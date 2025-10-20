English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Business
  • 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗ ಫಲ, ಮೂರು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ ಸಂಬಳ! ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೆ ನೌಕರರಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಈ ಶುಭ ಸುದ್ದಿ 

8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗ ಫಲ, ಮೂರು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ ಸಂಬಳ! ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೆ ನೌಕರರಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಈ ಶುಭ ಸುದ್ದಿ 

8th Pay Commission updates : ಲಕ್ಷಾಂತರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದು, ಅವರ ಸಂಬಳ ಹೇಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಕೆಲವರು ಕುತೂಹಲರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕುರಿತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ..

Written by - Krishna N K | Last Updated : Oct 20, 2025, 09:44 PM IST
    • ಲಕ್ಷಾಂತರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
    • ಸಂಬಳ ಹೇಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಕೆಲವರು ಕುತೂಹಲರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
    • ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಊಹಾಪೋಹಗಳಿವೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಅಂಶಗಳೂ ಸೇರಿವೆ.

8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗ ಫಲ, ಮೂರು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ ಸಂಬಳ! ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೆ ನೌಕರರಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಈ ಶುಭ ಸುದ್ದಿ 

8th Pay Commission salary : ಜನರು 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕುರಿತು ಅಧಿಸೂಚನೆಯನ್ನು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಹೊರಡಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳಿದ್ದು, ಕೆಲಸ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ಜನರು ತಮ್ಮ ವೇತನ ಎಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ? ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಊಹಾಪೋಹಗಳಿವೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಅಂಶಗಳೂ ಸೇರಿವೆ. 

ಈ ಬಾರಿ 2.86 ವರೆಗಿನ ಫಿಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಅಂಶವನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಸಂಭವಿಸಿದಲ್ಲಿ, ಮೂಲ ವೇತನದಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಫಿಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಅಂಶ ಏನು ಮತ್ತು ಮೂಲ ವೇತನವನ್ನು ಮೂರು ಪಟ್ಟು ಹೇಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡೋಣ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಕೊನೆಯ ಅವಕಾಶ.. ಜಸ್ಟ್‌ 100 ರೂ. ರೀಚಾರ್ಜ್‌ ಮಾಡಿ 1 ಬೆಳ್ಳಿ ನಾಣ್ಯ ಗೆಲ್ಲಿರಿ!

ಫಿಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಎಂದರೇನು? : ಮೊದಲು, ಫಿಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಅಂಶ ಎಂದರೇನು ಎಂಬುದನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಹೆಚ್ಚಿದ ವೇತನವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಹಾಕಲು ಫಿಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಅಂಶವನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ವೇತನ ಆಯೋಗವು ಅನ್ವಯಿಸುವ ಫಿಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಅಂಶವನ್ನು ಮೂಲ ವೇತನದಿಂದ ಗುಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಮೂಲ ವೇತನವು 20,000 ಮತ್ತು ಫಿಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಅಂಶವು 2.57 ಆಗಿದ್ದರೆ, 20,000 x 2.5 = 50,000. ಇದರರ್ಥ ಮೂಲ ವೇತನವು 50,000 ರೂ.ಗಳಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:KBC ಯಲ್ಲಿ ಅಮಿತಾಬ್‌ ಎದುರು ಬಾಲಕನ ದುರ್ವರ್ತನೆ, ಕೊನೆಗೂ ಅಸಲಿ ಸತ್ಯ ಬಹಿರಂಗ..!

ಮೂಲ ವೇತನ ಎಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು? : ಈಗ, 8 ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗವು 2.86 ವರೆಗಿನ ಫಿಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಅಂಶವನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಬಹುದು ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಸಂಭವಿಸಿದಲ್ಲಿ, ಮೂಲ ವೇತನವು ದ್ವಿಗುಣಗೊಳ್ಳುವುದಲ್ಲದೆ ಬಹುತೇಕ ಮೂರು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. 18,000 ರೂ. ಮೂಲ ವೇತನ ಹೊಂದಿರುವ ಲೆವೆಲ್-1 ಕೇಂದ್ರ ನೌಕರರ ವೇತನವು 51,000 ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಈ ಅಂಶ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಳವನ್ನು ಸಹ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಬಹುದು. ಇದು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಕೇಂದ್ರ ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.

8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗ ಯಾವಾಗ ಜಾರಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ? : ಜನವರಿ 1, 2026 ರಿಂದ 8 ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗವನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳಿದೆ. 8 ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗವನ್ನು ಜನವರಿ 2025 ರಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದಿಸಲಾಯಿತು. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಸೂಚನೆಯನ್ನು ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಆಯೋಗದ ಸದಸ್ಯರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿ 10 ವರ್ಷಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ, ಹಣದುಬ್ಬರ ಮತ್ತು ಇತರ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ವೇತನ ಆಯೋಗವನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನೌಕರರ ಸಂಬಳವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕು.

About the Author

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

8th Pay Commissionsalary hikeBasic Salary8th pay commission salary hikeSalary Hike News

