ನಿಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಯೋಜನೆ: ತಿಂಗಳಿಗೆ 5,000 ರೂ. EPF ಹೂಡಿಕೆಯಿಂದ 3.5 ಕೋಟಿ ರೂ. ನಿವೃತ್ತಿ ನಿಧಿ!

ನಿವೃತ್ತಿಯ ನಂತರ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಕನಸು ಕಾಣುವವರಿಗೆ ಕಾರ್ಮಿಕ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ (ಇಪಿಎಫ್) ಒಂದು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಕಾರ್ಮಿಕ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ (ಇಪಿಎಫ್ಒ) ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಈ ಯೋಜನೆಯು ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗದಾತರ ಜಂಟಿ ಕೊಡುಗೆಯ ಮೂಲಕ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಆರ್ಥಿಕ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ತಿಂಗಳಿಗೆ ಕೇವಲ 5,000 ರೂ. ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ 58ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 3.5 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳ ಬೃಹತ್ ನಿವೃತ್ತಿ ನಿಧಿಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂಬುದು ಈ ಯೋಜನೆಯ ವಿಶೇಷತೆ.
ಇಪಿಎಫ್ ಎಂದರೇನು?
ಇಪಿಎಫ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ, ನೌಕರನ ಮೂಲ ವೇತನದ 12%ವನ್ನು ನೌಕರನೇ ತನ್ನ ಇಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಗೆ ಜಮಾ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಇದೇ ರೀತಿ, ಉದ್ಯೋಗದಾತನೂ ಸಹ ಮೂಲ ವೇತನದ 12% ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತಾನೆ. ಆದರೆ, ಈ 12%ರಲ್ಲಿ 8.33% ಕಾರ್ಮಿಕರ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆಗೆ (ಇಪಿಎಸ್) ಹೋಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಉಳಿದ 3.67% ಇಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಗೆ ಜಮಾ ಆಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ನೌಕರನಿಗೆ ಇಪಿಎಫ್ನಿಂದ ಉಳಿತಾಯ ಮತ್ತು ಇಪಿಎಸ್ನಿಂದ ಪಿಂಚಣಿಯ ಎರಡೂ ಲಾಭಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ.ಉದಾಹರಣೆಗೆ: ಒಬ್ಬ ನೌಕರನ ಒಟ್ಟು ತಿಂಗಳಿಗೆ 64,000 ರೂ. ವೇತನವಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ 31,900 ರೂ. ಮೂಲ ವೇತನ, 15,950 ರೂ. ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆ ಭತ್ಯೆ (ಎಚ್ಆರ್ಎ) ಮತ್ತು 16,150 ರೂ. ಇತರ ಭತ್ಯೆಗಳೆಂದು ಭಾವಿಸೋಣ.
ಈಗ ಇಪಿಎಫ್ ಕೊಡುಗೆಯ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಇಂತಿದೆ:
- ನೌಕರನ ಕೊಡುಗೆ: 31,900 ರೂ.ನ 12% = 3,828 ರೂ.
- ಉದ್ಯೋಗದಾತನ ಕೊಡುಗೆ: 31,900 ರೂ.ನ 3.67% = 1,172 ರೂ.
ಒಟ್ಟಾರೆ, ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು 5,000 ರೂ. ಇಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಗೆ ಜಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಪ್ರಸ್ತುತ 8.25% ವಾರ್ಷಿಕ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಇದರಿಂದ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಲಾಭ ಹೇಗೆ?
25 ವರ್ಷದ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ಆರಂಭಿಸಿ, 58 ವರ್ಷದವರೆಗೆ (33 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ) ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಇಪಿಎಫ್ಗೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದರೆ, ಆರ್ಥಿಕ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಭದ್ರಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ವೇತನವು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಕನಿಷ್ಠ 10% ಏರಿಕೆಯಾಗುವುದೆಂದು ಭಾವಿಸಿದರೆ, ಇಪಿಎಫ್ಗೆ ಜಮೆಯಾಗುವ ಹಣವೂ ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ 8.25% ಬಡ್ಡಿಯೂ ಸತತವಾಗಿ ಸೇರಿಕೊಂಡು, 58ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 3.5 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳ ಬೃಹತ್ ನಿಧಿಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಬಹುದು. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಹೂಡಿಕೆಯಾದ ಹಣ ಸುಮಾರು 1.33 ಕೋಟಿ ರೂ. ಆಗಿರುತ್ತದೆ.ಇಪಿಎಸ್ನಿಂದ ಪಿಂಚಣಿ ಲಾಭಇಪಿಎಫ್ ಜೊತೆಗೆ, ಉದ್ಯೋಗದಾತನ 8.33% ಕೊಡುಗೆ ಇಪಿಎಸ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ನಿವೃತ್ತಿಯ ನಂತರ ಪಿಂಚಣಿ ಸೌಲಭ್ಯ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಇಪಿಎಸ್ನ ಕನಿಷ್ಠ ಪಿಂಚಣಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ 1,000 ರೂ. ಆಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಪಿಂಚಣಿಯ ಮೊತ್ತವು ಪಿಂಚಣಿಗೆ ಅರ್ಹವಾದ ವೇತನ ಮತ್ತು ಸೇವಾವಧಿಯಂತಹ ಅಂಶಗಳ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಇಪಿಎಫ್ ಏಕೆ ಸುರಕ್ಷಿತ?
- ಸರ್ಕಾರದ ಬೆಂಬಲ: ಇಪಿಎಫ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರದ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.
- ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಏರಿಳಿತದಿಂದ ಮುಕ್ತ: ಇದು ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಏರಿಳಿತಗಳಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
- ನಿಶ್ಚಿತ ಬಡ್ಡಿ: ಬಡ್ಡಿದರಗಳು ಬದಲಾಗಬಹುದಾದರೂ, ಇದು ನಿವೃತ್ತಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ.
ಪ್ರಾರಂಭದಿಂದಲೇ ಶಿಸ್ತಿನಿಂದ ಇಪಿಎಫ್ಗೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದರೆ, ನಿಮ್ಮ ನಿವೃತ್ತಿಯು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಭದ್ರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ತಿಂಗಳಿಗೆ 5,000 ರೂ. ಹೂಡಿಕೆ ಮತ್ತು ವೇತನದ ವಾರ್ಷಿಕ ಏರಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ, 3.5 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳವರೆಗೆ ನಿಧಿಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಜೊತೆಗೆ, ಇಪಿಎಸ್ನಿಂದ ಪಿಂಚಣಿ ಬೆಂಬಲವೂ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಚಿನ್ನದಂತೆ ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡುವ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ.