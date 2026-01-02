8th Pay Commission News: 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಶಿಫಾರಸುಗಳು ಜಾರಿಯಾಗುತ್ತೆ, ಸಂಬಳ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗುತ್ತೆ, ಮೂಲ ವೇತನದಿಂದ ಹಿಡಿದು, HRA, TA ಮತ್ತು DAಗಳು ಜಾಸ್ತಿಯಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ಸುಮಾರು 50 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ನೌಕರರು ಹಾಗೂ ಸುಮಾರು 65 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಿಂಚಣಿದಾರರು ಕಾತುರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ ಅಪಾರ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಜನರು, ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆಗಳು ಕೂಡ ದೊಡ್ಡಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ.
8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಜಾರಿ ಬಗ್ಗೆ ಅದರಲ್ಲೂ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗುವ ಸಂಬಂಧ ನಾನಾ ಬಗೆಯ ಊಹಾಪೋಹಗಳು ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಹುಟ್ಟಿ ಸಾಯುತ್ತಿವೆ. ಊಹಾಪೋಹಗಳ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಗೊಂದಲಗಳೂ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತಿವೆ. ಅದೇನೇ ಇರಲಿ, ಸಂಬಳ ಎಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವುದು ಫಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಶ. ಅದರಿಂದ ಫಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಹೇಗಿರಲಿದೆ? ಹಾಗು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಹಾಗು ಪಿಂಚಣಿದಾರರ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳೇನು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ನೋಡುವುದಾದರೆ…
ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು ಯಾವ್ಯಾವು?
ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಜಾರಿ ಬಗ್ಗೆ ಅಪಾರವಾದ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಗಣನೀಯ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸಂಬಳ ಹೆಚ್ಚಾಗಬೇಕು ಎಂದು ಬಯಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವೇತನ ಆಯೋಗ ಮತ್ತು ಸಂಬಳ ಹೆಚ್ಚಳ ಕುರಿತಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಬ್ರೋಕರೇಜ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಹಾಗು ತಜ್ಞರು ಕೂಡ ಫಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಶ ಯಾವ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಬೇಕು? ಅದನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ವೇತನ ಎಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಬೇಕು ಎಂಬ ಕುರಿತು ತಮ್ಮ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳೇನು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಆಂಬಿಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮತ್ತು ಕೋಟಕ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಈಕ್ವಿಟೀಸ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಸಂಶೋಧನಾ ವರದಿ ಹೇಳುವ ಪ್ರಕಾರ ಶೇಕಡಾ 13ರಿಂದ 34ರಷ್ಟು ಸಂಬಳ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- ಜನವರಿ 1, 2026 ರಿಂದಲೇ 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗ ಜಾರಿ: ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು, ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೂ ಜಾಕ್ಪಾಟ್
ಫಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಎಂದರೇನು? ಏಕೆ ಅದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ?
ಬಹಳ ಸರಳವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಸಂಬಳ ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡಲು ಅಥವಾ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಲು ಅನುಸರಿಸುವ ವಿಧಾನವನ್ನು ಫಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಬಳ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಫಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಎಂಬುದೇ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಫಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಆಧರಿಸಿಯೇ ಮೂಲ ವೇತನದಿಂದ ಹಿಡಿದು, HRA, TA ಮತ್ತು DAಗಳನ್ನು ಯಾವ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸುವುದು.
ಫಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಕುರಿತು ಯಾವ ರೀತಿಯ ಮುನ್ಸೂಚನೆಗಳಿವೆ?
