8th Pay Commission: 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದಿಂದ 69 ಲಕ್ಷ ಪಿಂಚಣಿದಾರರನ್ನ ಹೊರಗಿಡಲಾಗಿದೆಯೇ?

8th Pay Commission: ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗವನ್ನ ರಚಿಸಿದೆ ಎಂಬುದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿರುವ ವಿಚಾರ. ಈ ಆಯೋಗವು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ವೇತನ, ಭತ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ನಿವೃತ್ತಿ ನಂತರದ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಂತಹ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಉಲ್ಲೇಖ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶದ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಪಿಂಚಣಿದಾರರು ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸಂಘಗಳ ಮುಖ್ಯ ಸಮಿತಿಯಾದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಂಡಳಿ - ಜಂಟಿ ಸಮಾಲೋಚನಾ ತಂಡವು (National Council – Joint Consultative Machinery met urgently) ತುರ್ತು ಸಭೆಯನ್ನ ಕರೆದಿದೆ.
ಪಿಂಚಣಿದಾರರನ್ನ ಹೊರಗಿಡಲಾಗಿದೆಯೇ?
ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 69 ಲಕ್ಷ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿದ್ದಾರೆ. ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಶಿಫಾರಸುಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅವರ ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನ ಸಹ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಸರ್ಕಾರ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹೊರಡಿಸಿದ 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಉಲ್ಲೇಖ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ (ToR) ಪಿಂಚಣಿದಾರರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಸ್ಪಷ್ಟ ಉಲ್ಲೇಖವಿಲ್ಲ. ಇದು ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರಲ್ಲಿ ಕಳವಳವನ್ನ ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಅನೇಕ ಪಿಂಚಣಿದಾರರು ವೇತನ ಆಯೋಗದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುತ್ತಾರೆಯೇ ಎಂದು ಅನುಮಾನಿಸಿ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಪತ್ರಗಳನ್ನ ಬರೆಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.
ಇದರೊಂದಿಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಂಡಳಿ - ಜಂಟಿ ಸಮಾಲೋಚನಾ ತಂಡದ ನಾಯಕರು ತುರ್ತಾಗಿ ಸಭೆ ಸೇರಿದರು. ನೌಕರರು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ನಿವೃತ್ತರ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನ ಸಹ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಒಳಪಡಿಸಬೇಕೆಂದು ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಿವೆ. ಸರ್ಕಾರ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ToRವನ್ನ ಕೂಲಂಕಷವಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಈ ಒಕ್ಕೂಟದ ನಾಯಕರು ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಶ್ನೆಗನ್ನ ಎತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಹೊರಗಿಡುವ ಪ್ರಯತ್ನದ ಬಗ್ಗೆ ಅನುಮಾನ
ಉಲ್ಲೇಖದ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಬಳ, ಭತ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದ್ದರೂ, ಪಿಂಚಣಿದಾರರು ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಪಿಂಚಣಿದಾರರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಉಲ್ಲೇಖವಿಲ್ಲ. ಇದು ವೇತನ ಆಯೋಗದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಿಂದ ಅವರನ್ನ ಹೊರಗಿಡುವ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಅನುಮಾನವನ್ನ ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ. 7ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ವರದಿಯು ಜನವರಿ 1, 2016ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ. ಆದರೆ 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಠಾನ ದಿನಾಂಕ ಇನ್ನೂ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲ. ಸ್ಪಷ್ಟ ದಿನಾಂಕದ ಕೊರತೆಯಿಂದ ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರು ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳು ಯಾವಾಗ ಜಾರಿಗೆ ಬರುತ್ತವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯಲು ಹೆಣಗಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ವೇತನ ಆಯೋಗ
ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಪ್ರತಿ 10 ವರ್ಷಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ವೇತನ ಆಯೋಗವನ್ನ ರಚಿಸುವ ಪದ್ಧತಿ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ ToR ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳನ್ನ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ಸೂಚಿಸಿದೆ. ಇದು ಭವಿಷ್ಯದ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳ ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಹೊಸ ಅನುಮಾನಗಳನ್ನ ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ? ಈಗಾಗಲೇ ನೌಕರರಿಗೆ 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗ ಯಾವಾಗ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿದೆ ಅನ್ನೋ ಟೆನ್ಶನ್ ಇದೆ. 9 ಲಕ್ಷ ಪಿಂಚಣಿದಾರರನ್ನ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕುವುದರಿಂದ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಕುಟುಂಬಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಇದು ದೊಡ್ಡಮಟ್ಟದ ಆತಂಕವನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.