  • 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದಲ್ಲಿ ವೇತನ ರಚನೆಗೆ ಹೊಸ ವಿಧಾನ : ಹೆಚ್ಚಳವಾಗುವ ವೇತನ ಎಷ್ಟು ? ಹೊರ ಬಿತ್ತು ನಿಖರ ಮಾಹಿತಿ

8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದಲ್ಲಿ ವೇತನ ರಚನೆಗೆ ಹೊಸ ವಿಧಾನ : ಹೆಚ್ಚಳವಾಗುವ ವೇತನ ಎಷ್ಟು ? ಹೊರ ಬಿತ್ತು ನಿಖರ ಮಾಹಿತಿ

ಸರ್ಕಾರ ಎಂಟನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗವನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿದರೆ, ನೌಕರರ ವೇತನ ಪಿಂಚಣಿ ಮತ್ತು ಭತ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

Written by - Ranjitha R K | Last Updated : Oct 13, 2025, 08:50 PM IST
  • ಸರ್ಕಾರವು 2025 ರ ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಎಂಟನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗ ಘೋಷಣೆ
  • ಡಿಎ ಮತ್ತು ಡಿಆರ್ ಅನ್ನು ಶೇಕಡಾ 3 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳ
  • ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಡಿಎ ಶೇಕಡಾ 55 ರಿಂದ 58 ಕ್ಕೆ ಏರಿದೆ.

8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದಲ್ಲಿ ವೇತನ ರಚನೆಗೆ ಹೊಸ ವಿಧಾನ : ಹೆಚ್ಚಳವಾಗುವ ವೇತನ ಎಷ್ಟು ? ಹೊರ ಬಿತ್ತು ನಿಖರ ಮಾಹಿತಿ

ಕೇಂದ್ರ ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರು ಎಂಟನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ಕಾರವು 2025 ರ ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಎಂಟನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿತು. ಆದರೆ ಅದರ ರಚನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ. ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ, ಏಳನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಡಿಎ ಮತ್ತು ಡಿಆರ್ ಅನ್ನು ಶೇಕಡಾ 3 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಡಿಎ ಶೇಕಡಾ 55 ರಿಂದ 58 ಕ್ಕೆ ಏರಿದೆ. ಸರ್ಕಾರ ಎಂಟನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗವನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿದರೆ, ನೌಕರರ ವೇತನ ಪಿಂಚಣಿ ಮತ್ತು ಭತ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಆರನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಮೂಲ ವೇತನ 7,000 ಆಗಿದ್ದು, ಏಳನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದಲ್ಲಿ 2.57 ಫಿಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಅಂಶವನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗಿದ್ದು, ಕನಿಷ್ಠ ಮೂಲ ವೇತನವನ್ನು ನೇರವಾಗಿ 18,000 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈಗ, ಎಂಟನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ತಂದ ಫಿಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಅಂಶದ ಪ್ರಕಾರ ಮೂಲ ವೇತನವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ  1.92 ಫಿಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಅಂಶವನ್ನು ಚರ್ಚಿಸಿದರೆ, ಕೆಲವರು 2.86 ವರೆಗಿನ ಫಿಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಅಂಶವನ್ನು ಚರ್ಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. 

ವೇತನ ಎಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ? : 
ನಾವು 1.96 ಫಿಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಅಂಶವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ವೇತನವನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿದರೆ, ಪ್ರಸ್ತುತ 18,000 ಇರುವ ಕನಿಷ್ಠ ಮೂಲ ವೇತನವು 35,280 ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಇದು ಹಂತ 1 ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಮೂಲ ವೇತನವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಹೊಸ ಮೂಲ ವೇತನವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡುವ ಸೂತ್ರ ಯಾವುದು?  : 
ಹಳೆಯ ಮೂಲ ವೇತನ x 1.96 = 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದಲ್ಲಿ ಮೂಲ ವೇತನ 
9ನೇ ಹಂತದ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗಿಯಾಗಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಮೂಲ ವೇತನ 53,100 ರೂ. ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಡಿಎ ಅಂದರೆ ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ (55+3) ಅನ್ನು 58% ಗೆ ಸೇರಿಸಿದರೆ, ಸಂಬಳ 30,798 ರೂ. ಆಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ನೀವು ಮೆಟ್ರೋ ನಗರದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, 27% HRA ಅನ್ನು ಸೇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ವೇತನ 98,235 ರೂ. ಆಗಿರಬಹುದು.  

2027ರ ವೇಳೆಗೆ ಹೊಸ ವೇತನ ಆಯೋಗ ಜಾರಿಗೆ : 
7ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗವು ಫೆಬ್ರವರಿ 2014ರಲ್ಲಿ ರಚನೆಯಾಯಿತು ಮತ್ತು ನವೆಂಬರ್ 2015 ರಲ್ಲಿ ತನ್ನ ವರದಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿತು. ಈ ತಿಂಗಳು 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ರಚನೆಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದರೂ, ಅದರ ವರದಿಯನ್ನು ಏಪ್ರಿಲ್ 2027 ಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿಲ್ಲ. ಹೊಸ ವೇತನ ಆಯೋಗವು ಜುಲೈ 2027 ರಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿದೆ ಎಂದು ಹಿರಿಯ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಘಟನೆಯ ನಾಯಕರೊಬ್ಬರು ಭರವಸೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆಯೋಗವು ತನ್ನ ವರದಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಆದರೆ 7ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಅವಧಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025 ರಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂದು ಶಿವ ಗೋಪಾಲ್ ಮಿಶ್ರಾ ಹೇಳಿದರು.

ಹೊಸ ವೇತನ ಆಯೋಗ ಯಾವಾಗ ಜಾರಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ? :
ಸರ್ಕಾರಿ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಹೊಸ ವೇತನ ಆಯೋಗವನ್ನು ಜನವರಿ 1, 2026 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ತರಬೇಕು. ಜುಲೈ 2027 ರೊಳಗೆ ಆಯೋಗದ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದರೆ, ನೌಕರರು ಜನವರಿ 2026 ರಿಂದ ಜುಲೈ 2027 ರವರೆಗೆ ಬಾಕಿ ಹಣವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. 18 ತಿಂಗಳ ಬಾಕಿ ಹಣವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದರಿಂದ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗುತ್ತದೆ. 

