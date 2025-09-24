ಕೇವಲ 2 ದಿನಗಳಲ್ಲೇ ಅದಾನಿ ಗ್ರೂಪ್ ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಸಂಪತ್ತು ₹1.78 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಹೆಚ್ಚಳ

Adani group stocks: ಕಳೆದ ವಾರ, ಅದಾನಿ ಗ್ರೂಪ್ ವಿರುದ್ಧ ಅಮೇರಿಕನ್ ಕಂಪನಿ ಹಿಂಡೆನ್ಬರ್ಗ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಆರೋಪಗಳನ್ನ ಸೆಬಿ ತಳ್ಳಿಹಾಕಿತು. ಸೆಬಿಯಿಂದ ಕ್ಲೀನ್ ಚಿಟ್ ದೊರೆತಾಗಿನಿಂದ, ಅದಾನಿ ಗ್ರೂಪ್ನ ಷೇರುಗಳಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಏರಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಕಳೆದ ವಾರದ ಶುಕ್ರವಾರದ ನಂತರ, ಸೋಮವಾರವೂ ವಿವಿಧ ಕಂಪನಿಗಳ ಷೇರುಗಳಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಖರೀದಿ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಈ ಎರಡು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ರೂಪ್ನ ಷೇರುಗಳಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಏರಿಕೆಯಿಂದ ಅದಾನಿ ಗ್ರೂಪ್ನ ಪಟ್ಟಿಮಾಡಿದ ಕಂಪನಿಗಳ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬಂಡವಾಳೀಕರಣದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 1.78 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳ ಹೆಚ್ಚಳ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ನೇರ ಲಾಭ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಈ ಎರಡೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಅದಾನಿ ಗ್ರೂಪ್ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಸಂಪತ್ತಿನಲ್ಲಿ 1.78 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳ ಭಾರೀ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ.
ಅದಾನಿ ಗ್ರೂಪ್ ಷೇರು ಖರೀದಿ ಭರಾಟೆ
ಹಿಂಡೆನ್ಬರ್ಗ್ ಪ್ರಕರಣದಿಂದ ಸೆಬಿ ಅದಾನಿ ಗ್ರೂಪ್ ಕಂಪನಿಗಳನ್ನ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಷೇರುಗಳನ್ನ ಖರೀದಿಸಲು ಮುಗಿಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ. Stock Manipulation ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿತ ಕಂಪನಿಯ ದುರುಪಯೋಗದ ಆರೋಪಗಳನ್ನ ಸೆಬಿ ತನ್ನ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ವಜಾಗೊಳಿಸಿತು. ಇದು ಅದಾನಿ ಗ್ರೂಪ್ನಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಮನೋಭಾವವನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸಿತು. ಹೀಗಾಗಿ ಗ್ರೂಪ್ನ ಷೇರುಗಳು ಸತತ ಎರಡನೇ ದಿನವೂ ಭರ್ಜರಿ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿತು. ಹಿಂಡೆನ್ಬರ್ಗ್ ಆರೋಪಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತರಾದ ನಂತರ ಅದಾನಿ ಗ್ರೂಪ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಗೌತಮ್ ಅದಾನಿ ಅವರು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಸಂದೇಶವೊಂದರಲ್ಲಿ, "ಇಂದು ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಆವರಿಸಿದ್ದ ಮೋಡವು ದೂರವಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಖುಷಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರು.
ಅದಾನಿ ಪವರ್ & ಅದಾನಿ ಟೋಟಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಷೇರು ಭರ್ಜರಿ ಏರಿಕೆ
ಸೋಮವಾರ ಅದಾನಿ ಪವರ್ ಷೇರುಗಳು ಬಿಎಸ್ಇಯಲ್ಲಿ ಶೇ.19.99ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿ ರೂ.170.15 ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿತ್ತು. ಅದಾನಿ ಟೋಟಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಷೇರುಗಳು ಶೇ.19.87, ಅದಾನಿ ಗ್ರೀನ್ ಎನರ್ಜಿ ಶೇ.11.75, ಅದಾನಿ ಎನರ್ಜಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಶೇ.6.94, ಅದಾನಿ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಶೇ.4.24, ಅಂಬುಜಾ ಸಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಶೇ.1.43, ಅದಾನಿ ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಶೇ.1.17, ಎನ್ಡಿಟಿವಿ ಶೇ.1.12 ಮತ್ತು ಎಸಿಸಿ ಶೇ.0.30ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿವೆ. ಈ ಕಂಪನಿಗಳು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಎರಡು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ರೂಪ್ನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬಂಡವಾಳಕ್ಕೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ 1,78,598.41 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನ ಸೇರಿಸಿವೆ.