8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಫಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಶ 1.83 ರಿಂದ 3.00 ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದು ಎನ್ನುವ ಅಂದಾಜುಗಳು ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿವೆ. ಆಂಬಿಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ವರದಿಯಲ್ಲಿ 1.83 ರಿಂದ 2.46 ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಫಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಶ ಎಷ್ಟಿದ್ದರೆ ಎಷ್ಟು ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳ:
ಫಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಶವನ್ನು ಕನಿಷ್ಠ 1.83 ಎಂದು ನಿಗದಿ ಮಾಡಿದರೆ ಆಗ ನೌಕರರ ಸಂಬಳ ಶೇಕಡಾ 14ರಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಬಹುದು. ಅದೇ ರೀತಿ ಫಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಶವನ್ನು 2.15ಕ್ಕೆ ನಿಗದಿ ಮಾಡಿದರೆ ಆಗ ನೌಕರರ ವೇತನ ಶೇಕಡಾ 34ರಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಬಹುದು. ಒಂದೊಮ್ಮೆ ಫಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಶವನ್ನು ಗರಿಷ್ಠ ಎನ್ನಲಾಗುವ 2.46ಕ್ಕೆ ನಿಗದಿ ಮಾಡಿದರೆ ಆಗ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ವೇತನ ಶೇಕಡಾ 54ರಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಲಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- RBI ಶಾಕಿಂಗ್ ನಡೆ : ಹೊಸ ವರ್ಷದಿಂದ ಈ 3 ರೀತಿಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ಲೋಸ್!
ಸಂಬಳ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗುವ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಹೇಗೆ?
ಫಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಶ 1.8 ಎಂದು ನಿಗದಿ ಮಾಡಿದರೆ ಅದರ ಜೊತೆ ಈಗ ಇರುವ ಮೂಲ ವೇತನವನ್ನು 1.8 ರಿಂದ ಗುಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೂ ಹೊಸ ವೇತನ ಆಯೋಗ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ (DA) ಶೂನ್ಯವಾದರೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ವೇತನ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗುವ ಪ್ರಮಾಣ ಕಮ್ಮಿಯೇ ಆಗುತ್ತದೆ. ಏಕೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉದ್ಭವಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದರೆ ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ (DA)ಯನ್ನು ಮೂಲ ವೇತನಕ್ಕೆ ಜೋಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಹಿಂದೆ 7ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗ ಫಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಶವನ್ನು 2.57ರಷ್ಟು ಎಂದು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿತ್ತು. ಆಗ ಕನಿಷ್ಠ ಮೂಲ ವೇತನ 2016 ರಲ್ಲಿ 7 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಂದ 18 ರೂಪಾಯಿವರೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿತ್ತು (7,000 x 2.57). ಆಗಲೂ ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ (DA) ಹೆಚ್ಚಳ ಶೂನ್ಯ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. ಅದರಿಂದ ಒಟ್ಟಾರೆ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳದ ಪ್ರಮಾಣ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿತ್ತು. ಈಗಲೂ ಅಂದರೆ 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಜಾರಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಹಾಗೇ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ.
8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಅನುಷ್ಠಾನ ಯಾವಾಗ?
ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗ ಜಾರಿಯಾಗಲೇಬೇಕು, ಜಾರಿಯಾಗೇ ಆಗುತ್ತೆ. 10 ವರ್ಷಗಳ ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ 7ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗ 2016ರ ಜನವರಿ 1ರಿಂದ ಜಾರಿಯಾಗಿತ್ತು. 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗ 2026ರ ಜನವರಿ 1ರಿಂದ ಜಾರಿಯಾಗಬೇಕು. ಆದರೂ ಸರ್ಕಾರ ಇದನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ‘ನಂತರ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು’ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ. 2026ರ ಜನವರಿ 1ರಿಂದ ಜಾರಿಯಾದರೂ ತಕ್ಷಣವೇ ಸಂಬಳ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳೆಲ್ಲಾ ನಡೆದ ಮೇಲೆ ಪೂರ್ವಾನ್ವಯವಾಗುವಂತೆ ನೌಕರರಿಗೆ ಅವರ ಪಾಲಿನ ಹಣ ಸಿಗಲಿದೆ. 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗ ಅನುಷ್ಠಾನದೊಂದಿಗೆ ಪಿಂಚಣಿದಾರರ ಪಿಂಚಣಿಯಲ್ಲೂ ಭಾರೀ ಏರಿಕೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ.