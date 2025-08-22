ಬರೀ ಒಂದು ಸಾವಿರ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಈ ಗಿಡ ನೆಟ್ಟರೇ 7 ಕೋಟಿ ಆದಾಯ ನಿಮ್ಮದಾಗುತ್ತೆ! ಕಡುಬಡವನೂ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಯಾಗಬಹುದು..

African blackwood tree: ನೀವು ಹಳ್ಳಿ ಅಥವಾ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ದೃಢನಿಶ್ಚಯದ ರೈತರಾಗಿದ್ದರೆ, ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಬಹುದಾದ ಮರದ ಬಗ್ಗೆ ಈಗ ತಿಳಿಯಿರಿ. ಇದನ್ನು ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಮರವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಹೆಸರು ಆಫ್ರಿಕನ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ವುಡ್. ಇದರ ಮರವನ್ನು ದುಬಾರಿ ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಗೀತ ವಾದ್ಯಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ತುಂಬಾ ಬಲವಾದ ಮರವಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ ಇದು ಭಾರಿ ಬೇಡಿಕೆಯಲ್ಲಿದೆ.
ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ಮರವು ಬೆಳೆಯಲು ಬಹಳ ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಇದನ್ನು ಬೆಳೆಸುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಶ್ರಮ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಇದನ್ನು ಶ್ರೀಗಂಧದ ಮರದಂತೆಯೇ ಕಪ್ಪು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿ, ಅನೇಕ ಜನರು ಇದನ್ನು ಬೆಳೆಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅದರ ಮೌಲ್ಯದಿಂದಾಗಿ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಯೋಗ್ಯವಾಗಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಬಡ್ಡಿಗೆ 5 ಲಕ್ಷ ಸಾಲ ನೀಡುವ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಯೋಜನೆಯಿದು; ಯಾವುದೇ ಮೇಲಾಧಾರವೂ ಬೇಕಿಲ್ಲ
ಆಫ್ರಿಕನ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ವುಡ್ ಅನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಡಾಲ್ಬರ್ಜಿಯಾ ಮೆಲನೋಕ್ಸಿಲಾನ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಪೂರ್ವ ಆಫ್ರಿಕಾದ ದೇಶಗಳಾದ ಟಾಂಜಾನಿಯಾ, ಮೊಜಾಂಬಿಕ್ ಮತ್ತು ಕೀನ್ಯಾದಲ್ಲಿ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಇದರ ಮರವು ತುಂಬಾ ದಟ್ಟವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಬಲವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬಾಳಿಕೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದರ ಕಪ್ಪು ಅಥವಾ ಕಪ್ಪು-ಹೊಗೆಯ ಬಣ್ಣವು ಇದನ್ನು ಇತರ ಮರಗಳಿಂದ ಎದ್ದು ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಕ್ಲಾರಿನೆಟ್ಗಳು, ಕೊಳಲುಗಳು, ಓಬೋ ಮತ್ತು ಬಾಸೂನ್ಗಳಂತಹ ಉತ್ತಮ-ಗುಣಮಟ್ಟದ ವಾದ್ಯಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಈ ಮರದ ಮರವು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಧ್ವನಿವರ್ಧಕ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ ಇದನ್ನು "ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ ವುಡ್" ಎಂದೂ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ದುಬಾರಿ ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳು, ಐಷಾರಾಮಿ ಆಭರಣಗಳು, ಶಿಲ್ಪಗಳು ಮತ್ತು ಅಲಂಕಾರಿಕ ವಸ್ತುಗಳ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಶಕ್ತಿ, ಸುಂದರವಾದ ಮುಕ್ತಾಯ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಬಾಳಿಕೆ ಇದನ್ನು ತುಂಬಾ ದುಬಾರಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಆಫ್ರಿಕನ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ವುಡ್ನ ಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ಬೆಲೆ:
ಈ ಮರವು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಕಂಡುಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ ನರ್ಸರಿಗಳು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಇದರ ಬೀಜಗಳನ್ನು ನೆಟ್ಟಿದ್ದರೂ, ಇದನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇದರ ಕೃಷಿಗೆ ಬಿಸಿ, ಶುಷ್ಕ ಹವಾಮಾನ, ಕಡಿಮೆ ಮಳೆ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷ ಮಣ್ಣು ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಆಫ್ರಿಕನ್ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳಾಗಿವೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಈ ಮರದ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸಸಿಯನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ 1,000 ರಿಂದ 5,000 ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಇದರ ಲಭ್ಯತೆ ಬಹಳ ಸೀಮಿತವಾಗಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಕೆಂಪು ದಾರ ಸ್ವಲ್ಪವೂ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ; ಕೈಗೆ ಕಟ್ಟಿದರೆ ಮುಟ್ಟಿದ ಕೆಲಸವೆಲ್ಲಾ ಫೇಲ್... ಸುಖ, ಶಾಂತಿ, ನೆಮ್ಮದಿಯನ್ನೇ ಕಿತ್ತುಕೊಳ್ಳಬಹುದು
50–60 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಬೆಳೆದ ನಂತರ, ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅದರ ಮರದ ಮೌಲ್ಯವು ಪ್ರತಿ ಘನ ಮೀಟರ್ಗೆ 8 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಿಂದ 12 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳವರೆಗೆ ಇರಬಹುದು. ಒಂದು ಘನ ಮೀಟರ್ ಎಂದರೆ ಒಂದು ಮೀಟರ್ ಉದ್ದ, ಅಗಲ ಮತ್ತು ದಪ್ಪವಿರುವ ಮರದ ತುಂಡು. ಪ್ರೌಢ ಮರದ ಒಟ್ಟು ಮರದ ಮೌಲ್ಯ ಸುಮಾರು 7–8 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಭಾರತಕ್ಕೆ ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ, ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ತೆರಿಗೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಾರಿಗೆ ವೆಚ್ಚಗಳಿಂದಾಗಿ ಅದರ ಬೆಲೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ಇದು ಏಕೆ ತುಂಬಾ ದುಬಾರಿಯಾಗಿದೆ?
ಈ ಮರದ ಮರವು ಬಲವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ದಟ್ಟವಾಗಿರುತ್ತದೆ.. ಇದು ಸುಲಭವಾಗಿ ಬಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಇದರ ಲಭ್ಯತೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಪೂರೈಕೆ ತುಂಬಾ ಸೀಮಿತವಾಗಿದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಕಾರಣವೆಂದರೆ ಮರವು ಬೆಳೆಯಲು ದಶಕಗಳೇ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಸಂಗೀತ ವಾದ್ಯಗಳ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಪರ್ಯಾಯವಿಲ್ಲ. ಕೆಲವು ದೇಶಗಳು ಅದರ ಕೊಯ್ಲು ಮತ್ತು ರಫ್ತಿನ ಮೇಲೆ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ನಿಯಂತ್ರಣಗಳನ್ನು ಸಹ ಜಾರಿಗೆ ತರುತ್ತಿವೆ.
(ಗಮನಿಸಿ: ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಕೃಷಿ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ಯಾವುದೇ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು, ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡಿ ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು ಸೂಕ್ತ. ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಇದಕ್ಕೆ ಜವಾಬ್ದಾರರಲ್ಲ.)