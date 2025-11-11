ಪ್ಯಾನ್-ಆಧಾರ್ ಲಿಂಕ್ ಕಡ್ಡಾಯ, ತಪಿದ್ರೆ 1000 ರೂ. ದಂಡ! ತಕ್ಷಣ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ

PAN Aadhaar link tips : ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಪ್ಯಾನ್ ಮತ್ತು ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸಿದೆ. ಈ ಗಡುವನ್ನು ಹಿಂದೆ ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗಿದ್ದರೂ, ಅನೇಕ ಜನರು ಇನ್ನೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಗಡುವು ಡಿಸೆಂಬರ್ 31, 2025 ರವರೆಗೆ ಇದೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.. ಆ ದಿನಾಂಕದೊಳಗೆ ಅದನ್ನು ಲಿಂಕ್ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ, ಜನವರಿ 1, 2026 ರಿಂದ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಈ ದಿನಾಂಕಿನ ನಂತರ ನೀವು ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಲು 1,000 ರೂ. ದಂಡವನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ಯಾನ್ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಗೊಂಡರೆ, ಸಂಬಳ ತೆರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಕೆ, ಮರುಪಾವತಿ, ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸಿನ ವಹಿವಾಟುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ ಎಚ್ಚರವಾಗಿರಿ..
ಈಗ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದಲೇ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯ ವೆಬ್ಸೈಟ್ (incometax.gov.in) ಮೂಲಕ ಪ್ಯಾನ್-ಆಧಾರ್ ಅನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಬಹುದು. "ಲಿಂಕ್ ಆಧಾರ್" ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಪ್ಯಾನ್ ಸಂಖ್ಯೆ, ಆಧಾರ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ. OTP ಯೊಂದಿಗೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ನಂತರ, ಲಿಂಕ್ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಎಂಬ ದೃಢೀಕರಣ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನೀವು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತೀರಿ. ನಿಗದಿತ ದಿನಾಂಕದೊಳಗೆ ಅದನ್ನು ಲಿಂಕ್ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ.
ಲಿಂಕ್ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು, ಪ್ಯಾನ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಸರು, ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕ, ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಆಧಾರ್ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆಯೇ ಎಂದು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ. ಅನಿವಾಸಿ ಭಾರತೀಯರು, 80 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಜನರು ಮತ್ತು ಕೆಲವು ರಾಜ್ಯಗಳ ನಿವಾಸಿಗಳಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕದವರೆಗೆ ಕಾಯದೇ.. ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡುವುದು ಉತ್ತಮ.