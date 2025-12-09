8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದಿಂದ ನೌಕರರಿಗೆ-ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಡಬಲ್ ಲಾಭ: ಸರ್ಕಾರದ ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರ

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
8th Pay Commission: 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಶಿಫಾರಸ್ಸುಗಳು ಜಾರಿಯಾಗುವುದು ಯಾವಾಗ ಎನ್ನುವ ಕುತೂಹಲ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ. ಈಗ ಹೊಸ ವೇತನ, ಭತ್ಯೆ, ಪಿಂಚಣಿ ರಚನೆ ಕುರಿತಂತೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಹಾಗೂ ಪಿಂಚಣಿದಾರಿಗೆ ಡಬಲ್ ಲಾಭವಾಗಲಿದೆ. ಅದೇನು ಎಂದು ತಿಳಿಯಲು ಈ ಸ್ಟೋರಿ ಓದಿ.

Written by - Yashaswini V | Last Updated : Dec 9, 2025, 11:32 AM IST
  • ಲಕ್ಷಾಂತರ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರು 8ನೇ ಕೇಂದ್ರ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಶಿಫಾರಸುಗಳ ಜಾರಿಗಾಗಿ ಕಾದುಕುಳಿತಿದ್ದಾರೆ.
  • ವೇತನ ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿ ಸುಧಾರಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಸಂಸತ್ತಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳಿದೆ.
  • ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ (DA) ಹಾಗು ತುಟ್ಟಿ ಪರಿಹಾರ (DR) ಗಳನ್ನು ಮೂಲ ವೇತನದೊಂದಿಗೆ ವಿಲೀನಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ಬಿಗ್‌ ಅಪ್ಡೇಟ್‌ ನೀಡಿದೆ

8th Pay Commission: ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರು ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ಎದುರುನೋಡುತ್ತಿರುವ 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮುಂದಡಿಯಿಟ್ಟಿದೆ. ಇದೇ ನವೆಂಬರ್ 3ರಂದು 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಉಲ್ಲೇಖಿತ ನಿಯಮಗಳ (ToR) ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ಯಾವಾಗ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ? 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಶಿಫಾರಸುಗಳು ಯಾವಾಗ ಜಾರಿಗೆ ಬರುತ್ತವೆ ಎನ್ನುವ ಕುತೂಹಲ ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ.

8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗ ಏನು ಮಾಡುತ್ತದೆ?
ಆಯೋಗವು ಮೂಲ ವೇತನ ರಚನೆ, ಪಿಂಚಣಿಗಳು, ಭತ್ಯೆಗಳು ಇನ್ನಿತರ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ವೇತನ ರಚನೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶವೆಂದೇ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವ ಫಿಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಅಂಶವನ್ನು ಕೂಡ ಪರಿಷ್ಕರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ನೌಕರರ ಮೂಲ ವೇತನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣಾನುಗುಣ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ವೇತನ, ಭತ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳ ಕುರಿತು ಆಯೋಗವು ವಿವರವಾದ ಶಿಫಾರಸುಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- ಉದ್ಯೋಗಿ ಮೃತಪಟ್ಟರೆ ಆತನ ಪಿಎಫ್ ಹಣ ತಾಯಿಗೋ, ಪತ್ನಿಗೋ? ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್‌ನಿಂದ ಮಹತ್ವದ ತೀರ್ಪು

8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗ ಎಷ್ಟು ಜನರ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ?
ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಇದೇ ಸೋಮವಾರ ನೀಡಿರುವ ಹೇಳಿಕೆಯ ಪ್ರಕಾರ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಈಗ ಸುಮಾರು 50.14 ಲಕ್ಷ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಸುಮಾರು 69 ಲಕ್ಷ ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಸುಮಾರು 1.19 ಕೋಟಿ ಹಾಲಿ ಮತ್ತು ಮಾಜಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು 8ನೇ ಕೇಂದ್ರ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಶಿಫಾರಸುಗಳ ಜಾರಿಗೆ ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗ ಯಾವಾಗ ಜಾರಿಯಾಗಬಹುದು?
ಸಂಸದರಾದ ಎನ್.ಕೆ. ಪ್ರೇಮಚಂದ್ರನ್, ತಂಗಾ ತಮಿಳುಸೆಲ್ವನ್, ಗಣಪತಿ ರಾಜ್‌ಕುಮಾರ್ ಪಿ. ಹಾಗು ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಯಾದವ್ ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಶಿಫಾರಸುಗಳು ಯಾವಾಗ ಜಾರಿಯಾಗಬಹುದು? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದರು.  ಆಯೋಗದ ಅನುಷ್ಠಾನ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ನಂತರ ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುವುದು ಮತ್ತು ಆಯೋಗವು ರಚನೆಯಾದ 18 ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ತನ್ನ ವರದಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗ ಜಾರಿಗೂ ಮುನ್ನವೇ ಸರ್ಕಾರದ ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರ… ವೇತನ ಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಬದಲಾವಣೆ!

ಹಣಕಾಸು ಮತ್ತು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ: 
8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಅಂಗೀಕೃತ ಶಿಫಾರಸುಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲು ಅಗತ್ಯ ಬಜೆಟ್ ನಿಬಂಧನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಶಿಫಾರಸುಗಳ ಸಕಾಲಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಅನುಷ್ಠಾನ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಸರ್ಕಾರವು ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ತನ್ನದೇ ಆದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸಲಾಗುವುದು. ಇದರಿಂದ ವೇತನ ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿ ಸುಧಾರಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಸಂಸತ್ತಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳಿದೆ.

DA ಮತ್ತು DR ವಿಲೀನ ಆಗುತ್ತಾ?
ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ (DA) ಹಾಗು ತುಟ್ಟಿ ಪರಿಹಾರ (DR) ಗಳನ್ನು ಮೂಲ ವೇತನದೊಂದಿಗೆ ವಿಲೀನಗೊಳಿಸುವ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ. ಕೆಲವು ಉದ್ಯೋಗಿ ಸಂಘಗಳು DA ಮತ್ತು DR ವಿಲೀನ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸುತ್ತಿವೆ. ಆದರೆ ಸರ್ಕಾರ ಉತ್ಸಾಹ ತೋರಿಲ್ಲ. 2025ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 1ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ DA ಮತ್ತು DR ಅನ್ನು 55 ಪ್ರತಿಶತದಿಂದ 58 ಪ್ರತಿಶತಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ತಿಳಿಸಿದೆ.
 

