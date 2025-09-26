7 ವರ್ಷದ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದಲೇ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿಸುತ್ತಿರುವ ಗಾಯಕ ! ದಿಗ್ಗಜ ನಟರೊಂದಿಗೆಯೇ ಇವರ ಕೆಲಸ ! ಸರಿಗಮಪದಿಂದ ಮಿಂಚಿದ ಪ್ರತಿಭೆ

ಖ್ಯಾತ ಗಾಯಕ ಉದಿತ್ ನಾರಾಯಣ್ ಅವರ ಪುತ್ರ ಆದಿತ್ಯ ನಾರಾಯಣ್ ಕೂಡಾ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿದವರು. ಅವರು ಬಾಲ ಕಲಾವಿದರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಹಲವಾರು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಈಗಲೂ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದು, "ಸ ರೆ ಗ ಮ ಪ" ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಿರೂಪಕರಾಗಿ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. "ರಂಗೀಲಾ" "ಪರ್ದೇಸ್" ಮತ್ತು "ಜಬ್ ಪ್ಯಾರ್ ಕಿಸಿ ಸೆ ಹೋತಾ ಹೈ" ನಂತಹ ಸೂಪರ್ಹಿಟ್ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಆದಿತ್ಯ ತಾನು ಕೇವಲ 7ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿರುವ ವಿಚಾರವನ್ನು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದರು. ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಆರಂಭಿಕ ಗಳಿಕೆ ಮತ್ತು ಅನುಭವಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರ "ಜಬ್ ಪ್ಯಾರ್ ಕಿಸಿ ಸೆ ಹೋತಾ ಹೈ" ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಯುವ ಕಬೀರ್ ಧನರಾಜ್ಗೀರ್ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ 3.5 ಲಕ್ಷ ಪಡೆದಿದ್ದಾಗಿ ಆದಿತ್ಯ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. . ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಮೊತ್ತ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದಾಗಿತ್ತು. ಅವರ ಪೋಷಕರು ಹಳದಿ ಝೆನ್ ಕಾರು ಖರೀದಿಸಲು ಹಣವನ್ನು ಬಳಸಿರುವುದನ್ನು ಆದಿತ್ಯ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ವೃತ್ತಿಜೀವನಕ್ಕೆ ತಿರುವು ಕೊಟ್ಟ 'ಸ ರೇ ಗ ಮ ಪ :
ಭಾರತಿ ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಹರ್ಷ್ ಲಿಂಬಾಚಿಯಾ ಅವರ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಂಭಾಷಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಆದಿತ್ಯ ಅವರು 'ಸ ರೇ ಗ ಮ ಪ' ಚಾಲೆಂಜ್ 2007 ಅನ್ನು ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಪ್ರಮುಖ ತಿರುವು ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು. ಅವರು ಮೂರು ಬಾರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಆಡಿಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಯಿತು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ಅವರಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಸಂಚಿಕೆಗೆ 7,500 ಸಂಭಾವನೆ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಂಚಿಕೆಗಳನ್ನು ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಲಾಯಿತು.
ಅವರು ಪ್ರತಿದಿನ 15,000 ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಖರ್ಚು ಇರಲಿಲ್ಲ, ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಸುಮಾರು 75,000 ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಕೇವಲ 18 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಸಂಪಾದಿಸುವುದು ಅವರ ಮನೋಭಾವವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಬದಲಾಯಿಸಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ವಿವರಿಸಿದರು. ಆದಿತ್ಯ ಹೇಳಿದರು, "ನಾನು ಒಂದು ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು
52 ಕಂತುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದು, ಸುಮಾರು 8 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದರಂತೆ. ಎರಡನೇ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ, ಅವರ ಶುಲ್ಕ ಪ್ರತಿ ಕಂತಿಗೆ 25,000 ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೆ ಏರಿತು.
2009 ರಲ್ಲಿ, ಆದಿತ್ಯ ವಿಕ್ರಮ್ ಭಟ್ ಅವರ "ಶಾಪಿತ್" ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾಯಕನಾಗಿ ಬಾಲಿವುಡ್ಗೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. ತರುವಾಯ ಅವರು "ಸ ರೆ ಗ ಮ ಪ ಲಿ'ಲ್ ಚಾಂಪ್ಸ್," "ಎಕ್ಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್" ಮತ್ತು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, "ಇಂಡಿಯನ್ ಐಡಲ್ 15" ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟರು. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಅವರು "ರೈಸ್ ಅಂಡ್ ಫಾಲ್" ಎಂಬ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋನಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಆದಿತ್ಯ, ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆ ಮತ್ತು ಮನರಂಜನೆಯಿಂದ ಹೃದಯಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲುತ್ತಲೇ ಇದ್ದಾರೆ.