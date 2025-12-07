8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಕುರಿತು ಬಿಗ್‌ ಅಪ್ಡೇಟ್‌! ಡಿಎ–ಡಿಆರ್ ವಿಲೀನದ ಕುರಿತು ಕೇಂದ್ರಸರ್ಕಾರ ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರ

8
th Pay Panel New Fitment: ಕೇಂದ್ರ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವಾಲಯವು ಡಿಎ (ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ) ಮತ್ತು ಡಿಆರ್ (ತುಟ್ಟಿ ಪರಿಹಾರ) ವಿಲೀನಗೊಳಿಸುವ ಯಾವುದೇ ಯೋಜನೆ ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನದಲ್ಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದ್ದ ವಿಲೀನದ ವದಂತಿಗಳಿಗೆ ಇದರಿಂದ ಪೂರ್ತಿ ತೆರೆಬಿದ್ದಿದೆ.
ಡಿಎ–ಡಿಆರ್ ವಿಲೀನದ ಬೇಡಿಕೆ ಸುಮಾರು ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ. ನೌಕರರ ಸಂಘಗಳು ವಿಲೀನದಿಂದ ಪಿಂಚಣಿ ಹೆಚ್ಚಳ, ಗ್ರ್ಯಾಚ್ಯುಟಿ ಸುಧಾರಣೆ ಮತ್ತು ಹಣದುಬ್ಬರದ ವಿರುದ್ಧ ಉತ್ತಮ ರಕ್ಷಣೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿವೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಡಿಎ 58% ರಷ್ಟಿಗೆ ಏರಿರುವುದರಿಂದ ವಿಲೀನದ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಿತ್ತು.
ಡಿಎ–ಡಿಆರ್ ವಿಲೀನಗೊಂಡರೆ ಸರ್ಕಾರದ ವೇತನ–ಪಿಂಚಣಿ ವೆಚ್ಚ GDP ಯ 0.5% ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಹಣಕಾಸು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಸಮತೋಲನ ಕಾಪಾಡಲು ಸರ್ಕಾರ ಈ ಕ್ರಮವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತದ ಡಿಎ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಪದ್ಧತಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾದ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ವಿವರಣೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗ ರಚನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕೆಲಸ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಡಿಎ ವಿಲೀನದ ಕುರಿತು ಯಾವುದೇ ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೆದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜನವರಿ 2026 ಜಾರಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂಬ ವದಂತಿಗಳಿಗೂ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು, ಸಂಪೂರ್ಣ ಜಾರಿಗೆ 2028ರವರೆಗೆ ಹಿಡಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದಿಂದ 50 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರು ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯಲಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದಾಜು ಫಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಸುಮಾರು 2.46 ಆಗಿ, ಸಂಬಳ 30–40% ವರೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಪಿಂಚಣಿ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯೂ ಖಚಿತವಾಗಿದ್ದು, ಇದರಿಂದ ನಿವೃತ್ತ ನೌಕರರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಲಾಭ.
ಡಿಎ–ಡಿಆರ್ ವಿಲೀನವಾಗದಿದ್ದರೂ, ನಿಯಮಿತ ಡಿಎ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಗಳು ಎಂದಿನಂತೆ ಮುಂದುವರಿಯಲಿವೆ. 2026 ಮಾರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಡಿಎ ಏರಿಕೆ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಪಿಂಚಣಿ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ 8ನೇ ಸಿಪಿಸಿಯ ಭಾಗವಾಗಿರುವುದು ನೌಕರ–ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಭರವಸೆಯ ಸಂಗತಿ.