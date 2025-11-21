English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • 8th Pay Commission: 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದಿಂದ 69 ಲಕ್ಷ ಪಿಂಚಣಿದಾರರನ್ನ ಹೊರಗಿಡಲಾಗಿದೆಯೇ?

8th Pay Commission: 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದಿಂದ 69 ಲಕ್ಷ ಪಿಂಚಣಿದಾರರನ್ನ ಹೊರಗಿಡಲಾಗಿದೆಯೇ?

ಲಕ್ಷಾಂತರ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಎಂಟನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಇದರಿಂದ ಪಿಂಚಣಿದಾರರನ್ನ ಹೊರಗಿಡಲಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ. ಇದು ಎಷ್ಟು ನಿಜ ಎಂಬುದು ಇನ್ನೂ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಸರ್ಕಾರವೂ ಸಹ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿಲ್ಲ.

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Nov 21, 2025, 08:59 AM IST
  • ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 69 ಲಕ್ಷ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿದ್ದಾರೆ
  • ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಶಿಫಾರಸಿನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅವರ ಪಿಂಚಣಿ ಸಹ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ
  • ಸರ್ಕಾರ ಹೊರಡಿಸಿದ ಉಲ್ಲೇಖ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ (ToR) ಈ ಪಿಂಚಣಿದಾರರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಸ್ಪಷ್ಟ ಉಲ್ಲೇಖವಿಲ್ಲ

8th Pay Commission: 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದಿಂದ 69 ಲಕ್ಷ ಪಿಂಚಣಿದಾರರನ್ನ ಹೊರಗಿಡಲಾಗಿದೆಯೇ?

8th Pay Commission: ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗವನ್ನ ರಚಿಸಿದೆ ಎಂಬುದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿರುವ ವಿಚಾರ. ಈ ಆಯೋಗವು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ವೇತನ, ಭತ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ನಿವೃತ್ತಿ ನಂತರದ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಂತಹ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಉಲ್ಲೇಖ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶದ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಪಿಂಚಣಿದಾರರು ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸಂಘಗಳ ಮುಖ್ಯ ಸಮಿತಿಯಾದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಂಡಳಿ - ಜಂಟಿ ಸಮಾಲೋಚನಾ ತಂಡವು (National Council – Joint Consultative Machinery met urgently) ತುರ್ತು ಸಭೆಯನ್ನ ಕರೆದಿದೆ.

ಪಿಂಚಣಿದಾರರನ್ನ ಹೊರಗಿಡಲಾಗಿದೆಯೇ?

ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 69 ಲಕ್ಷ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿದ್ದಾರೆ. ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಶಿಫಾರಸುಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅವರ ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನ ಸಹ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಸರ್ಕಾರ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹೊರಡಿಸಿದ 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಉಲ್ಲೇಖ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ (ToR) ಪಿಂಚಣಿದಾರರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಸ್ಪಷ್ಟ ಉಲ್ಲೇಖವಿಲ್ಲ. ಇದು ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರಲ್ಲಿ ಕಳವಳವನ್ನ ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಅನೇಕ ಪಿಂಚಣಿದಾರರು ವೇತನ ಆಯೋಗದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುತ್ತಾರೆಯೇ ಎಂದು ಅನುಮಾನಿಸಿ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಪತ್ರಗಳನ್ನ ಬರೆಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬಂಗಾರ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಗುಡ್‌ ನ್ಯೂಸ್‌... ಇನ್ನುಮುಂದೆ ಯಾವುದೇ ತೆರಿಗೆ ಇಲ್ಲದೆ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಖರೀದಿಸಬಹುದು! ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾ?

ಇದರೊಂದಿಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಂಡಳಿ - ಜಂಟಿ ಸಮಾಲೋಚನಾ ತಂಡದ ನಾಯಕರು ತುರ್ತಾಗಿ ಸಭೆ ಸೇರಿದರು. ನೌಕರರು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ನಿವೃತ್ತರ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನ ಸಹ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಒಳಪಡಿಸಬೇಕೆಂದು ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಿವೆ. ಸರ್ಕಾರ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ToRವನ್ನ ಕೂಲಂಕಷವಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಈ ಒಕ್ಕೂಟದ ನಾಯಕರು ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಶ್ನೆಗನ್ನ ಎತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಹೊರಗಿಡುವ ಪ್ರಯತ್ನದ ಬಗ್ಗೆ ಅನುಮಾನ

ಉಲ್ಲೇಖದ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಬಳ, ಭತ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದ್ದರೂ, ಪಿಂಚಣಿದಾರರು ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಪಿಂಚಣಿದಾರರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಉಲ್ಲೇಖವಿಲ್ಲ. ಇದು ವೇತನ ಆಯೋಗದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಿಂದ ಅವರನ್ನ ಹೊರಗಿಡುವ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಅನುಮಾನವನ್ನ ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ. 7ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ವರದಿಯು ಜನವರಿ 1, 2016ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ. ಆದರೆ 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಠಾನ ದಿನಾಂಕ ಇನ್ನೂ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲ. ಸ್ಪಷ್ಟ ದಿನಾಂಕದ ಕೊರತೆಯಿಂದ ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರು ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳು ಯಾವಾಗ ಜಾರಿಗೆ ಬರುತ್ತವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯಲು ಹೆಣಗಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಎಟಿಎಂನಿಂದ ಹರಿದ ನೋಟುಗಳು ಬಂದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು..? ಹಣ ವ್ಯರ್ಥವಾಗುವ ಮುನ್ನ ಆರ್‌ಬಿಐ ಹೊಸ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ

ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ವೇತನ ಆಯೋಗ

ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಪ್ರತಿ 10 ವರ್ಷಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ವೇತನ ಆಯೋಗವನ್ನ ರಚಿಸುವ ಪದ್ಧತಿ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ ToR ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳನ್ನ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ಸೂಚಿಸಿದೆ. ಇದು ಭವಿಷ್ಯದ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳ ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಹೊಸ ಅನುಮಾನಗಳನ್ನ ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ? ಈಗಾಗಲೇ ನೌಕರರಿಗೆ 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗ ಯಾವಾಗ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿದೆ ಅನ್ನೋ ಟೆನ್ಶನ್‌ ಇದೆ. 9 ಲಕ್ಷ ಪಿಂಚಣಿದಾರರನ್ನ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕುವುದರಿಂದ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಕುಟುಂಬಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಇದು ದೊಡ್ಡಮಟ್ಟದ ಆತಂಕವನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. 

About the Author

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser) ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi) ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಮಾನಸಗಂಗೋತ್ರಿಯಲ್ಲಿ M.Sc. ...Read More

8th Pay Commission8th Pay Commission Updateseighth pay commissionpensionersಎಂಟನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗ

Trending News