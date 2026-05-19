Aadhar card online update : ನಿಮ್ಮ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಹಳೆಯದಾಗಿದೆಯೇ? ಕಳೆದ 10 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನೀವು ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಅಥವಾ ನವೀಕರಣ (Aadhar card Update) ಮಾಡಿಲ್ಲವೇ? ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಈ ಸುದ್ದಿ ನಿಮಗಾಗಿ. ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನವೀಕರಿಸದಿದ್ದರೆ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸೇವೆಗಳು, ಸರ್ಕಾರಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆಗಳು, ಮೊಬೈಲ್ ಸಿಮ್ ಹಾಗೂ ಕೆವೈಸಿ ಸೇವೆಗಳು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳ್ಳಲಿವೆ ಎಂದು ಭಾರತೀಯ ವಿಶಿಷ್ಟ ಗುರುತಿನ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ (UIDAI) ಜನತೆಗೆ ಮಹತ್ವದ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದೆ.
UIDAI updates : ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಕೇವಲ ಒಂದು ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿಯಾಗಿ ಉಳಿದಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ನಾಗರಿಕ ಸೇವೆಗಳಿಗೂ ಇದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ ದಾಖಲೆಯಾಗಿದೆ. ಹೊಸದಾಗಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆ ತೆರೆಯುವುದು, ಮೊಬೈಲ್ ಸಿಮ್ ಕಾರ್ಡ್ ಖರೀದಿಸುವುದು, ಸರ್ಕಾರದ ವಿವಿಧ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಹಾಗೂ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆಗಳ ಲಾಭ ಪಡೆಯಲು ಆಧಾರ್ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ನವೀಕರಣವೂ ಸಹ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ..
ಯಾರೆಲ್ಲಾ ಆಧಾರ್ ನವೀಕರಿಸಬೇಕು? : ನಿಮ್ಮ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ನೀಡಲಾದ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಕಾರ್ಡ್ನ ಕೆಳಗಿನ ಎಡ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಮುದ್ರಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. UIDAI ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ, ಯಾರ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನು 2016 ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ನೀಡಲಾಗಿದೆಯೋ ಮತ್ತು ಕಳೆದ ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆಯೂ ನವೀಕರಣಗೊಂಡಿಲ್ಲವೋ, ಅಂತಹ ಕಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡುವುದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ.
ಜೂನ್ 14, 2026 ರವರೆಗೆ ಉಚಿತ ಅವಕಾಶ : ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ UIDAI ಮತ್ತೊಂದು ಮಹತ್ವದ ಪ್ರಕಟಣೆ ಹೊರಡಿಸಿದೆ. ಜೂನ್ 14, 2026 ರವರೆಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ತಮ್ಮ ಆಧಾರ್ ವಿವರಗಳನ್ನು ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಉಚಿತವಾಗಿ ನವೀಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಆದರೆ, ನೇರವಾಗಿ ಅಧಿಕೃತ ಆಧಾರ್ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ನವೀಕರಿಸಲು ಇಚ್ಛಿಸುವವರು ಸುಮಾರು 50 ರೂ.ಗಳ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಜೂನ್ 14, 2026 ರ ಗಡುವು ಮುಗಿದ ನಂತರ ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡುವವರಿಗೂ ಶುಲ್ಕ ವಿಧಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಅಗತ್ಯವಿರುವ ದಾಖಲೆಗಳು ಯಾವುವು?
ಗುರುತಿನ ಪುರಾವೆ (Identity Proof): ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ (PAN Card), ಮತದಾರರ ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿ (Voter ID), ಅಥವಾ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ (Passport).
ವಿಳಾಸದ ಪುರಾವೆ (Address Proof): ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪಾಸ್ಬುಕ್, ಅಥವಾ ಪಡಿತರ ಚೀಟಿ (Ration Card).
ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಈ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು JPEG, PNG, ಅಥವಾ PDF ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ (Format) ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ದಿನನಿತ್ಯದ ಅಗತ್ಯ ಸೇವೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅಡೆತಡೆ ಉಂಟಾಗಬಾರದು ಎಂದರೆ, ನಾಗರಿಕರು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕದವರೆಗೆ ಕಾಯದೆ ತಕ್ಷಣವೇ ತಮ್ಮ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ನವೀಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಸರ್ಕಾರ ಮನವಿ ಮಾಡಿದೆ.