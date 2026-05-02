ಹೊರಗೆ ಹೋದರೆ ಬಿಸಿಲು, ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದರೆ ಉರಿ.. ಉರಿ.. ಈ ಬಿಸಿಲಿನಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಹುತೇಕರು AC ಮತ್ತು ಕೂಲರ್ಗಳ ಮೊರೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇವುಗಳಿಂದ ಕೂಲ್ ಆಗುವ ನಾವು ತಿಂಗಳ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಶಾಕ್ ಆಗೋದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ. AC ಅಥವಾ ಕೂಲರ್ಗಳ ಪೈಕಿ ಯಾವುದು ಹೆಚ್ಚು ಹಣ ಉಳಿಸುತ್ತವೆ? ಎರಡರ ಪೈಕಿ ಯಾವುದು ಹೆಚ್ಚು ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದರ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ತಿಳಿಯಿರಿ...
AC vs Cooler: ಬೇಸಿಗೆ ತೀವ್ರವಾಗುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ತಂಪು ಸಾಧನಗಳ ಬಳಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಸಿ (AC) ಅಥವಾ ಕೂಲರ್ (Cooler) ಯಾವುದು ಹೆಚ್ಚು ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಸುತ್ತದೆ? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಾಮಾನ್ಯ. ಇತ್ತೀಚಿನ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಎರಡರ ನಡುವೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿದೆ.
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಏರ್ ಕಂಡೀಷನರ್ (AC) ಒಂದು ಗಂಟೆಗೆ ಸುಮಾರು 1,000 ರಿಂದ 2,000 ವಾಟ್ಸ್ವರೆಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಕೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಏರ್ ಕೂಲರ್ ಕೇವಲ 50 ರಿಂದ 300 ವಾಟ್ಸ್ವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಸುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಕೂಲರ್ಗಿಂತ AC ಸುಮಾರು 5 ರಿಂದ 10 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಉದಾಹರಣೆಗೆ ದಿನಕ್ಕೆ 8 ಗಂಟೆಗಳಷ್ಟು ಬಳಸಿದರೆ, ಒಂದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ AC ಸುಮಾರು 300–360 ಯೂನಿಟ್ಗಳಷ್ಟು ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಕೂಲರ್ ಕೇವಲ 40–50 ಯೂನಿಟ್ಗಳಷ್ಟೇ ಬಳಕೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ.
ಖರ್ಚಿನ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡಿದರೆ AC ಬಳಕೆ ಮಾಡುವವರು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಸಾವಿರಾರು ರೂಪಾಯಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಕೂಲರ್ ಬಳಸಿದರೆ ಇದೇ ಖರ್ಚು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಅಂದಾಜುಗಳ ಪ್ರಕಾರ, AC ಬಳಕೆ ಕೂಲರ್ಗಿಂತ ಎರಡು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ವೆಚ್ಚವಾಗಬಹುದು.
ಆದರೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಕೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯೂ ಪ್ರಮುಖ. ಕೂಲರ್ಗಳು ಒಣ ಹವಾಮಾನದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತವೆ, ಆದರೆ ತೇವಾಂಶ ಹೆಚ್ಚಾದ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇದರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ AC ಯಾವುದೇ ಹವಾಮಾನದಲ್ಲೂ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ತಂಪು ನೀಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕೋಣೆಯ ತಾಪಮಾನವನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ.
ಒಟ್ನಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಉಳಿತಾಯ ಬೇಕಾದರೆ ಕೂಲರ್ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆ. ಆದರೆ ಹೆಚ್ಚು ತಂಪು ಮತ್ತು ಆರಾಮ ಮುಖ್ಯವಾದರೆ AC ಬಳಸುವುದು ಸೂಕ್ತ. ಬಳಕೆದಾರರು ತಮ್ಮ ಅಗತ್ಯ, ಬಜೆಟ್ ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವುದು ಉತ್ತಮವೆಂಬುದು ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆಯಾಗಿದೆ.