English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಉಡುಗೊರೆ: ಈ ಬೈಕ್‌ಗಳ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಇಳಿಕೆ...

ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ದರಗಳಲ್ಲಿನ ಕಡಿತ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಅನೇಕ ಕಂಪನಿಗಳು ತಮ್ಮ ವಾಹಗಳ ಬೆಲೆಗಳನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ನೇರ ಪರಿಣಾಮ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತ್ತು ನಗರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳ ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. 

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Sep 11, 2025, 08:42 AM IST
  • ಹೊಸ GST ದರದ ಬಳಿಕ ಬಳಿಕ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಗುಡ್‌ ನ್ಯೂಸ್‌
  • ಹಬ್ಬದ ಸೀಸನ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೈಕೆಟುಕುವ ಬೆಲೆಗೆ ನಿಮ್ಮಿಷ್ಟದ ಬೈಕ್‌ ಮತ್ತು ಸ್ಕೂಟರ್‌ ಖರೀದಿಸಿ
  • ಬೈಕ್‌ ಮತ್ತು ಸ್ಕೂಟರ್‌ ಮೇಲೆ ಬೆಲೆ ಕಡಿತ ಘೋಷಿಸಿದ ರಾಯಲ್‌ ಎನ್‌ಫೀಲ್ಡ್‌ & ಹೀರೋ

Trending Photos

ಈ ಡೇಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವರು ಕುಬೇರ ಕುಲದವರು... ಇವರ ಜನ್ಮಜನ್ಮಕ್ಕೂ ಇರುವುದು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಯೋಗ! ಬಡತನದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರೂ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಗಳಾಗುವರು!
camera icon11
lucky birth date
ಈ ಡೇಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವರು ಕುಬೇರ ಕುಲದವರು... ಇವರ ಜನ್ಮಜನ್ಮಕ್ಕೂ ಇರುವುದು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಯೋಗ! ಬಡತನದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರೂ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಗಳಾಗುವರು!
ನವರಾತ್ರಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ರಾಜಯೋಗ: ಈ 3 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ ಖುಲಾಯಿಸಲಿದೆ!!
camera icon4
Sharadiya Navratri 2025
ನವರಾತ್ರಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ರಾಜಯೋಗ: ಈ 3 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ ಖುಲಾಯಿಸಲಿದೆ!!
ಈ ಮೂರು ರಾಶಿಯವರ ಕೈ ಹಿಡಿಯುವುದು ಅದೃಷ್ಟ : ಸುಖದ ಸುಪ್ಪತ್ತಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಮಿಂದೇಳುವ ಕಾಲ ! ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಒಲಿದು ಬರುವುದು
camera icon6
GURU GOCHARA
ಈ ಮೂರು ರಾಶಿಯವರ ಕೈ ಹಿಡಿಯುವುದು ಅದೃಷ್ಟ : ಸುಖದ ಸುಪ್ಪತ್ತಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಮಿಂದೇಳುವ ಕಾಲ ! ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಒಲಿದು ಬರುವುದು
ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಎದುರಿಗೆ ಬೇವಿನ ಮರ ಇದೆಯೇ..? ಹಾಗಿದ್ರೆ ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಎಚ್ಚರವಾಗಿರಿ
camera icon6
Vastu Tips
ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಎದುರಿಗೆ ಬೇವಿನ ಮರ ಇದೆಯೇ..? ಹಾಗಿದ್ರೆ ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಎಚ್ಚರವಾಗಿರಿ
ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಉಡುಗೊರೆ: ಈ ಬೈಕ್‌ಗಳ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಇಳಿಕೆ...

Add Zee News as a Preferred Source

Two Wheeler Sales in India: ಹಬ್ಬದ ಋತುವಿಗೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳನ್ನ ಖರೀದಿಸಲು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿರುವ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಸಿಹಿಸುದ್ದಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ರಾಯಲ್ ಎನ್‌ಫೀಲ್ಡ್ ಮತ್ತು ಹೀರೋ ಮೋಟೋಕಾರ್ಪ್ ಎರಡೂ ತಮ್ಮ ಜನಪ್ರಿಯ ಮಾದರಿಯ ಬೈಕ್‌ಗಳ ಬೆಲೆಗಳನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿವೆ. ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಘೋಷಿಸಿದ ಹೊಸ GST 2.0 ದರ ಸುಧಾರಣೆಗಳಿಂದ ಈ ಕಡಿತವಾಗಿದೆ. ಈಗ ಗ್ರಾಹಕರು ಮೊದಲಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕೈಗೆಟುಕುವ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೈಕ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಕೂಟರ್‌ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಎರಡೂ ಕಂಪನಿಗಳು ಈ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನ ನೇರವಾಗಿ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸುತ್ತಿವೆ. ಹೊಸ ಬೆಲೆಗಳು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 22ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿವೆ.

