಶ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ 7ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗವು ಡಿಸೆಂಬರ್ 31, 2025ರಂದು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗವು ಜನವರಿ 1, 2026ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ ಹೊಸ ವೇತನ ಆಯೋಗವು ಪ್ರಸ್ತುತ ಶಿಫಾರಸುಗಳನ್ನ ರೂಪಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ.  

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ಹೊಸ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ: ಲಕ್ಷಾಂತರ ಇಪಿಎಸ್ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಭಾರೀ ಪರಿಹಾರ

ಸಮಿತಿಯು ತನ್ನ ವರದಿಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ನಂತರ ಸರ್ಕಾರವು ಅದನ್ನ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಅನುಮೋದಿಸಲು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 3 ರಿಂದ 6 ತಿಂಗಳುಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಈ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಶಿಫಾರಸುಗಳು 2027ರ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ಅಥವಾ 2028ರ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಅಂದಾಜಿಸಿದ್ದಾರೆ.  

About the Author

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser) ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi) ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಮಾನಸಗಂಗೋತ್ರಿಯಲ್ಲಿ M.Sc. ...Read More

8th pay commission salary hike7th Pay Commission Vs 8th Pay Commission8th Pay Commission7th Pay Commission8th Pay Commission Pay Increase

Trending News