ಡಿಎ ಹೆಚ್ಚಳದ ಬಳಿಕ ಈಗ ಸಂಬಳದ ಜೊತೆ ಸಿಗಲಿದೆ ಈ ಹೊಸ ಸೌಲಭ್ಯ.. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಶುಭ ಸುದ್ದಿ!

ನವದೆಹಲಿ : ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ತನ್ನ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಮತ್ತು ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಹೊಚ್ಚ ಹೊಸ ಜೀವ ವಿಮಾ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಕಿಶನ್ ರೆಡ್ಡಿ ಘೋಷಿಸಿದರು. ಈ ಯೋಜನೆಯು ತನ್ನ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಮತ್ತು ಭದ್ರತೆಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಹೊಂದಿರುವ ನಿರಂತರ ಬದ್ಧತೆಗೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ (ಡಿಎ) ಯಲ್ಲಿ ಸಕಾಲಿಕ ಮತ್ತು ಸಮಯೋಚಿತ ಹೆಚ್ಚಳದ ಬಳಿಕ ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಜಾರಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದನ್ನು ಒಂದು ದಿನವೂ ವಿಳಂಬವಿಲ್ಲದೆ ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗಿದೆ. ವಿವಿಧ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವಾಲಯಗಳು ಮತ್ತು ಇಲಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಎಲ್ಲಾ ವರ್ಗದ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಕೇಂದ್ರ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವಾಲಯದ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ 'ಹಣಕಾಸು ಸೇವೆಗಳ ಇಲಾಖೆ' ಈ ಹೊಸ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಕಿಶನ್ ರೆಡ್ಡಿ ವಿವರಿಸಿದರು.
ಈ ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ, ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸೇವೆಗಳು, ವಿಮಾ ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕುಗಳ ಮೂಲಕ ನೀಡಲಾಗುವ ವಿವಿಧ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ವ್ಯಾಪಕ ಶ್ರೇಣಿಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಎಲ್ಲಾ ವರ್ಗಗಳಿಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕಾರ್ಮಿಕರು, ಆಡಳಿತ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಮಿಲಿಟರಿ ಮತ್ತು ಅರೆಸೈನಿಕ ಪಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುವವರವರೆಗೆ ಈ ಯೋಜನೆಯ ಲಾಭ ಸಿಗಲಿದೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ವರ್ಧಿತ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಮತ್ತು ವಿಮಾ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಕಿಶನ್ ರೆಡ್ಡಿ ಹೇಳಿದರು.
ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಹಣಕಾಸಿನ ನೆರವು ನೀಡಲು ಮತ್ತು ಇತರ ಸಂಬಂಧಿತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಈ ಉಪಕ್ರಮವು 'One Stop Soltion' ರೀತಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಪರಿಚಯಿಸಿದ ಈ ಹೊಸ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಅವರ ಶ್ರೇಣಿ ಅಥವಾ ಅವರು ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಇಲಾಖೆಯನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗುವುದು:
==> ವರ್ಧಿತ ಸೇವೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಶೂನ್ಯ ವೇತನ ಖಾತೆ ಸೌಲಭ್ಯ
==> ಬ್ಯಾಂಕ್ ಚೆಕ್ಬುಕ್ ಸೌಲಭ್ಯದೊಂದಿಗೆ RTGS, NEFT ಮತ್ತು UPI ನಂತಹ ಉಚಿತ ಸೇವೆಗಳು
==> ಕಡಿಮೆ ಬಡ್ಡಿದರದಲ್ಲಿ ಮನೆ, ಶಿಕ್ಷಣ, ವಾಹನ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಾಲ ಸೌಲಭ್ಯ
==> ಲಾಕರ್ ಬಾಡಿಗೆ ಮತ್ತು ಸಾಲ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಶುಲ್ಕಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಶುಲ್ಕಗಳ ಮೇಲಿನ ಮನ್ನಾ
==> ಎಲ್ಲಾ ವರ್ಗಗಳ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ₹1.5 ಕೋಟಿವರೆಗಿನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅಪಘಾತ ವಿಮಾ ರಕ್ಷಣೆ
==> ವಿಮಾನ ಅಪಘಾತದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ₹2 ಕೋಟಿವರೆಗಿನ ವಿಮಾ ರಕ್ಷಣೆ
==> ಅಪಘಾತದಿಂದಾಗಿ ಶಾಶ್ವತ ಅಥವಾ ಭಾಗಶಃ ಅಂಗವೈಕಲ್ಯವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವ ಯಾವುದೇ ಉದ್ಯೋಗಿಗೆ ₹1.5 ಕೋಟಿವರೆಗಿನ ವಿಮಾ ರಕ್ಷಣೆ
==> ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಟಾಪ್-ಅಪ್ ಸೌಲಭ್ಯದೊಂದಿಗೆ ₹20 ಲಕ್ಷವರೆಗಿನ ಅವಧಿಯ ಜೀವ ವಿಮಾ ರಕ್ಷಣೆ
==> ವ್ಯಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕುಟುಂಬ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಸಮಗ್ರ ಆರೋಗ್ಯ ವಿಮಾ ರಕ್ಷಣೆ
==> ಡೆಬಿಟ್ ಮತ್ತು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳ ಮೇಲಿನ ವರ್ಧಿತ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಮತ್ತು ಸವಲತ್ತುಗಳು
ಈ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಕಿಶನ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಅವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಎಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಈ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಕಿಶನ್ ರೆಡ್ಡಿ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.
