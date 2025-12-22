8th Pay Commission: ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಸಿಹಿಸುದ್ದಿ: ಮೂಲ ವೇತನ ಹೀಗೆ ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ರೆ ಸಂಬಳದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಹೆಚ್ಚಳ!

7th Pay Commission Vs 8th Pay Commission: ಪ್ರಸ್ತುತ 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಸುತ್ತ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ವೇತನ ರಚನೆ ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ? ಫಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಶ ಎಷ್ಟು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ? ಹೊಸ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ನಿಯಮಗಳು ಯಾವಾಗ ಜಾರಿಗೆ ಬರುತ್ತವೆ? ಅವರು ಈ ರೀತಿಯ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಬಳ, ಭತ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನ ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ಈಗಾಗಲೇ 8ನೇ ಕೇಂದ್ರ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಉಲ್ಲೇಖ ನಿಯಮಗಳನ್ನ (ToR) ಅನುಮೋದಿಸಿದೆ.
ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನ ನಿರ್ಧರಿಸುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಉದ್ಯೋಗ ಸಂಘಗಳ ನಾಯಕರು ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೊಸ ವೇತನ ಆಯೋಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಫಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಶವನ್ನ ಅವರು ಬಯಸಿದ್ದಾರೆ. NC-JCM ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕಡೆಯವರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮೂಲ ವೇತನವನ್ನ ಹೇಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಬೇಕು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನ ಮಂಡಿಸಿದರು. ಅದರ ಪ್ರಕಾರ, ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನವನ್ನ ನಿರ್ಧರಿಸುವಾಗ ಆಹಾರ, ಬಟ್ಟೆ, ಇತರ ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳ ಕ್ಯಾಲೊರಿಗಳು, ಸರ್ಕಾರಿ ಪಡಿತರ ಅಂಗಡಿಗಳು, ಸಹಕಾರಿ ಗ್ರಾಹಕ ಅಂಗಡಿಗಳು, ಹಬ್ಬಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ತಾಂತ್ರಿಕ ವೆಚ್ಚಗಳಿಂದ ನಿಜವಾದ ಚಿಲ್ಲರೆ ಬೆಲೆಗಳನ್ನ ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು 7ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮೂಲ ವೇತನವನ್ನ ಅಗತ್ಯಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಉದ್ಯೋಗಿ ಅವರ ಸಂಗಾತಿ ಮತ್ತು 14 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ವಯಸ್ಸಿನ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಕುಟುಂಬದ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನ ಪರಿಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನವು ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ಗಳು, ವೈ-ಫೈ ಮತ್ತು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನಂತಹ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನ ಒಳಗೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ. NC-JCM ಹೊಸ ವೇತನ ಆಯೋಗವು ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ಗಳು, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಮತ್ತು ಇತರ ದೈನಂದಿನ ತಾಂತ್ರಿಕ ಅಗತ್ಯಗಳಂತಹ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನ ಸೇರಿಸಬೇಕೆಂದು ಬಯಸುತ್ತದೆ.
7ನೇ ಕೇಂದ್ರ ವೇತನ ಆಯೋಗದಲ್ಲಿ ಫಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಶವನ್ನ 2.57ಕ್ಕೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಮೂಲ ವೇತನವನ್ನ 18 ಸಾವಿರ ರೂ.ಗಳಿಗೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಣದುಬ್ಬರ, ವಸತಿ ವೆಚ್ಚಗಳು, ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಆಧಾರಿತ ಜೀವನಶೈಲಿ ವೆಚ್ಚಗಳ ಹೆಚ್ಚಳದಿಂದ 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದಲ್ಲಿ ಫಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಶ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ 7ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗವು ಡಿಸೆಂಬರ್ 31, 2025ರಂದು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗವು ಜನವರಿ 1, 2026ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ ಹೊಸ ವೇತನ ಆಯೋಗವು ಪ್ರಸ್ತುತ ಶಿಫಾರಸುಗಳನ್ನ ರೂಪಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ.
ಸಮಿತಿಯು ತನ್ನ ವರದಿಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ನಂತರ ಸರ್ಕಾರವು ಅದನ್ನ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಅನುಮೋದಿಸಲು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 3 ರಿಂದ 6 ತಿಂಗಳುಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಈ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಶಿಫಾರಸುಗಳು 2027ರ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ಅಥವಾ 2028ರ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಅಂದಾಜಿಸಿದ್ದಾರೆ.