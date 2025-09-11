Two Wheeler Sales in India: ಹಬ್ಬದ ಋತುವಿಗೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳನ್ನ ಖರೀದಿಸಲು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿರುವ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಸಿಹಿಸುದ್ದಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಮತ್ತು ಹೀರೋ ಮೋಟೋಕಾರ್ಪ್ ಎರಡೂ ತಮ್ಮ ಜನಪ್ರಿಯ ಮಾದರಿಯ ಬೈಕ್ಗಳ ಬೆಲೆಗಳನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿವೆ. ಜಿಎಸ್ಟಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಘೋಷಿಸಿದ ಹೊಸ GST 2.0 ದರ ಸುಧಾರಣೆಗಳಿಂದ ಈ ಕಡಿತವಾಗಿದೆ. ಈಗ ಗ್ರಾಹಕರು ಮೊದಲಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕೈಗೆಟುಕುವ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೈಕ್ಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಕೂಟರ್ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಎರಡೂ ಕಂಪನಿಗಳು ಈ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನ ನೇರವಾಗಿ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸುತ್ತಿವೆ. ಹೊಸ ಬೆಲೆಗಳು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 22ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿವೆ.
ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ 350 CC ಶ್ರೇಣಿ ಅಗ್ಗ
ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ತನ್ನ 350 CC ಶ್ರೇಣಿಯ ಬೈಕ್ಗಳಲ್ಲಿ 22,000 ರೂ.ಗಳವರೆಗೆ ಬೆಲೆ ಕಡಿತವನ್ನ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಕಡಿಮೆಯಾದ GST ದರಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನ ತನ್ನ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸುವುದಾಗಿ ಕಂಪನಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 22ರಿಂದ ಹೊಸ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮೋಟಾರ್ಸೈಕಲ್ಗಳು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತವೆ. ಇದು ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ನ ಜನಪ್ರಿಯ 350 CC ಶ್ರೇಣಿಯನ್ನ ಬೈಕ್ ಉತ್ಸಾಹಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ರಿಯಾಯಿತಿಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
350 CCಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾದರಿಯ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ
350 CCಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿರುವ ಮಾದರಿಯ ಬೈಕ್ಗಳ ಬೆಲೆಗಳು ಹೊಸ GST ದರಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಇದರರ್ಥ ಹೊಸ ಜಿಎಸ್ಟಿ ಅನುಷ್ಠಾನವು ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಶ್ರೇಣಿಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಗ್ರಾಹಕರು ತಾವು ಖರೀದಿಸುವ ಬೈಕ್ನ ವರ್ಗವನ್ನ ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಯ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.
ಬೆಲೆ ಕಡಿತ ಘೋಷಿಸಿದ ಹೀರೋ ಮೋಟೋಕಾರ್ಪ್
ದೇಶದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಕಂಪನಿಯಾದ ಹೀರೋ ಮೋಟೋಕಾರ್ಪ್ ಕೂಡ ತನ್ನ ಹಲವಾರು ಜನಪ್ರಿಯ ಮಾದರಿಯ ಬೈಕ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಬೆಲೆ ಕಡಿತವನ್ನ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಸುಮಾರು 15,743 ರೂ.ಗಳವರೆಗೆ ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಹೊಸ ಬೆಲೆಗಳು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 22ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿವೆ. ದೆಹಲಿ ಸೇರಿದಂತೆ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಗ್ರಾಹಕರು ಇದರಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯಲಿದ್ದಾರೆ.
ಸ್ಪ್ಲೆಂಡರ್ನಿಂದ ಸ್ಕೂಟರ್ಗಳವರೆಗೆ ಬೆಲೆ ಕಡಿತ
ಹೀರೋ ಮೋಟೋಕಾರ್ಪ್ ತನ್ನ ಸ್ಪ್ಲೆಂಡರ್ ಪ್ಲಸ್, ಗ್ಲಾಮರ್ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಶ್ರೇಣಿಯ ಸ್ಕೂಟರ್ಗಳ ಬೆಲೆಯನ್ನ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿದ್ದು, ಜೂಮ್, ಡೆಸ್ಟಿನಿ ಮತ್ತು ಪ್ಲೆಷರ್ + ಸ್ಕೂಟರ್ಗಳ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೇರಿವೆ. ಈ ಜನಪ್ರಿಯ ಬೈಕ್ಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಕೂಟರ್ಗಳ ಬೆಲೆ ಕಡಿತವು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಕೈಗೆಟುಕುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಗ್ರಾಹಕರು ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ತಮ್ಮಿಷ್ಟದ ಬೈಕ್ ಮತ್ತು ಸ್ಕೂಟರ್ಗಳನ್ನ ಖರೀದಿಸಬಹುದು.
ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು
GST 2.0 ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಬಳಕೆಯನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಭಾರತದ GDPಯನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ಹೀರೋ ಮೋಟೋಕಾರ್ಪ್ ಸಿಇಒ ವಿಕ್ರಮ್ ಕಾಸ್ಬೇಕರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅರ್ಧಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮನೆಗಳು ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿವೆ. ಬೆಲೆ ಕಡಿತದಿಂದ ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸುಲಭವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಾಗಲಿದೆ. ಈ ಕ್ರಮವು ಹಬ್ಬಗಳ ಮೊದಲು ಮಾರಾಟವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ವಲಯಕ್ಕೆ ವೇಗ!
ಜಿಎಸ್ಟಿ ದರಗಳಲ್ಲಿನ ಕಡಿತ ಮತ್ತು ಕಂಪನಿಗಳು ಬೆಲೆಗಳನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ನಿರ್ಧಾರವು ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ವಲಯದಲ್ಲಿನ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ನಂಬಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ನೇರ ಪರಿಣಾಮ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತ್ತು ನಗರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಮುಂಬರುವ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಏರಿಕೆಯನ್ನ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ.