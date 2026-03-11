English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  Kannada News
  Business
  • Income Tax: ಮಾರ್ಚ್‌ 15ರೊಳಗೆ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಭಾರೀ ನಷ್ಟ!

Income Tax: ಮಾರ್ಚ್‌ 15ರೊಳಗೆ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಭಾರೀ ನಷ್ಟ!

Income Tax News: ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿ ಮತ್ತು ಐಟಿ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಮಾಡುವ ಒಂದೇ ಒಂದು ತಪ್ಪು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ದಂಡ ಕಟ್ಟುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಬಹುದು.

Written by - Yashaswini V | Last Updated : Mar 11, 2026, 02:56 PM IST
  • ಮುಂಗಡ ತೆರಿಗೆ ನಿಯಮಗಳು ದೊಡ್ಡ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಮಾತ್ರ ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
  • ಬಾಡಿಗೆ, ಲಾಭಾಂಶ, ಸ್ಥಿರ ಠೇವಣಿಗಳ ಮೇಲಿನ ಬಡ್ಡಿ, ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ಲಾಭ ಪಡೆಯುವವರಿಗೂ ಅನ್ವಯ.
  • ಟಿಡಿಎಸ್ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಒಟ್ಟು ತೆರಿಗೆ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ರೂ 10,000 ಮೀರಿದರೆ ದಂಡ

Income Tax: ಮಾರ್ಚ್‌ 15ರೊಳಗೆ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಭಾರೀ ನಷ್ಟ!

Income Tax News: 2025-26ನೇ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷ ಮುಗಿಯುತ್ತಿದೆ. ಹೊಸ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷ ಶುರುವಾಗಲಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ತೆರಿಗೆದಾರರು ಅಲರ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಮುಂಗಡ ತೆರಿಗೆಯ ನಾಲ್ಕನೇ ಮತ್ತು ಅಂತಿಮ ಕಂತು ಠೇವಣಿ ಮಾಡಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ ಇದೇ ಮಾರ್ಚ್ 15. ಈ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಅಂದಾಜು ತೆರಿಗೆ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯು ಇಡೀ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಮೀರಿದರೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ದಂಡವನ್ನು ಸಹ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಹಣಕಾಸಿನ ಶಿಸ್ತು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣದ ಆತುರವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಸಮಯಕ್ಕೆ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿಸುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ.

ಮುಂಗಡ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾದವರು ಯಾರು?
ಮುಂಗಡ ತೆರಿಗೆ ನಿಯಮಗಳು ದೊಡ್ಡ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಮಾತ್ರ ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅವು ಇತರ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಆದಾಯ ಹೊಂದಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತವೆ. ಬಾಡಿಗೆ, ಲಾಭಾಂಶ, ಸ್ಥಿರ ಠೇವಣಿಗಳ ಮೇಲಿನ ಬಡ್ಡಿ ಅಥವಾ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ಬಂಡವಾಳ ಲಾಭದಂತಹ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆದಾಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವವರೆಲ್ಲರೂ ಮುಂಗಡ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಪಾವತಿಸಲೇಬೇಕು. ಸಂಬಳ ಪಡೆಯುವ ವೃತ್ತಿಪರರನ್ನು ಸಹ ಈ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಬಹುದು. ಟಿಡಿಎಸ್ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಒಟ್ಟು ತೆರಿಗೆ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ರೂ 10,000 ಮೀರಿದರೆ, ನೀವು ಮುಂಗಡ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ವ್ಯವಹಾರದ ಮೂಲಕ ಆದಾಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರದ 60 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರು ಈ ನಿಯಮದಿಂದ ವಿನಾಯಿತಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಈ ರೂಲ್ಸ್‌ ಅನುಸರಿಸದಿದ್ದರೆ ಬರುತ್ತೆ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ನೋಟಿಸ್‌.. ಹುಷಾರ್!

ಗಡುವು ಮೀರಿದರೆ ದಂಡ ಮತ್ತು ಬಡ್ಡಿ ಎಷ್ಟು?
ಮಾರ್ಚ್ 15 ರೊಳಗೆ ತೆರಿಗೆದಾರರು ತಮ್ಮ ಅಂದಾಜು ತೆರಿಗೆ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯ 100% ಅನ್ನು ಠೇವಣಿ ಮಾಡಲು ವಿಫಲವಾದರೆ ಅಂಥವರ ವಿರುದ್ಧ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಾಯ್ದೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 234C ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬಿತ ಕಂತು ಪಾವತಿಗಳಿಗೆ ಬಾಕಿ ಮೊತ್ತದ ಮೇಲೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ 1% ದರದಲ್ಲಿ ಸರಳ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ಒಟ್ಟು ತೆರಿಗೆಯ ಕನಿಷ್ಠ 90% ಪಾವತಿಸದಿದ್ದರೆ ಸೆಕ್ಷನ್ 234B ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಬಡ್ಡಿ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರರ್ಥ ತೆರಿಗೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವಲ್ಲಿನ ಸಣ್ಣ ವಿಳಂಬವೂ ಸಹ ನಿಮ್ಮ ಜೇಬಿನ ಮೇಲೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಹೊರೆಯಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮರುಪಾವತಿಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸಂಕೀರ್ಣಗೊಳಿಸಬಹುದು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ತೆರಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಮಹತ್ವದ ಆದೇಶ.. ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿದರೆ ಭಾರೀ ನಷ್ಟ

ಆನ್‌ಲೈನ್ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮತ್ತು ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳು:
ಈಗ ಮುಂಗಡ ತೆರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು ಹೆಚ್ಚು ಸುಲಭ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದೆ. ತೆರಿಗೆದಾರರು ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕೃತ ಇ-ಫೈಲಿಂಗ್ ಪೋರ್ಟಲ್‌ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಇ-ಪೇ ತೆರಿಗೆ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಬಹುದು. ಪಾವತಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಹಂತವೆಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ ಮತ್ತು ಸರಿಯಾದ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ವರ್ಷವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವುದು. ನೀವು ನೆಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್, ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಥವಾ UPI ಬಳಸಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಸೌಕರ್ಯದಿಂದ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣದ ತಾಂತ್ರಿಕ ದೋಷಗಳು ಅಥವಾ ಪೋರ್ಟಲ್‌ನಲ್ಲಿ ನಿಧಾನಗತಿಯ ಅಪಾಯವನ್ನು ಮತ್ತು ದಂಡವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬಹುದು.
 

