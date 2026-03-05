8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದಲ್ಲಿ ದುಪ್ಪಟ್ಟಾಗಲಿದ್ಯಾ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ವೇತನ? ಆರ್ಥಿಕ ತಜ್ಞರು ಏನ್‌ ಹೇಳ್ತಾರೆ!

8th Pay Commission Pay Hike: 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಅನುಷ್ಠಾನ, ಅದರಲ್ಲಿ ನಿರ್ಧರಿಸಬಹುದಾದ ಫಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಶ ಮತ್ತು ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಕಾತುರರಾಗಿರುವ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ವೇತನ ದುಪ್ಪಟ್ಟಾಗಲಿದೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ಸದ್ಯ ಭಾರೀ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ತಜ್ಞರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವೇನು? ನಿಜಕ್ಕೂ ಹೊಸ ವೇತನ ಆಯೋಗದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ವೇತನ ದ್ವಿಗುಣಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ? ಈ ಕುರಿತ ಮಹತ್ವದ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮುಂದೆ ಓದಿ..
ಸರ್ಕಾರಿ ವೇತನ ದುಪ್ಪಟ್ಟು!
ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದಲ್ಲಿ ಫಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಶ 2.5 ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. ಫಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮೂಲ ವೇತನ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಸಂಬಳ ದುಪ್ಪಟ್ಟಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಕೆಲವರು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಫಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಶವನ್ನಷ್ಟೇ ಆಧರಿಸಿ ವೇತನದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬಾರದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- 8th Pay Commission: ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಏರಿಕೆ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಹುಟ್ಟಿಸಿದ AICPI-IW ದತ್ತಾಂಶ.. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಜಾಕ್ಪಾಟ್!
ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಹೇಗೆ ಲೆಕ್ಕಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ?
ವೇತನ ಆಯೋಗವನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಾಗ ಉದ್ಯೋಗಿಯ ಹೊಸ ಮೂಲ ವೇತನವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡಲು ಬಳಸುವ ಸೂತ್ರವೇ ʼಫಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ʼ. ಹೊಸ ಮೂಲ ವೇತನವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಮೂಲ ವೇತನವನ್ನು ಫಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಶದಿಂದ ಗುಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ವೇತನ ಆಯೋಗಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಾಗ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆಯನ್ನು ಮೂಲ ವೇತನಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದರ ನಂತರ, ಹೊಸ ಮೂಲ ವೇತನವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಫಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಶವನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಫಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಶ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದರೂ, ವೇತನದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಏರಿಕೆ ಕಾಣದೇ ಇರಬಹುದು.
ಈ ಮೂಲ ವೇತನದ ಜೊತೆಗೆ, HRA, ಸಾರಿಗೆ ಭತ್ಯೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಭತ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಮೊತ್ತಗಳು ನಗರ, ಹುದ್ದೆ ಮತ್ತು ಅನುಭವವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಫಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಶ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದರೂ ಸಹ, ನೀವು ಪಡೆಯುವ ಸಂಬಳದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲದಿರಬಹುದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ: 7 ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದಲ್ಲಿ, ಫಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಶ 2.57 ಆಗಿತ್ತು. ಮೂಲ ವೇತನವನ್ನು 7,000 ರೂ.ಗಳಿಂದ 18,000 ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಯಿತು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ವೇತನದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದ್ದು ಕೇವಲ 2,250 ರೂ. ಮಾತ್ರ.
ಹಿಂದಿನ ಅನುಭವದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಹೊಸ ವೇತನ ಆಯೋಗದಿಂದ ನಿಜವಾದ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 15% ರಿಂದ 30% ರವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಫಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಶ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಳ ದ್ವಿಗುಣಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುವುದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸರಿಯಾದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವಲ್ಲ ಎಂದು ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗವು ಪ್ರಸ್ತುತ ವೇತನಕ್ಕಿಂತ ಗಮನಾರ್ಹ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಬಹುದು. ಆದರಿದು, ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ ಏರಿಕೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಇತರ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿರಲಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗ: 5 ಬಡ್ತಿಗಳ ದೃಢೀಕರಣ.. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಜಾಕ್ಪಾಟ್!
ಪಿಂಚಣಿ ಹೆಚ್ಚಳ:
8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದಲ್ಲಿ ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೂ ದೊಡ್ಡ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದ್ದು, ಪಿಂಚಣಿಯಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ.
Disclaimer: ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಮಾಹಿತಿ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸರ್ಕಾರದ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳ ಅಥವಾ ಪಿಂಚಣಿ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ಖಾತರಿಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಮತ್ತು ನಿಖರವಾದ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಅಧಿಕೃತ ಸರ್ಕಾರಿ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.