ನೀವು ದಿನಕ್ಕೆ 12 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಎಸಿ ಬಳಸಿದರೆ ಮಾಸಿಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್ ಎಷ್ಟು? 1 ಟನ್, 1.5 ಟನ್ ಮತ್ತು 2 ಟನ್ ಎಸಿಗಳ ನಡುವಿನ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಕೆಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೇನು? ಸ್ಟಾರ್ ರೇಟಿಂಗ್ನಿಂದ ಬಿಲ್ ಎಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ? ನಿಮ್ಮ ಕೋಣೆಯ ಗಾತ್ರವನ್ನ ಅವಲಂಬಿಸಿ ಯಾವ ಎಸಿ ಖರೀದಿಸುವುದು ಲಾಭದಾಯಕವೆಂಬುದರ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ...
AC Electricity Consumption: ಬೇಸಿಗೆ ತೀವ್ರವಾಗುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಎಸಿ ಬಳಕೆ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಎಸಿ ಖರೀದಿಸುವಾಗ ಅದರ ಕೂಲ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ತಿಂಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ವಿದ್ಯುತ್ ಖರ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ 1 ಟನ್, 1.5 ಟನ್ ಮತ್ತು 2 ಟನ್ ಎಸಿಗಳ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಕೆ ಹಾಗೂ ಬಿಲ್ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಈಗ ಜನರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಎಸಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಕೆ ಅದರ ಟನ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, ಸ್ಟಾರ್ ರೇಟಿಂಗ್, ಇನ್ವರ್ಟರ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ದಿನಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದರ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 1 ಟನ್ ಎಸಿ ಪ್ರತಿ ಗಂಟೆಗೆ ಸುಮಾರು 0.8 ರಿಂದ 1 ಯೂನಿಟ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಸುತ್ತದೆ. ಅದೇ 1.5 ಟನ್ ಎಸಿ ಸುಮಾರು 1.2 ರಿಂದ 1.5 ಯೂನಿಟ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಸಿದರೆ, 2 ಟನ್ ಎಸಿ ಪ್ರತಿ ಗಂಟೆಗೆ 1.8 ರಿಂದ 2 ಯೂನಿಟ್ವರೆಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಖರ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ಒಬ್ಬರು ದಿನಕ್ಕೆ ಸರಾಸರಿ 8 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ 1.5 ಟನ್ ಎಸಿ ಬಳಸಿದರೆ, ತಿಂಗಳಿಗೆ ಸುಮಾರು 300 ರಿಂದ 350 ಯೂನಿಟ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಕೆಯಾಗಬಹುದು. ಕರ್ನಾಟಕ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಯೂನಿಟ್ಗೆ ₹7 ರಿಂದ ₹9ರವರೆಗೆ ಶುಲ್ಕ ಇರುವುದರಿಂದ, ತಿಂಗಳ ಎಸಿ ಬಿಲ್ ಮಾತ್ರವೇ ₹2,500 ರಿಂದ ₹3,500ರವರೆಗೆ ಬರಬಹುದೆಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. 2 ಟನ್ ಎಸಿ ಬಳಸುವ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ವೆಚ್ಚ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ 5 ಸ್ಟಾರ್ ರೇಟಿಂಗ್ ಇರುವ ಇನ್ವರ್ಟರ್ ಎಸಿಗಳು ಕಡಿಮೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಕೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಹಳೆಯ ಮಾದರಿಯ ನಾನ್-ಇನ್ವರ್ಟರ್ ಎಸಿಗಳಿಗಿಂತ ಇವು ಸುಮಾರು ಶೇ.30ರಿಂದ 40ರಷ್ಟು ವಿದ್ಯುತ್ ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಹೊಸ ಎಸಿ ಖರೀದಿಸುವವರು ಸ್ಟಾರ್ ರೇಟಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ಇನ್ವರ್ಟರ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಬೇಕೆಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಕೆಲ ಸರಳ ಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಪಾಲಿಸುವುದು ಸಹ ಉಪಯುಕ್ತ. ಎಸಿಯನ್ನ 24 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿ ಇಡುವುದು, ಕೊಠಡಿಯನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮುಚ್ಚಿಡುವುದು, ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಫಿಲ್ಟರ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡುವುದು ಹಾಗೂ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಸಿ ಆಫ್ ಮಾಡುವುದು ವಿದ್ಯುತ್ ಉಳಿತಾಯಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ ಎಸಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡುವವರು ಈ ಸಲಹೆಗಳನ್ನ ಪಾಲಿಸಿದರೆ ಸಾವಿರಾರು ರೂಪಾಯಿ ವಿದ್ಯುತ್ ವೆಚ್ಚವನ್ನ ಉಳಿಸಬಹುದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.