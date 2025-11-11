English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Business
  • ಪ್ಯಾನ್-ಆಧಾರ್ ಲಿಂಕ್ ಕಡ್ಡಾಯ, ತಪಿದ್ರೆ 1000 ರೂ. ದಂಡ! ತಕ್ಷಣ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ

ಪ್ಯಾನ್-ಆಧಾರ್ ಲಿಂಕ್ ಕಡ್ಡಾಯ, ತಪಿದ್ರೆ 1000 ರೂ. ದಂಡ! ತಕ್ಷಣ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ

Aadhaar link to PAN : ಪ್ಯಾನ್ ಮತ್ತು ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಲಿಂಕ್‌ ಮಾಡಿಲ್ಲವಾದಲ್ಲಿ, ಇದು ತೆರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಕೆ, ಮರುಪಾವತಿ, ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಮುಂತಾದ ಹಣಕಾಸಿನ ವಹಿವಾಟುಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ.. ಈ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ..

Written by - Krishna N K | Last Updated : Nov 11, 2025, 03:31 PM IST
    • ಪ್ಯಾನ್ ಮತ್ತು ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
    • ಪ್ರಸ್ತುತ, ಗಡುವು ಡಿಸೆಂಬರ್ 31, 2025 ರವರೆಗೆ ಇದೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ..
    • ಲಿಂಕ್ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ, ಜನವರಿ 1, 2026 ರಿಂದ ಪ್ಯಾನ್‌ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

Trending Photos

500 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಶನಿ ಮತ್ತು ಗುರುವಿನ ಸಂಚಾರ.. 4 ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಯಾಗುವ ಸಮಯ ಹತ್ತಿರ
camera icon13
ASTROLOGY
500 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಶನಿ ಮತ್ತು ಗುರುವಿನ ಸಂಚಾರ.. 4 ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಯಾಗುವ ಸಮಯ ಹತ್ತಿರ
ಹುಟ್ಟಿದ ಧರ್ಮವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು, ವಿವಾಹಿತ ನಟ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಕೈ ಹಿಡಿದಿದ್ದ ಹೇಮಾ ಮಾಲಿನಿ! ಅದೂ ಕಾನೂನುಬಾಹಿರವಾಗಿ
camera icon6
Dharmendra
ಹುಟ್ಟಿದ ಧರ್ಮವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು, ವಿವಾಹಿತ ನಟ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಕೈ ಹಿಡಿದಿದ್ದ ಹೇಮಾ ಮಾಲಿನಿ! ಅದೂ ಕಾನೂನುಬಾಹಿರವಾಗಿ
ಅದೃಷ್ಟವನ್ನೇ ಬದಲಾಯಿಸಿತು ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌! ಸ್ಟಾರ್‌ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗನ ಪತ್ನಿಯಾಗಲಿದ್ದಾರೆ ಈ ಮಾಜಿ ಸ್ಪರ್ಧಿ..
camera icon8
Samyuktha second marriage
ಅದೃಷ್ಟವನ್ನೇ ಬದಲಾಯಿಸಿತು ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌! ಸ್ಟಾರ್‌ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗನ ಪತ್ನಿಯಾಗಲಿದ್ದಾರೆ ಈ ಮಾಜಿ ಸ್ಪರ್ಧಿ..
ಈ 4 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಹುಡುಗರು ತಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ಮಹಾ ರಾಣಿಯಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.!
camera icon5
marriage astrology
ಈ 4 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಹುಡುಗರು ತಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ಮಹಾ ರಾಣಿಯಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.!
ಪ್ಯಾನ್-ಆಧಾರ್ ಲಿಂಕ್ ಕಡ್ಡಾಯ, ತಪಿದ್ರೆ 1000 ರೂ. ದಂಡ! ತಕ್ಷಣ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ

PAN Aadhaar link tips : ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಪ್ಯಾನ್ ಮತ್ತು ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸಿದೆ. ಈ ಗಡುವನ್ನು ಹಿಂದೆ ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗಿದ್ದರೂ, ಅನೇಕ ಜನರು ಇನ್ನೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಗಡುವು ಡಿಸೆಂಬರ್ 31, 2025 ರವರೆಗೆ ಇದೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.. ಆ ದಿನಾಂಕದೊಳಗೆ ಅದನ್ನು ಲಿಂಕ್ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ, ಜನವರಿ 1, 2026 ರಿಂದ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. 

Add Zee News as a Preferred Source

ಈ ದಿನಾಂಕಿನ ನಂತರ ನೀವು ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಲು 1,000 ರೂ. ದಂಡವನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ಯಾನ್ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಗೊಂಡರೆ, ಸಂಬಳ ತೆರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಕೆ, ಮರುಪಾವತಿ, ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸಿನ ವಹಿವಾಟುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ ಎಚ್ಚರವಾಗಿರಿ..

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಡಿಮಾರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಉಳಿತಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಈ ದಿನ ಖರೀದಿ ಮಾಡಬೇಕು : ಈ ಎರಡು ದಿನ ಅರ್ಧಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಸಾಮಗ್ರಿ

ಈಗ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದಲೇ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ (incometax.gov.in) ಮೂಲಕ ಪ್ಯಾನ್-ಆಧಾರ್ ಅನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಬಹುದು. "ಲಿಂಕ್ ಆಧಾರ್" ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಪ್ಯಾನ್ ಸಂಖ್ಯೆ, ಆಧಾರ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ. OTP ಯೊಂದಿಗೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ನಂತರ, ಲಿಂಕ್ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಎಂಬ ದೃಢೀಕರಣ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನೀವು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತೀರಿ. ನಿಗದಿತ ದಿನಾಂಕದೊಳಗೆ ಅದನ್ನು ಲಿಂಕ್ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ.

ಲಿಂಕ್ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು, ಪ್ಯಾನ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೆಸರು, ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕ, ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಆಧಾರ್ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆಯೇ ಎಂದು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ. ಅನಿವಾಸಿ ಭಾರತೀಯರು, 80 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಜನರು ಮತ್ತು ಕೆಲವು ರಾಜ್ಯಗಳ ನಿವಾಸಿಗಳಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕದವರೆಗೆ ಕಾಯದೇ.. ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡುವುದು ಉತ್ತಮ.

About the Author

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

PAN cardAadhaar cardPan Aadhaar LinkPAN Aadhaar websitelink aadhaar to pan

Trending News