5G ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಭಾರೀ ಶಾಕ್..! ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಕಹಿ ತರಲಿದೆಯೇ ಹೊಸ ವರ್ಷ..?

ನವದೆಹಲಿ: ಹೊಸ ವರ್ಷಕ್ಕಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ ಹೊಸ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲೂ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಹೊಸ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸುವ ವರ್ಷವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿಲ್ಲ. ಕಾರಣವಿಷ್ಟೇ ಕೆಲವು ಕಂಪನಿಗಳು ಹೊಸ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ಬಳಕೆದಾರರ ಮೇಲೆಯೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
2026 ರಲ್ಲಿ ಟೆಲಿಕಾಂ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ನಡೆಯಲಿವೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಪೂರಕ ಎನ್ನುವಂತೆ ರಿಚಾರ್ಜ್ ಬೆಲೆಗಳ ಹೆಚ್ಚಳದಿಂದ ಹಿಡಿದು, ಉಪ ಗ್ರಹ ಆಧಾರರಿತ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ನಂತಹ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಬರಲಿವೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
2024 ರಲ್ಲಿ, ಜಿಯೋ, ಏರ್ಟೆಲ್ ಮತ್ತು ವೊಡಾಫೋನ್ ಐಡಿಯಾ ತಮ್ಮ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ್ದವು, ಈಗ ಅವು ಮತ್ತೆ ರಿಚಾರ್ಜ್ ದರಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸಿದ್ದತೆ ನಡೆಸಿವೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಮುಂಬರುವ ಹೊಸ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಶೇ 20 ರಷ್ಟು ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಈ ಕಂಪನಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಿವೆ.ಅದರಲ್ಲೂ 4ಜಿ ಮತ್ತು 5ಜಿ ರಿಚಾರ್ಜ್ ಪ್ಲಾನ್ ನಲ್ಲಿ ಶೇ 16 ರಿಂದ ಶೇ 20 ರವರೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಲಿವೆ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ಹೇಳಿವೆ.ದೇಶಾದ್ಯಂತ 5G ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಟೆಲಿಕಾಂ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆದಾಯದ ಅಗತ್ಯವಿರುವುದರಿಂದ ರಿಚಾರ್ಜ್ ಬೆಲೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಲಿವೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಉಚಿತ 5G ಡೇಟಾ ಕಡಿತ:
5G ಬಿಡುಗಡೆಯ ವೇಳೆ, ಅನೇಕ ಕಂಪನಿಗಳು ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ 5G ಡೇಟಾವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದವು. ಆದರೆ ಈ ಕಂಪನಿಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಅವುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತಿವೆ ಮತ್ತು 5G ಡೇಟಾ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ವಿಧಿಸುತ್ತಿವೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಮುಂಬರುವ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ, 5G ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಗಳು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಸೇವೆಯಾಗುತ್ತವೆ. ಹೊಸ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ವೇಗದ ಡೇಟಾವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ.
ಉಪಗ್ರಹ ಇಂಟರ್ನೆಟ್:
ಎಲಾನ್ ಮಸ್ಕ್ ಅವರ ಸ್ಟಾರ್ಲಿಂಕ್ ಕಂಪನಿಯು 2026 ರ ವೇಳೆಗೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಉಪಗ್ರಹ ಆಧಾರಿತ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ಅನುಮತಿಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು, ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಂ ಹಂಚಿಕೆಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿವೆ.ಇದರಿಂದ ಈಗ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸೌಲಭ್ಯವಿಲ್ಲದೆಯೂ ಅತ್ಯಂತ ದೂರದ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೂ ಸ್ಟಾರ್ ಲಿಂಕ್ ಸೇವೆ ಲಭ್ಯವಾಗಲಿದೆ
ಇನ್ನೊಂದೆಡೆಗೆ ಬಿಎಸ್ಎನ್ಎಲ್ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ತನ್ನ 4G ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ವಿಸ್ತರಣೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದು, ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ 5ಜಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಿದೆ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರಿ ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.