8th Pay Commission: ಡಿಸೆಂಬರ್ 31, 2025ಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ನಿವೃತ್ತರಾದ ನೌಕರರಿಗೆ ಪರಿಷ್ಕತ ಪಿಂಚಣಿ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲವೇ?

8th Pay Commission: ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಒಂದು ಮಹತ್ವದ ಸುದ್ದಿ ಇದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಒಂದು ಮಹತ್ವದ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಈ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಡಿಸೆಂಬರ್ 31, 2025ರಂದು ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ನಿವೃತ್ತರಾದವರು ಹೊಸ ಪಿಂಚಣಿ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುತ್ತಾರೆಯೇ? ನವೆಂಬರ್ 3, 2025ರಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ 8ನೇ ಕೇಂದ್ರ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಶಿಫಾರಸುಗಳನ್ನ ಘೋಷಿಸಿದಾಗಿನಿಂದ, ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ಪಿಂಚಣಿದಾರರನ್ನ ಗೊಂದಲಕ್ಕೀಡುಮಾಡುತ್ತಿದೆ.
2025ರ ಹಣಕಾಸು ಕಾಯ್ದೆಯು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಪಿಂಚಣಿ ನಿಯಮಗಳನ್ನ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿದ ನಂತರ ಹಳೆಯ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಪಿಂಚಣಿದಾರರ ನಡುವೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂಬ ಊಹಾಪೋಹಗಳು ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ ನಂತರ ಈ ಕಳವಳ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು. ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸದಸ್ಯರೊಬ್ಬರು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ "ಡಿಸೆಂಬರ್ 31, 2025ರಂದು ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ನಿವೃತ್ತರಾದ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ಪಿಂಚಣಿದಾರರು 8ನೇ ಕೇಂದ್ರ ವೇತನ ಆಯೋಗದಡಿ ಅವರ ಪಿಂಚಣಿ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಗೆ ಒಳಪಡುತ್ತಾರೆಯೇ?" ಎಂದು ಕೇಳಿದರು. ಇದು ಅವರ ನಿವೃತ್ತಿ ದಿನಾಂಕ ಮತ್ತು 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಅನುಷ್ಠಾನದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪಿಂಚಣಿದಾರರಲ್ಲಿ ಸಂಭವನೀಯ ಅಸಮಾನತೆಯ ಕುರಿತು ವ್ಯಾಪಕವಾದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಭಾಗವಾಗಿತ್ತು ಎಂಬುದನ್ನ ಗಮನಿಸಬೇಕು.
ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹಣಕಾಸು ಖಾತೆ ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವ ಪಂಕಜ್ ಚೌಧರಿ ಸರ್ಕಾರದ ನಿಲುವನ್ನ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು. "8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗವು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ವೇತನ, ಭತ್ಯೆಗಳು, ಪಿಂಚಣಿ ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ಕುರಿತು ತನ್ನ ಶಿಫಾರಸುಗಳನ್ನ ಮಾಡುವ ಅಧಿಕಾರ ಹೊಂದಿದೆ" ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳಿದೆ. ಇದರರ್ಥ 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಆದೇಶವು ವೇತನ ಮತ್ತು ಭತ್ಯೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.
"ಹಣಕಾಸು ಕಾಯ್ದೆ, 2025ರ ಭಾಗ-IV ಪಿಂಚಣಿ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಗಳನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಕೇಂದ್ರ ನಾಗರಿಕ ಸೇವೆಗಳ (ಪಿಂಚಣಿ) ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ನೀತಿಗಳನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿದೆ. ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ನಾಗರಿಕ ಅಥವಾ ರಕ್ಷಣಾ ಪಿಂಚಣಿಗಳನ್ನ ಬದಲಾಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವಾಲಯ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.
ಪಿಂಚಣಿ ಸಂಬಂಧಿತ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಕೇಂದ್ರ ನಾಗರಿಕ ಸೇವೆಗಳ (ಪಿಂಚಣಿ) ನಿಯಮಗಳು, 2021 ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ನಾಗರಿಕ ಸೇವೆಗಳ (ಅಸಾಧಾರಣ ಪಿಂಚಣಿ) ನಿಯಮಗಳು, 2023ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳಿದೆ. ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಅಂಗೀಕೃತ ಶಿಫಾರಸುಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಹೊರಡಿಸಿದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಆದೇಶಗಳ ಮೂಲಕ ಪಿಂಚಣಿ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಗಳನ್ನ ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗುತ್ತದೆ. 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಿದ ನಂತರ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸು ಕಾಯ್ದೆ 2025 ಅಂಗೀಕರಿಸಿದ ನಂತರ ಪಿಂಚಣಿದಾರರಲ್ಲಿ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು.
ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರು ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. ಸಂಬಳ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಎಂಬ ಹೊಸ ಸೈಬರ್ ಹಗರಣ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹರಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ಹಗರಣವು ಜನರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳನ್ನ ಖಾಲಿ ಮಾಡುವ ಬೆದರಿಕೆಯನ್ನ ಒಡ್ಡುತ್ತಿದೆ. ವರದಿಗಳು ಈ ಹಗರಣವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರನ್ನ ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಸುತ್ತಲಿನ ವದಂತಿಯ ಲಾಭವನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಂಡು, ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧಿಗಳು ಸಂಬಳ ಹೆಚ್ಚಳದ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಗಳನ್ನ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಜನರನ್ನ ಹಗರಣಕ್ಕೆ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ವಂಚಕರು ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ WhatsApp ಸಂದೇಶಗಳನ್ನ ಕಳುಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಫೈಲ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ನಂತರ ವೇತನ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಏನೆಂದು ನೌಕರರು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಹುದು ಎಂದು ಸಂದೇಶವು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಸಂದೇಶಕ್ಕೆ APK ಫೈಲ್ ಅನ್ನ ಲಗತ್ತಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆಯನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ಈ ಫೈಲ್ಗೆ "Salary Calculator" ನಂತಹ ಹೆಸರುಗಳನ್ನ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
(ಗಮನಿಸಿರಿ: ಈ ಸುದ್ದಿಯನ್ನ ಮಾಹಿತಿ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಿಖರ ಮತ್ತು ನವೀಕೃತ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗಳನ್ನ ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.)