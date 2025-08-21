English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಶ್ರೇಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ: ಶೇ.12, ಶೇ.28 ತೆರಿಗೆ ಶ್ರೇಣಿಗಳ ರದ್ದತಿ... ಸಂಪುಟ ಸಮಿತಿ ಅನುಮೋದನೆ

12% ಮತ್ತು 28% ತೆರಿಗೆ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್‌ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಇಂದು ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಸಮಿತಿ ಅನುಮೋದಿಸಿದೆ.

Written by - Ranjitha R K | Last Updated : Aug 21, 2025, 07:46 PM IST
  • ಜಿಎಸ್ಟಿ ದರ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ
  • 12 ಮತ್ತು 28 ಪ್ರತಿಶತದ ಎರಡು ತೆರಿಗೆ ಶ್ರೇಣಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕುವುದಕ್ಕೆ ಅನುಮೋದನೆ
  • ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಶೇ. 40 ರಷ್ಟು ತೆರಿಗೆ ಮಿತಿ

Trending Photos

ಎಷ್ಟೇ ಆಸೆ ಆಗ್ತಿದ್ರೂ ಸರಿ... ಈ ಕಾಯಿಲೆ ಇರುವವರು ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಹಣ್ಣು ತಿನ್ನಬಾರದು! ಒಳಿತಿಗಿಂತ ಕೆಡುಕೇ ಆಗುವುದು
camera icon6
who should not eat watermelon
ಎಷ್ಟೇ ಆಸೆ ಆಗ್ತಿದ್ರೂ ಸರಿ... ಈ ಕಾಯಿಲೆ ಇರುವವರು ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಹಣ್ಣು ತಿನ್ನಬಾರದು! ಒಳಿತಿಗಿಂತ ಕೆಡುಕೇ ಆಗುವುದು
ಬೊಜ್ಜು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಅಂತಾ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾದಿಂದ ಹೊರಬಿದ್ದಿದ್ದ ಸ್ಟಾರ್‌ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗನೀತ... ಈಗ 10 ದಿನದಲ್ಲಿ 17 ಕೆಜಿ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಂಡ! ನೀವೂ ಸಹ ಈ ಟಿಪ್ಸ್‌ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೋದು
camera icon7
Sarfaraz Khan Weight Loss Journey
ಬೊಜ್ಜು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಅಂತಾ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾದಿಂದ ಹೊರಬಿದ್ದಿದ್ದ ಸ್ಟಾರ್‌ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗನೀತ... ಈಗ 10 ದಿನದಲ್ಲಿ 17 ಕೆಜಿ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಂಡ! ನೀವೂ ಸಹ ಈ ಟಿಪ್ಸ್‌ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೋದು
ಕಟಕ ರಾಶಿಗೆ ಐಷಾರಾಮಿಕಾರಕ ಗ್ರಹ ಪ್ರವೇಶ: ಇಂದಿನಿಂದ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶುಕ್ರ ದೆಸೆ, ಬಹುದಿನಗಳ ಕನಸು ನನಸಾಗುವ ಪರ್ವಕಾಲ
camera icon6
Shukra Gochar
ಕಟಕ ರಾಶಿಗೆ ಐಷಾರಾಮಿಕಾರಕ ಗ್ರಹ ಪ್ರವೇಶ: ಇಂದಿನಿಂದ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶುಕ್ರ ದೆಸೆ, ಬಹುದಿನಗಳ ಕನಸು ನನಸಾಗುವ ಪರ್ವಕಾಲ
ಭಾರತದ 1000 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 5 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಮೌಲ್ಯ! ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಭಾರತೀಯನೂ &#039;ಲಕ್ಷಾಧಿಪತಿಯೇ&#039;
camera icon5
weakest currency in the world
ಭಾರತದ 1000 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 5 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಮೌಲ್ಯ! ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಭಾರತೀಯನೂ 'ಲಕ್ಷಾಧಿಪತಿಯೇ'
ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಶ್ರೇಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ: ಶೇ.12, ಶೇ.28 ತೆರಿಗೆ ಶ್ರೇಣಿಗಳ ರದ್ದತಿ... ಸಂಪುಟ ಸಮಿತಿ ಅನುಮೋದನೆ

ಜಿಎಸ್ಟಿ ದರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಬಂದಿದೆ. ಇಂದು ನಡೆದ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ, ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಸಮಿತಿಯು ಜಿಎಸ್ಟಿ (ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವಾ ತೆರಿಗೆ) ದರಗಳನ್ನು ಸರಳಗೊಳಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಎರಡು ಹಂತದ ದರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಿದೆ. 

