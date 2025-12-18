8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಅನುಷ್ಠಾನ: ವೇತನ, ಪಿಂಚಣಿ ಹೆಚ್ಚಳದ ಕುರಿತು ಸಂಸತ್ತಿನಿಂದ ಹೊರಬಿತ್ತು ಬಹುದೊಡ್ಡ ಮಾಹಿತಿ..

8th Pay Commission: ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಭಾರೀ ಚರ್ಚೆಯಾಗುತ್ತಿರುವ 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸಂಸತ್ತಿನ ಚಳಿಗಾಲದ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು ಈ ಕುರಿತಂತೆ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳ, ವೇತನ ರಚನೆ ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿರುವ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಹೊಸ್ತಿಲಲ್ಲಿ ಗುಡ್ನ್ಯೂಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ.
8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕೇಳಲಾಗಿರುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿರುವ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ಹೊಸ ವೇತನ ಆಯೋಗವು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ದೃಢಪಡಿಸಿದ್ದು ಇದರ ಅನುಷ್ಠಾನದ ಕುರಿತು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದಿದೆ.
ಸಂಸತ್ತಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವರು ಕೊಟ್ಟ ಉತ್ತರ ಏನು?
8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗ ಈಗ ಬಹುಚರ್ಚಿತ ವಿಚಾರವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಕುರಿತು ಕೆಲ ಸಂಸದರು ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲೂ ವಿಷಯ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಿಸಿರುವ ಕೇಂದ್ರ ಹಣಕಾಸು ಇಲಾಖೆಯ ರಾಜ್ಯ ಖಾತೆ ಸಚಿವ ಪಂಕಜ್ ಚೌಧರಿ, 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಅನುಷ್ಠಾನ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಸೂಕ್ತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆಯೋಗದ ಶಿಫಾರಸುಗಳನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಅಗತ್ಯವಾದ ಬಜೆಟ್ ನಿಬಂಧನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಕಾಲಮಿತಿ ಹೇಗಿದೆ?
5ನೇ, 6ನೇ ಮತ್ತು 7ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗಗಳು 10 ವರ್ಷಗಳ ಅಂತರ ಹೊಂದಿದ್ದವು. 1996, 2006 ಮತ್ತು 2016 ರಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದವು. ಇದೇ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಇದೀಗ ಮತ್ತೆ 10 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗ ರಚನೆಯಾಗಿದ್ದು ಅದು ಇನ್ನು 18 ತಿಂಗಳ ಬಳಿಕ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ (DA) ಹೆಚ್ಚಳ:
ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ ಮೂಲ ವೇತನದ ಶೇಕಡಾ 50ರಷ್ಟು ಮೀರಿದಾಗಲೆಲ್ಲಾ ವೇತನ ಆಯೋಗಗಳ ಮೂಲಕ ವೇತನವನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು 2024ರ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಆಗಿತ್ತು. ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ ಶೇಕಡಾ 58ರಷ್ಟು ತಲುಪಿದೆ. ನೌಕರರ ಸಂಘಗಳು ವೇತನ ಪುನರ್ರಚನೆ ಮತ್ತು ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಲೇ ಬೇಕು ಎಂದು ಪಟ್ಟು ಹಿಡಿದಿವೆ.