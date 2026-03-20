8th Pay Commission: ₹50000ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ವೇತನ ಇರುವ ನೌಕರರಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಅರಿಯರ್ಸ್‌! ಸಂಬಳ ಎಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ?

8th Pay Commission News: 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗವು ಈ ಬಾರಿ ಯಾವ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸಂಬಳ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಕುರಿತು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಲಭ್ಯವಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಎಂಟನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದಲ್ಲಿ ₹50000ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ವೇತನ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಅರಿಯರ್ಸ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಖಾತೆ ಸೇರಲಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಏನಿದು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ? ಈ ಕುರಿತ ವರದಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗವು ಯಾವಾಗ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ತನ್ನ ಶಿಫಾರಸುಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವ ಬಗ್ಗೆ ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿಗಳಿಲ್ಲ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಹೊಸ ವೇತನ ಆಯೋಗವು ಶಿಫಾರಸು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರದ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಸಭೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಮೋದನೆ ಕೊಡಬೇಕು. ನಂತರ ಜಾರಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಸಂಬಳ ಎಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಬಹುದು ಜೊತೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಅರಿಯರ್ಸ್ ಬರಬಹುದು ಎನ್ನುವ ಕುತೂಹಲ ಹಾಗೆ ಇರಲಿದೆ.
ಸದ್ಯದ ಮಾಹಿತಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗವು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಶಿಫಾರಸುಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಅದು ರಚನೆಯಾದ 18 ತಿಂಗಳು ಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಪರಿಗಣಿಸಲು ಇನ್ನೊಂದೆರಡು ತಿಂಗಳು ಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಅಂದರೆ 20 ತಿಂಗಳ ಬಾಕಿ ಪಾವತಿಸಿದರೆ 50,000 ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ವೇತನ ಇರುವವರಿಗೆ 3.6 ಲಕ್ಷದಿಂದ 10 ಲಕ್ಷದವರೆಗೂ ಅರಿಯರ್ಸ್ ಬರಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- 8th Pay Commission: 30 ವರ್ಷಗಳ ಬೇಡಿಕೆ.. ಮೂಲ ಪಿಂಚಣಿ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಮಹತ್ವದ ಹೆಜ್ಜೆ!
ಜಾಸ್ತಿ ಅರಿಯರ್ಸ್ ಬರಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿರುವುದೇಕೆ?
ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಮೂಲ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳದ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವುದು ಫಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್. ಈ ಬಾರಿ ಫಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಶವನ್ನು ಕನಿಷ್ಠ 3.0 ಎಂದು ನಿಗದಿ ಮಾಡುವಂತೆ AITUC ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದೆ. ಫಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಶ ಹೆಚ್ಚಾದರೆ ಮೂಲ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಗುತ್ತದೆ. ಮೂಲ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳವಾದರೆ ಸಂಬಳವೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆಯೇ 20 ತಿಂಗಳ ಬಾಕಿ ಬರುವುದರಿಂದ ಅರಿಯರ್ಸ್ ಮೊತ್ತ ಜಾಸ್ತಿ ಬರಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- EPFO ಹೊಸ ನಿಯಮ: ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ ಖಾತೆ, ಇಪಿಎಫ್ ಬಡ್ಡಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಹತ್ವದ ಮಾಹಿತಿ
ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಟ್ರೇಡ್ ಯೂನಿಯನ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ (AITUC) 6 ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದು ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾದುದು ಫಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅನ್ನು 3.0ಕ್ಕೆ ಏರಿಸಬೇಕು ಎನ್ನುವುದು. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಸರಾಸರಿ ಶೇಕಡ 3ರಷ್ಟು ಸಂಬಳ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡುವ ಪದ್ದತಿಯ ಬದಲಿಗೆ ಈ ಬಾರಿ ಶೇಕಡ 6ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡಲು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿರುವ ಹಣದುಬ್ಬರ ಸೂಚ್ಯಂಕ ಹಳೆಯದು. ಹೆಚ್ಚು ನಿಖರವಾಗಿರುವ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಸೂಚ್ಯಂಕದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡಿ ಎಂದು ಕೂಡ ಕೇಳಿದೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಬೇಡಿಕೆಗಳು ಈಡೇರಿದರೆ ಅರಿಯರ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ.
Disclaimer: ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಮಾಹಿತಿ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸರ್ಕಾರದ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳ ಅಥವಾ ಪಿಂಚಣಿ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ಖಾತರಿಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಮತ್ತು ನಿಖರವಾದ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಅಧಿಕೃತ ಸರ್ಕಾರಿ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.