ಜಿಎಸ್ಟಿ ದರ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ:
ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ದರ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಕುರಿತು ಬಿಹಾರ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಾಮ್ರಾಟ್ ಚೌಧರಿ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು 12 ಮತ್ತು 28 ಪ್ರತಿಶತದ ಎರಡು ತೆರಿಗೆ ಶ್ರೇಣಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವ ಪ್ರಸ್ತಾಪವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ, 5, 18 ಮತ್ತು 40 ಪ್ರತಿಶತ ತೆರಿಗೆ ಶ್ರೇಣಿಗಳ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮಂಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಇಪಿಎಸ್ ಮಾಸಿಕ ಪಿಂಚಣಿ 3 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ ನೀಡಿದ ಸರ್ಕಾರ

ಜಿಎಸ್‌ಟಿಯ ಹೊಸ ರಚನೆ :
- ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಜಿಎಸ್‌ಟಿಗೆ  ಹೊಸ ರಚನೆಯನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದ್ದು, ಪ್ರಸ್ತುತ ಇರುವ ಶೇ.5,  ಶೇ.12, ಶೇ.18 ಮತ್ತು ಶೇ.28 ರ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್‌ಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿದೆ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ .

- ಈ ಯೋಜನೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಕೇವಲ ಎರಡು ಪ್ರಮುಖ  ಸ್ಲಾಬ್ ಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವ ಕಲ್ಪನೆ ಇದೆ. ಅವುಗಳೆಂದರೆ  5% ಮತ್ತು 18%. 

- ಇದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, 12% ತೆರಿಗೆ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿರುವ 99% ಸರಕುಗಳನ್ನು 5% ತೆರಿಗೆ ಶ್ರೇಣಿಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು 28% ತೆರಿಗೆ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿರುವ 90% ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳನ್ನು 18% ತೆರಿಗೆ ಶ್ರೇಣಿಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತರುವ ಯೋಜನೆ ಇದೆ.

- ಇದಲ್ಲದೆ, ಪ್ಯಾನ್ ಮಸಾಲಾ, ತಂಬಾಕು ಮತ್ತು ಆನ್‌ಲೈನ್ ಗೇಮಿಂಗ್‌ನಂತಹ  ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ 40% ವಿಶೇಷ ತೆರಿಗೆ ಮಿತಿಯನ್ನು ಸಹ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಮರಣ ಪರಿಹಾರ ನಿಧಿಯನ್ನು ಡಬಲ್ ಮಾಡಿದ ಇಪಿಎಫ್‌ಒ : ಈಗ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಸಿಗುವುದು 15 ಲಕ್ಷ ರೂ.

ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಶೇ. 40 ರಷ್ಟು ತೆರಿಗೆ ಮಿತಿ : 
 ಪ್ಯಾನ್ ಮಸಾಲಾ ಮತ್ತು ತಂಬಾಕಿನಂತಹ ಐಷಾರಾಮಿ ಸರಕುಗಳಿಗೆ ಸರ್ಕಾರವು ಶೇಕಡಾ 40 ರಷ್ಟು ಜಿಎಸ್ಟಿ ತೆರಿಗೆ ಶ್ರೇಣಿಯನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದೆ. ತೆರಿಗೆ ಶ್ರೇಣಿಯು ತಂಬಾಕು, ಪ್ಯಾನ್ ಮಸಾಲಾ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಮತ್ತು ಐಷಾರಾಮಿ ಕಾರುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಳ್ಳುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. 

ಆದರೆ, ಕೆಲವು ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವರು 40 ಪ್ರತಿಶತ ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್‌ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸೆಸ್ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪಿಟಿಐ ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವೆ ಚಂದ್ರಿಮಾ ಭಟ್ಟಾಚಾರ್ಯ ಅವರು ತಮ್ಮ ರಾಜ್ಯವು 40 ಪ್ರತಿಶತ ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ದರಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ವಿಧಿಸಲು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಕಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕ ವಸ್ತುಗಳಂತಹ ಐಷಾರಾಮಿ ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲಿನ ಪ್ರಸ್ತುತ ತೆರಿಗೆ ದರವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ರಾಜ್ಯಗಳು ಸೆಸ್ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಏಕೆ ಬಯಸುತ್ತವೆ? :
ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್‌ಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ರಾಜ್ಯಗಳ ಒಟ್ಟಾರೆ ತೆರಿಗೆ ಸಂಗ್ರಹ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆಯೇ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವರು ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. 

ಹೊಸ ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್‌ಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನದ ನಂತರ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಆಗುವ ಆದಾಯ ನಷ್ಟವನ್ನು ಕೇಂದ್ರದ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಚಂದ್ರಿಮಾ ಭಟ್ಟಾಚಾರ್ಯ ಹೇಳಿದರು. ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಕಾಯ್ದೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್ (1) ಅನ್ನು ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಅವರು ಸೂಚಿಸಿದರು.

About the Author

Ranjitha R K

ರಂಜಿತಾ ಆರ್.ಕೆ ಪ್ರಸ್ತುತ `ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಚೀಫ್ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 19 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2020 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜಕೀಯ, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಹೆಲ್ತ್ ಅಂಡ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್, ಸ್ಪಿರಿಚ್ಯುವಲ್ ವಿಭಾಗಗಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿಕರ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. 2006ರಲ್ಲಿ ʼರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್‌ʼನ ಈಟಿವಿ  ಕನ್ನಡ ವಾಹಿನಿಯಿಂದ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು, ನಂತರ ಜನಶ್ರೀ, ಸಮಯ, ಸುವರ್ಣ ವಾಹಿನಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ...Read More

GSTGoods and Services TaxTAXcentral government taxes

Trending News