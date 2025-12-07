ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ, ಈ ದಿನದಿಂದಲೇ 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗ ಜಾರಿಗೆ! ಸಂಬಳ, ಭತ್ಯೆ, ಪಿಂಚಣಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಬದಲಾವಣೆ

8th pay commission news : 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಕುರಿತು ಸರ್ಕಾರ ನೌಕರರಿಗೆ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ ನೀಡಿದೆ. ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಆಯೋಗವು ಜನವರಿ 1, 2028 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿದೆ. ಸಿಐಐ ಇಂಡಿಯಾಎಡ್ಜ್ 2025 ಶೃಂಗಸಭೆಯಲ್ಲಿ, ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಗಳ ಆರ್ಥಿಕ ಸಲಹಾ ಮಂಡಳಿ (ಇಎಸಿ-ಪಿಎಂ) ಸದಸ್ಯ ನೀಲಕಂಠ ಮಿಶ್ರಾ ಅವರು ಹೊಸ ವೇತನ ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿ ಸುಧಾರಣೆಗಳ ಒಟ್ಟು ಹೊರೆ ಐದು ತ್ರೈಮಾಸಿಕಗಳಿಗೆ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಪಾವತಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ 4 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಿಂದ 9 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಸುಳಿವು ನೀಡಿದ್ದರು. ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳೆರಡೂ "ದೊಡ್ಡ ಆರ್ಥಿಕ ಸವಾಲನ್ನು" ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ವಾರ್ಷಿಕ ಸಂಬಳ ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿ ಬಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ 4-5 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಖರ್ಚು ಉಂಟಾಗಲಿದ್ದು, ಇದು FY28-29 ರಿಂದ ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಜನವರಿ 2026 ರಿಂದ ಮಾರ್ಚ್ 2028 ರವರೆಗಿನ ಐದು ತ್ರೈಮಾಸಿಕಗಳ ಪಾವತಿಗಳ ಬಾಕಿ ಸುಮಾರು 3.5-4 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು ತಲುಪಬಹುದು, ಇದು ಒಂದು ಬಾರಿ ದೊಡ್ಡ ಪಾವತಿಯಾಗಿದೆ. ಇದರರ್ಥ ಮೊದಲ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 7.5-9 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳ ನಷ್ಟ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು 7ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗಕ್ಕಿಂತ 7-8 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು.
ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳಿದ್ದೇನು : 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯು "ಸಂಬಳ, ಭತ್ಯೆಗಳು, ಪಿಂಚಣಿ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು" ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ. ಹಣಕಾಸು ಖಾತೆ ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವ ಪಂಕಜ್ ಚೌಧರಿ ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪಿಂಚಣಿ ಸುಧಾರಣೆಗಳನ್ನು ಆಯೋಗದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ದೃಢಪಡಿಸಿದರು, ಇದು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಪಿಂಚಣಿದಾರರ ಕಳವಳಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಿತು. ಪ್ರಸ್ತುತ ಡಿಎ-ಡಿಆರ್ ಅನ್ನು ವಿಲೀನಗೊಳಿಸುವ ಯಾವುದೇ ಯೋಜನೆಗಳಿಲ್ಲ. 8ನೇ ಸಿಪಿಸಿ ವರದಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ನಂತರವೇ ಅಂತಹ ಕ್ರಮವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳಿದೆ. 2026 ರ ಮಧ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ಡಿಎ 50% ದಾಟುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
50 ಲಕ್ಷ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಮತ್ತು 69 ಲಕ್ಷ ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ದೊರೆಯುತ್ತದೆಯಾದರೂ, ಇದು ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕತೆಗೆ ಸವಾಲಿನ ಸಮತೋಲನ ಕ್ರಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆಯೋಗದ ವರದಿ 2027 ರಲ್ಲಿ ಬರಲಿದ್ದು, 2028 ರಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದು, ಈ ನಿರ್ಧಾರವು ಸರ್ಕಾರದ ಹಣಕಾಸು ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ನಿಜವಾದ ಪರೀಕ್ಷೆಯಾಗಲಿದೆ. ನೀಲಕಂಠ ಮಿಶ್ರಾ ಹೇಳಿದಂತೆ, "ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷ 2028 ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮಹತ್ವದ ಆರ್ಥಿಕ ತಿರುವು ನೀಡಲಿದೆ."