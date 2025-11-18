ಚಿನ್ನಕ್ಕಿಂತಲೂ ದುಬಾರಿ ಲೋಹ ಇದು : ಒಂದು ಗ್ರಾಂ ಬೆಲೆಗೆ 200 ಕೆಜಿ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸಬಹುದು ! ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಯಾವುದು ಆ ಲೋಹ ?

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಳಕೆ ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಅಮೂಲ್ಯ ಲೋಹವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಚಿನ್ನವು ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಅಮೂಲ್ಯ ಲೋಹವಲ್ಲ ಎನ್ನುವ ವಿಚಾರ ಬಹುತೇಕ ಮಂದಿಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಬೆಲೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಲೋಹ ಚಿನ್ನ ಅಲ್ಲ. ಈ ಅಮೂಲ್ಯ ಲೋಹದ ಹೆಸರು ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಮ್.
ಒಂದು ಗ್ರಾಂ ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಂ ಖರೀದಿ ಮಾಡುವ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ 200 ಕಿಲೋಗ್ರಾಂಗಳಷ್ಟು ಚಿನ್ನವನ್ನು ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಅಂದರೆ ಈ ಲೋಹ ಎಷ್ಟು ದುಬಾರಿ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಅಂದಾಜಿಸಬಹುದು. ಇದರ ಬೆಲೆ ಕೇಳಿದರೆ ಅರೆ ಕ್ಷಣ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಗಬಹುದು. ಆದರೆ ಇದು ಸತ್ಯ. ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಂ ಇಷ್ಟು ದುಬಾರಿ ಯಾಕೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ನೋಡೋಣ.
ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಂ ಎಂದರೇನು? :
ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಂ ಒಂದು ಕೃತಕ ವಿಕಿರಣಶೀಲ ರಾಸಾಯನಿಕ ಅಂಶವಾಗಿದೆ. ಸರಳವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಈ ಲೋಹವು ಮಾನವರಿಂದ ಸೃಷ್ಟಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಂ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಂಶ್ಲೇಷಿತ ಅಂಶವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಇದರ ಉತ್ಪಾದನಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ತುಂಬಾ ಸಂಕೀರ್ಣವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಇದರ ಪೂರೈಕೆದಾರರು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ. ಈ ಲೋಹ ಇಷ್ಟು ದುಬಾರಿಯಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಇದೂ ಒಂದು ಕಾರಣ. ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಂ ಅತ್ಯಂತ ಅಪರೂಪವಾದ ಕಾರಣದಿಂದಲೂ ಇದು ದುಬಾರಿಯಾಗಿದೆ.
ಒಂದು ಗ್ರಾಂ ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಂನ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು? :
ಒಂದು ಗ್ರಾಂ ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಂ ಲೋಹದ ಬೆಲೆ 27 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ (ಸುಮಾರು 239 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳು). ಆದರೆ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಪ್ರತಿ ಕಿಲೋಗ್ರಾಂಗೆ 1.2 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳು. ಆದ್ದರಿಂದ, ಒಂದು ಗ್ರಾಂ ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಂ ಖರೀದಿಸುವ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ 200 ಕಿಲೋಗ್ರಾಂಗಳಷ್ಟು ಚಿನ್ನವನ್ನು ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಈ ಲೋಹವನ್ನು 1950 ರಲ್ಲಿ ಬರ್ಕ್ಲಿಯ ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಸಂಶೋಧಕರು ಕಂಡುಹಿಡಿದರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಸಂಶೋಧನೆ ನಡೆದ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಹೆಸರನ್ನು ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಮ್ ಎಂದು ಹೆಸರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಂ ಅನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ? :
ಪರಮಾಣು ರಿಯಾಕ್ಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಂ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಬಳಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಈ ಲೋಹವು ಪರಮಾಣು ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶವಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಸಣ್ಣ ಮಾಡ್ಯುಲರ್ ರಿಯಾಕ್ಟರ್ಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳು, ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ತಾಯ್ನಾಡಿನ ಭದ್ರತೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ವೈದ್ಯಕೀಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಲ್ಲಿ, ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಂ ಅನ್ನು ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಎಂಬ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಮೂಲಕ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಲ್ಲಿ, ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಂ -252 ಬಳಸಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕೋಶಗಳನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.