ಜಿಎಸ್ಟಿ ದರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಬಂದಿದೆ. ಇಂದು ನಡೆದ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ, ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಸಮಿತಿಯು ಜಿಎಸ್ಟಿ (ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವಾ ತೆರಿಗೆ) ದರಗಳನ್ನು ಸರಳಗೊಳಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಎರಡು ಹಂತದ ದರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಿದೆ.
ಜಿಎಸ್ಟಿ ದರ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ:
ಜಿಎಸ್ಟಿ ದರ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಕುರಿತು ಬಿಹಾರ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಾಮ್ರಾಟ್ ಚೌಧರಿ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು 12 ಮತ್ತು 28 ಪ್ರತಿಶತದ ಎರಡು ತೆರಿಗೆ ಶ್ರೇಣಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವ ಪ್ರಸ್ತಾಪವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ, 5, 18 ಮತ್ತು 40 ಪ್ರತಿಶತ ತೆರಿಗೆ ಶ್ರೇಣಿಗಳ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮಂಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಜಿಎಸ್ಟಿಯ ಹೊಸ ರಚನೆ :
- ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಜಿಎಸ್ಟಿಗೆ ಹೊಸ ರಚನೆಯನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದ್ದು, ಪ್ರಸ್ತುತ ಇರುವ ಶೇ.5, ಶೇ.12, ಶೇ.18 ಮತ್ತು ಶೇ.28 ರ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿದೆ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ .
- ಈ ಯೋಜನೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಕೇವಲ ಎರಡು ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಲಾಬ್ ಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವ ಕಲ್ಪನೆ ಇದೆ. ಅವುಗಳೆಂದರೆ 5% ಮತ್ತು 18%.
- ಇದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, 12% ತೆರಿಗೆ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿರುವ 99% ಸರಕುಗಳನ್ನು 5% ತೆರಿಗೆ ಶ್ರೇಣಿಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು 28% ತೆರಿಗೆ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿರುವ 90% ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳನ್ನು 18% ತೆರಿಗೆ ಶ್ರೇಣಿಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತರುವ ಯೋಜನೆ ಇದೆ.
- ಇದಲ್ಲದೆ, ಪ್ಯಾನ್ ಮಸಾಲಾ, ತಂಬಾಕು ಮತ್ತು ಆನ್ಲೈನ್ ಗೇಮಿಂಗ್ನಂತಹ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ 40% ವಿಶೇಷ ತೆರಿಗೆ ಮಿತಿಯನ್ನು ಸಹ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಶೇ. 40 ರಷ್ಟು ತೆರಿಗೆ ಮಿತಿ :
ಪ್ಯಾನ್ ಮಸಾಲಾ ಮತ್ತು ತಂಬಾಕಿನಂತಹ ಐಷಾರಾಮಿ ಸರಕುಗಳಿಗೆ ಸರ್ಕಾರವು ಶೇಕಡಾ 40 ರಷ್ಟು ಜಿಎಸ್ಟಿ ತೆರಿಗೆ ಶ್ರೇಣಿಯನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದೆ. ತೆರಿಗೆ ಶ್ರೇಣಿಯು ತಂಬಾಕು, ಪ್ಯಾನ್ ಮಸಾಲಾ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಮತ್ತು ಐಷಾರಾಮಿ ಕಾರುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಳ್ಳುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ಆದರೆ, ಕೆಲವು ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವರು 40 ಪ್ರತಿಶತ ಜಿಎಸ್ಟಿ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸೆಸ್ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪಿಟಿಐ ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವೆ ಚಂದ್ರಿಮಾ ಭಟ್ಟಾಚಾರ್ಯ ಅವರು ತಮ್ಮ ರಾಜ್ಯವು 40 ಪ್ರತಿಶತ ಜಿಎಸ್ಟಿ ದರಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ವಿಧಿಸಲು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಕಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕ ವಸ್ತುಗಳಂತಹ ಐಷಾರಾಮಿ ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲಿನ ಪ್ರಸ್ತುತ ತೆರಿಗೆ ದರವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ರಾಜ್ಯಗಳು ಸೆಸ್ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಏಕೆ ಬಯಸುತ್ತವೆ? :
ಜಿಎಸ್ಟಿ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ರಾಜ್ಯಗಳ ಒಟ್ಟಾರೆ ತೆರಿಗೆ ಸಂಗ್ರಹ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆಯೇ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವರು ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಹೊಸ ಜಿಎಸ್ಟಿ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನದ ನಂತರ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಆಗುವ ಆದಾಯ ನಷ್ಟವನ್ನು ಕೇಂದ್ರದ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಚಂದ್ರಿಮಾ ಭಟ್ಟಾಚಾರ್ಯ ಹೇಳಿದರು. ಜಿಎಸ್ಟಿ ಕಾಯ್ದೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್ (1) ಅನ್ನು ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಅವರು ಸೂಚಿಸಿದರು.