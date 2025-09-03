English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಈ ದಿನಾಂಕದಲ್ಲಿ 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗ ಜಾರಿ : ಇದೇ ತಿಂಗಳಿಂದ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೂ ಅನುಮೋದನೆ

ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಮಾಸಿಕ ವೇತನ ಎಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ? ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳ ಯಾವ ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ?  ಎನ್ನುವುದರ ಬಗೆಗಿನ ವಿವರವಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಪಡೆಯಬಹುದು. 

Written by - Ranjitha R K | Last Updated : Sep 3, 2025, 03:22 PM IST
  • 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಕೊನೆ
  • ಎಷ್ಟಾಗುವುದು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳ
  • 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳ ಯಾವಾಗ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ?

ಈ ದಿನಾಂಕದಲ್ಲಿ 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗ ಜಾರಿ : ಇದೇ ತಿಂಗಳಿಂದ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೂ ಅನುಮೋದನೆ

8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಕೊನೆಯಾಗುವುದು.  ಅವರ ವೇತನದಲ್ಲಿಯೂ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗುವುದು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, NC-JCM ನ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶಿವ ಗೋಪಾಲ್ ಮಿಶ್ರಾ ಅವರು ಹೊಸ ವೇತನ ಆಯೋಗವನ್ನು ಜನವರಿ 2026 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ತರಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು. 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಜನವರಿ 2026 ರಿಂದ ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತವೆ. ಹೊಸ ವೇತನ ಆಯೋಗ ಜಾರಿಯಾದಾಗ ಅದರ ಪ್ರಯೋಜನಗಳ ಬಾಕಿ ಕೂಡಾ ಜನವರಿ 2026 ರಿಂದ ಅನ್ವಯವಾಗುವುದು. ಇದರರ್ಥ 8 ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗವು 7 ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದಂತೆ ಹಿಂದಿನ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತದೆ.

ಎಷ್ಟಾಗುವುದು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳ : 
8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದಲ್ಲಿ, ಹೆಚ್ಚಳವಾಗುವ ವೇತನ ಎಷ್ಟು? ಅದು ಯಾವಾಗ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ? ಕೈಗೆ ಸೇರುವ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ಎಷ್ಟು ಕುತೂಹಲ  ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಲೇ ಇದೆ.  ಆದ್ರೆ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಇದೀಗ ಉತ್ತರ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ITR Filing: ಜೀರೋ ರಿಟರ್ನ್ ಎಂದರೇನು? ಇದನ್ನು ನೀವ್ಯಾಕೆ ಫೈಲ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಇದರ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಯೋಜನ ತಿಳಿಯಿರಿ..!

8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳ ಯಾವಾಗ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ? : 
ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ. ಅದೇನೆಂದರೆ  8 ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗ ಯಾವಾಗ ಜಾರಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ದೆಹಲಿಯಿಂದ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದವರೆಗೆ ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಬಗೆಗಿನ ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಇದು ಜನವರಿ 2026 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.  ಹೊಸ ವೇತನ ಆಯೋಗ ಜಾರಿಯಾದರೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗುವುದು. ಇನ್ನು ಇದಕ್ಕಾಗಿ ದೀರ್ಘ ಕಾಲದವರೆಗೆ ಕಾಯಬೇಕಿಲ್ಲ.

8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತದೆ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳ ? : 
- 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದಂತೆ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿದರೆ, ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಶೇ. 30 ರಿಂದ 34 ರಷ್ಟು ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಜಂಟಿ ಸಮಾಲೋಚನಾ ಮಂಡಳಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
- ಇದು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಕುಟುಂಬಗಳ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿಗೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. 
- ಹೆಚ್ಚಿನ ವೇತನವು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದಲ್ಲದೆ, ಗ್ರಾಹಕರ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕತೆಗೂ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. 
- ಹೆಚ್ಚಿದ ಸಂಬಳವು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ಸಂತೋಷಪಡಿಸುವುದಲ್ಲದೆ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದು  ವಿಶ್ಲೇಷಕರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಅರ್ಜಿ ಹಾಕಿದ ಮರು ಕ್ಷಣವೇ ಕ್ಲೈಮ್ ಆಗುವುದು ಪಿಎಫ್ ಹಣ : ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ಜಾರಿಗೆ ತಂದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆ ಇದು

ಫಿಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಅಂಶದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳ : 
ಫಿಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಅಂಶವು 1.92 - 3.00 ರ ನಡುವೆ ಇರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಕನಿಷ್ಠ 18,000 ರೂ. ವೇತನ ಪಡೆಯುವ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನೋಡುವುದಾದರೆ :  
1.92 ಫಿಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ - ರೂ.34,560, 
2.08 ಫಿಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ - ರೂ.37,440, 
2.28 ಫಿಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ - ರೂ.41,040, 
2.57 ಫಿಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ - ರೂ.46,260, 
2.86 ಫಿಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ - ರೂ.51,480
3.00 ಫಿಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ - ರೂ.54,000

8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ತಜ್ಞರ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳೇನು?: 
8 ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಸಮಯವು ನೌಕರರಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ರಾಜಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದಲೂ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಮುಖ ವೇತನ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯು ಸರ್ಕಾರಿ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ, ಚುನಾವಣಾ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ, ಇದು ಮತದಾರರ ಮೇಲೂ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು. ಉದ್ಯೋಗಿ ಸಂಘಟನೆಗಳಿಂದ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಬೇಡಿಕೆಯು ಸರ್ಕಾರದ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹೇರಬಹುದು. ಹಲವು ಅಂಶಗಳು ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾರಣ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ 8 ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಮೂಲಕ ಗಣನೀಯ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳ ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿ ಹೆಚ್ಚಳದ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. 