ರಾಯಲ್ ಎನ್‌ಫೀಲ್ಡ್ 350 CC ಶ್ರೇಣಿ ಅಗ್ಗ

ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ತನ್ನ 350 CC ಶ್ರೇಣಿಯ ಬೈಕ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 22,000 ರೂ.ಗಳವರೆಗೆ ಬೆಲೆ ಕಡಿತವನ್ನ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಕಡಿಮೆಯಾದ GST ದರಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನ ತನ್ನ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸುವುದಾಗಿ ಕಂಪನಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 22ರಿಂದ ಹೊಸ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮೋಟಾರ್‌ಸೈಕಲ್‌ಗಳು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತವೆ. ಇದು ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್‌ನ ಜನಪ್ರಿಯ 350 CC ಶ್ರೇಣಿಯನ್ನ ಬೈಕ್ ಉತ್ಸಾಹಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ರಿಯಾಯಿತಿಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ 34,224 ರೂಪಾಯಿ ಇಳಿಕೆ! 10 ಗ್ರಾಂ ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟಾಗಲಿದೆ ನೋಡಿ

350 CCಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾದರಿಯ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ 

350 CCಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿರುವ ಮಾದರಿಯ ಬೈಕ್‌ಗಳ ಬೆಲೆಗಳು ಹೊಸ GST ದರಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಇದರರ್ಥ ಹೊಸ ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಅನುಷ್ಠಾನವು ರಾಯಲ್ ಎನ್‌ಫೀಲ್ಡ್‌ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಶ್ರೇಣಿಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಗ್ರಾಹಕರು ತಾವು ಖರೀದಿಸುವ ಬೈಕ್‌ನ ವರ್ಗವನ್ನ ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಯ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.

ಬೆಲೆ ಕಡಿತ ಘೋಷಿಸಿದ ಹೀರೋ ಮೋಟೋಕಾರ್ಪ್

ದೇಶದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಕಂಪನಿಯಾದ ಹೀರೋ ಮೋಟೋಕಾರ್ಪ್ ಕೂಡ ತನ್ನ ಹಲವಾರು ಜನಪ್ರಿಯ ಮಾದರಿಯ ಬೈಕ್‌ಗಳ ಮೇಲೆ ಬೆಲೆ ಕಡಿತವನ್ನ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಸುಮಾರು 15,743 ರೂ.ಗಳವರೆಗೆ ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಹೊಸ ಬೆಲೆಗಳು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 22ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿವೆ. ದೆಹಲಿ ಸೇರಿದಂತೆ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಗ್ರಾಹಕರು ಇದರಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯಲಿದ್ದಾರೆ.

ಸ್ಪ್ಲೆಂಡರ್‌ನಿಂದ ಸ್ಕೂಟರ್‌ಗಳವರೆಗೆ ಬೆಲೆ ಕಡಿತ

ಹೀರೋ ಮೋಟೋಕಾರ್ಪ್ ತನ್ನ ಸ್ಪ್ಲೆಂಡರ್ ಪ್ಲಸ್, ಗ್ಲಾಮರ್ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್‌ಟ್ರೀಮ್ ಶ್ರೇಣಿಯ ಸ್ಕೂಟರ್‌ಗಳ ಬೆಲೆಯನ್ನ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿದ್ದು, ಜೂಮ್, ಡೆಸ್ಟಿನಿ ಮತ್ತು ಪ್ಲೆಷರ್ + ಸ್ಕೂಟರ್‌ಗಳ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೇರಿವೆ. ಈ ಜನಪ್ರಿಯ ಬೈಕ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಕೂಟರ್‌ಗಳ ಬೆಲೆ ಕಡಿತವು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಕೈಗೆಟುಕುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಗ್ರಾಹಕರು ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ತಮ್ಮಿಷ್ಟದ ಬೈಕ್‌ ಮತ್ತು ಸ್ಕೂಟರ್‌ಗಳನ್ನ ಖರೀದಿಸಬಹುದು.

ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು

GST 2.0 ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಬಳಕೆಯನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಭಾರತದ GDPಯನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ಹೀರೋ ಮೋಟೋಕಾರ್ಪ್ ಸಿಇಒ ವಿಕ್ರಮ್ ಕಾಸ್ಬೇಕರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅರ್ಧಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮನೆಗಳು ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿವೆ. ಬೆಲೆ ಕಡಿತದಿಂದ ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸುಲಭವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಾಗಲಿದೆ. ಈ ಕ್ರಮವು ಹಬ್ಬಗಳ ಮೊದಲು ಮಾರಾಟವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ITR Filling Last Date 2025 : CAಯ ಅಗತ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ :ಮೊಬೈಲ್ ನಲ್ಲಿಯೇ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಸುಲಭ ವಿಧಾನ ಇಲ್ಲಿದೆ

ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ವಲಯಕ್ಕೆ ವೇಗ!

ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ದರಗಳಲ್ಲಿನ ಕಡಿತ ಮತ್ತು ಕಂಪನಿಗಳು ಬೆಲೆಗಳನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ನಿರ್ಧಾರವು ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ವಲಯದಲ್ಲಿನ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ನಂಬಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ನೇರ ಪರಿಣಾಮ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತ್ತು ನಗರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಮುಂಬರುವ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಏರಿಕೆಯನ್ನ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ.

About the Author

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser) ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi) ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಮಾನಸಗಂಗೋತ್ರಿಯಲ್ಲಿ M.Sc. ...Read More

GST Price CutBikes PriceTwo Wheeler SaleAuto NewsRoyal Enfield

Trending News