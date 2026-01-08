8th Pay Commission Updates: 8ನೇ ಕೇಂದ್ರ ವೇತನ ಆಯೋಗವು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತನ್ನ ಕೆಲಸವನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ನವೆಂಬರ್ 3, 2025ರಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿತ ನಿಯಮಗಳನ್ನ ಹೊರಡಿಸಿದ ನಂತರ ಆಯೋಗವು ತನ್ನ ಕೆಲಸವನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು. ಆದರೆ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ನಂತರ 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗವನ್ನ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ದೇಶದ ಮೊದಲ ರಾಜ್ಯ ಅಸ್ಸಾಂ ಆಯಿತು. ಅಸ್ಸಾಂ ಸರ್ಕಾರವು ಸುಮಾರು 7 ಲಕ್ಷ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರ ವೇತನ, ಪಿಂಚಣಿ ಮತ್ತು ಭತ್ಯೆಗಳನ್ನ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಲಿದೆ.
ಅಸ್ಸಾಂ 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗ: ಅಸ್ಸಾಂ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಹಿಮಂತ ಬಿಸ್ವಾ ಶರ್ಮಾ ಜನವರಿ 1ರಂದು ಈ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನ ಪ್ರಕಟಿಸಿದರು. ಆಯೋಗ ರಚನೆಯನ್ನ ಘೋಷಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ಆಯೋಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನ ಸಹ ನೇಮಿಸಿತು. ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸುಭಾಸ್ ದಾಸ್ ಈ ಸಮಿತಿಯ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ರಂಜನಾ ದೇಸಾಯಿ ಅವರು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕೇಂದ್ರವು ಮೂರು ಸದಸ್ಯರ ಸಮಿತಿಗೆ ತನ್ನ ಶಿಫಾರಸುಗಳನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಲು 18 ತಿಂಗಳ ಕಾಲಾವಕಾಶ ನೀಡಿದೆ.
ಅಸ್ಸಾಂ ಆಯೋಗವು ತನ್ನ ವರದಿಯನ್ನ ಯಾವಾಗ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತದೆ?: ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಅಸ್ಸಾಂ ವೇತನ ಆಯೋಗವು 18 ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ತನ್ನ ಶಿಫಾರಸುಗಳನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತದೆ. ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಹಾಗೂ ನಿವೃತ್ತ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ವೇತನ ರಚನೆ, ಪಿಂಚಣಿ, ಭತ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಸೇವಾ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನ ಸಮಿತಿಯು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಅಸ್ಸಾಂ ನೌಕರರಿಗೆ ಮೊದಲೇ ಪ್ರಯೋಜನ ಸಿಗುತ್ತದೆಯೇ?: ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ರಚನೆಯನ್ನ ಮೊದಲೇ ಘೋಷಿಸಿದ್ದರೂ, ನಿಯಮಗಳನ್ನ ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಲು ಸುಮಾರು 10 ತಿಂಗಳುಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿತು. ಇದಕ್ಕೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾಗಿ ಅಸ್ಸಾಂ ಆಯೋಗವನ್ನ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಲ್ಲದೆ, ಅದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನ ತಕ್ಷಣವೇ ನೇಮಿಸಿತು. ತ್ವರಿತ ಕ್ರಮದಿಂದ ಅಸ್ಸಾಂ ಕೇಂದ್ರದ ಮುಂದೆ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಶಿಫಾರಸುಗಳನ್ನ ಜಾರಿಗೆ ತರಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಸ್ಸಾಂ ರಾಜ್ಯ ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರು ಕೇಂದ್ರ ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗಿಂತ ಮೊದಲು ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ತೆಲುಗು ರಾಜ್ಯಗಳ ಸರ್ಕಾರವು ಅಸ್ಸಾಂನಂತೆ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ರಾಜ್ಯದ ನೌಕರರು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಸಂಭವಿಸಿದಲ್ಲಿ ಇದು ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ತೆಲಂಗಾಣದ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಹಬ್ಬವಾಗಲಿದೆ ಎಂದೇ ಹೇಳಬಹುದು.
7ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಪ್ರತಿ ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಮೂಲಕ ನೌಕರರ ವೇತನ, ಭತ್ಯೆ ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿಗಳನ್ನ ಪರಿಷ್ಕರಿಸುತ್ತದೆ. 7ನೇ ಕೇಂದ್ರ ವೇತನ ಆಯೋಗ (ಸಿಪಿಸಿ) ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ 31, 2025ರಂದು ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಅದರ ಶಿಫಾರಸುಗಳನ್ನ ಏಪ್ರಿಲ್ 1, 2017ರಂದು ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಯಿತು. ಆದರೆ ಜನವರಿ 1, 2016ರಿಂದ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ವೇತನ ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನ ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಯಿತು.
8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗವು ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಜನವರಿ 1, 2026ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸರ್ಕಾರವು 8ನೇ ಸಿಪಿಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನಿಯಮಗಳನ್ನ ನವೆಂಬರ್ 2025ರಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಿತ್ತು. ಆದರೆ ಆಯೋಗವು ತನ್ನ ವರದಿಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಸುಮಾರು 18 ತಿಂಗಳುಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರರ್ಥ ಹೊಸ ವೇತನ ರಚನೆಯು 2027 ಅಥವಾ 2028ರ ವೇಳೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಪ್ರಸ್ತುತ 7ನೇ ಸಿಪಿಸಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಡಿ ನೌಕರರು ಸಂಬಳವನ್ನ ಪಡೆಯುವುದನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಾರೆ. 8ನೇ ಸಿಪಿಸಿ ವಿಳಂಬವಾದರೂ, ನೌಕರರು ಹಣ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಹೊಸ ವೇತನ ಆಯೋಗ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದ ನಂತರ, ಸರ್ಕಾರವು ಜನವರಿ 1, 2026ರಿಂದ ಅನುಷ್ಠಾನದ ದಿನಾಂಕದವರೆಗಿನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅವಧಿಗೆ ಬಾಕಿ ಹಣವನ್ನ ಪಾವತಿಸುತ್ತದೆ.
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕೇಂದ್ರವು ಮೊದಲು ವೇತನ ಆಯೋಗವನ್ನ ಸ್ಥಾಪಿಸುತ್ತದೆ. ನಂತರ ರಾಜ್ಯಗಳು ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅದನ್ನ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯಗಳ ನಡುವೆ ಅಂತರವಿರುತ್ತದೆ. ಈ ವಿಳಂಬದಿಂದ ಕೆಲವು ರಾಜ್ಯಗಳು ಇನ್ನೂ 7ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗವನ್ನ ಜಾರಿಗೆ ತರದ ಕಾರಣ 6ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದಡಿ ಸಂಬಳ ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿಗಳನ್ನ ಪಾವತಿಸುತ್ತಿವೆ.