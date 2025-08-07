8th Pay Commission: ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಸರ್ಕಾರದ ಈ ನಡೆ..!

ನವದೆಹಲಿ: ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು 2025ರ ಜನವರಿ 16ರಂದು 8ನೇ ಕೇಂದ್ರ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ರಚನೆಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದ್ದರೂ, ಆಗಸ್ಟ್ ಮೊದಲ ವಾರದವರೆಗೂ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ (ಟಿಒಆರ್) ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸದಿರುವುದು ಆಯೋಗದ ಕಾರ್ಯ ಆರಂಭಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ವಿಳಂಬದಿಂದಾಗಿ ಆಯೋಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮತ್ತು ಸದಸ್ಯರ ನೇಮಕವೂ ತಡವಾಗಿದ್ದು, 1 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವೇತನ ರಚನೆ ಮತ್ತು ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಆತಂಕ ಉಂಟಾಗಿದೆ.
ಟಿಒಆರ್ನ ಮಹತ್ವವೇತನ ಆಯೋಗದ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ರೂಪಿಸುವ ಚೌಕಟ್ಟಾಗಿ ಟಿಒಆರ್ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ವೇತನ ರಚನೆ, ಭತ್ಯೆಗಳು, ನಿವೃತ್ತಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಪ್ರಯೋಜನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಶಿಫಾರಸುಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಟಿಒಆರ್ ಇಲ್ಲದೆ ಆಯೋಗವು ತನ್ನ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆ ಹೆಚ್ಚಿದೆ.
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೆ ಏಳು ಕೇಂದ್ರ ವೇತನ ಆಯೋಗಗಳು ರಚನೆಯಾಗಿವೆ, ಇವುಗಳ ಘೋಷಣೆ ಮತ್ತು ಅಧಿಕೃತ ಅಧಿಸೂಚನೆಯ ನಡುವಿನ ವಿಳಂಬವು ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಂದ ಏಳು ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಇತ್ತು. ಆದರೆ, 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಟಿಒಆರ್ ಅಧಿಸೂಚನೆಗೆ 203 ದಿನಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಕಳೆದಿರುವುದು ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ದಾಖಲೆಯ ವಿಳಂಬವಾಗಿದೆ. ಹಿಂದಿನ ಆಯೋಗಗಳ ಟಿಒಆರ್ ಅಧಿಸೂಚನೆಯ ಟೈಮ್ಲೈನ್ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿದೆ:
- 4ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗ: ಘೋಷಣೆ 26 ಜುಲೈ 1983, ಅಧಿಸೂಚನೆ 1 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 1983 (1 ತಿಂಗಳ ವಿಳಂಬ)
- 5ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗ: ಘೋಷಣೆ 1 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 1993, ಅಧಿಸೂಚನೆ 9 ಏಪ್ರಿಲ್ 1994 (7 ತಿಂಗಳು 9 ದಿನಗಳ ವಿಳಂಬ)
- 6ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗ: ಘೋಷಣೆ 20 ಜುಲೈ 2006, ಅಧಿಸೂಚನೆ 5 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2006 (2.5 ತಿಂಗಳ ವಿಳಂಬ)
- 7ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗ: ಘೋಷಣೆ 25 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2013, ಅಧಿಸೂಚನೆ 28 ಫೆಬ್ರವರಿ 2014 (5 ತಿಂಗಳ ವಿಳಂಬ)
- 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗ: ಘೋಷಣೆ 16 ಜನವರಿ 2025, ಇನ್ನೂ ಅಧಿಸೂಚನೆಯಾಗಿಲ್ಲ (6 ತಿಂಗಳು 20 ದಿನಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು)
ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರು 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗವು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿ 2027ರ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಶಿಫಾರಸುಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ವೇತನ ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಗಣನೀಯ ಸುಧಾರಣೆಯನ್ನು ತರುವುದೆಂದು ಆಶಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಈಗಿನ ವಿಳಂಬದಿಂದಾಗಿ ಹೊಸ ವೇತನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಜಾರಿಗೆ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಬೇಕಾಗಬಹುದು ಎಂಬ ಭಯ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಆಯೋಗವು ತನ್ನ ವರದಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು 18 ರಿಂದ 24 ತಿಂಗಳು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಶಿಫಾರಸುಗಳ ಜಾರಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ಆರು ತಿಂಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ನ್ಯಾಷನಲ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಕನ್ಸಲ್ಟೇಟಿವ್ ಮೆಷಿನರಿ (ಎನ್ಸಿಜೆಸಿಎಂ) ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ನೌಕರ ಸಂಘಗಳು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಈ ವಿಳಂಬದ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಅಸಮಾಧಾನವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿವೆ. ಎನ್ಸಿಜೆಸಿಎಂನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶಿವ ಗೋಪಾಲ್ ಮಿಶ್ರಾ ಅವರು ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದು ಟಿಒಆರ್ನ ತ್ವರಿತ ಅಂತಿಮಗೊಳಿಕೆ ಮತ್ತು ಆಯೋಗದ ರಚನೆಗೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಳಂಬವು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರ ನೈತಿಕ ಸ್ಥೈರ್ಯದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದ್ದು, ಸರ್ಕಾರವು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಬೇಕೆಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಪ್ರಸ್ತುತ ವಿಳಂಬವನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ, 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಶಿಫಾರಸುಗಳು 2026ರ ಜನವರಿಯಿಂದ ಜಾರಿಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕಡಿಮೆಯಿದೆ. ವಿವಿಧ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಆಯೋಗವು 2026ರ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ 2027ರ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ವರದಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು, ಮತ್ತು ಶಿಫಾರಸುಗಳ ಜಾರಿಗೆ 2027 ಅಥವಾ 2028ರವರೆಗೂ ಕಾಯಬೇಕಾಗಬಹುದು. ಆದರೆ, ಸರ್ಕಾರವು ಇಚ್ಛಿಸಿದರೆ, 2026ರ ಜನವರಿ 1ರಿಂದ ಶಿಫಾರಸುಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿ ಬಾಕಿ ಪಾವತಿಗಳನ್ನು ನೀಡಬಹುದು, ಆದರೆ ಇದು ರಾಜಕೀಯ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ.
ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ರಕ್ಷಣೆ, ಗೃಹ ಸಚಿವಾಲಯ, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ ಇಲಾಖೆ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಪಾಲುದಾರರಿಂದ ಒಡ್ಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಿದೆ. ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ಟಿಒಆರ್ ಅಧಿಸೂಚನೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿ, ಆಯೋಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮತ್ತು ಸದಸ್ಯರನ್ನು ನೇಮಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಜುಲೈ 21, 2025ರಂದು ನಡೆದ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ವಿತ್ತ ಸಚಿವಾಲಯವು ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ನೀಡುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರು ಸರ್ಕಾರದ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಎದುರುನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಆಯೋಗದ ಶಿಫಾರಸುಗಳು ಸುಮಾರು 50 ಲಕ್ಷ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಮತ್ತು 67 ಲಕ್ಷ ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಗಣನೀಯ ಆರ್ಥಿಕ ಸುಧಾರಣೆಯನ್ನು ತರಲಿದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ.