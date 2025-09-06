ಇನ್ಮುಂದೆ ನೀವು ಚಿನ್ನ-ಬೆಳ್ಳಿಯ ಮೇಲೆ ಇಷ್ಟು GST ಪಾವತಿಸಬೇಕು?

New tax slabs: ಬುಧವಾರ ನಡೆದ ತನ್ನ 56ನೇ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ GST ಮಂಡಳಿಯು ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಯ GST ಸುಧಾರಣೆಗಳನ್ನ ಘೋಷಿಸಿತು. GSTಯನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತ ನಾಲ್ಕು-ಸ್ಲಾಬ್ ರಚನೆಯಾದ 5, 12, 18, 28%ನಿಂದ ಎರಡು-ಸ್ಲಾಬ್ ರಚನೆಗೆ 5, 18%ಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಉನ್ನತ ದರ್ಜೆಯ ಕಾರುಗಳು, ತಂಬಾಕು ಮತ್ತು ಸಿಗರೇಟ್ಗಳಂತಹ ಕೆಲವು ಆಯ್ದ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ 40% ಸ್ಲಾಬ್ ಅನ್ನ ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಹೊಸ GST ದರಗಳು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 22ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿವೆ.
ಜುಲೈ 1, 2017ರಂದು ಪರಿಚಯಿಸಲಾದ ನಂತರ GST ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಅತಿದೊಡ್ಡ ಸುಧಾರಣೆಯನ್ನ ಕಂಡಿದೆ. ಅನೇಕ ದಿನನಿತ್ಯದ ಗೃಹೋಪಯೋಗಿ ವಸ್ತುಗಳು ಕಡಿಮೆ ತೆರಿಗೆ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ, ಹೊಸ ದರಗಳು ಜಾರಿಗೆ ಬಂದ ನಂತರ ಅವು ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಗ್ಗವಾಗುತ್ತವೆ. GST ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಬದಲಾದ ನಂತರ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಯ ಮೇಲಿನ GST ದರವು ಬದಲಾಗದೆ ಉಳಿದಿದೆ.
ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಆಭರಣಗಳ ಮೇಲಿನ GST ಶೇ.3ರಲ್ಲೇ ಮುಂದುವರೆಯಲಿದೆ. ಉತ್ಪಾದನಾ ಶುಲ್ಕದ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಶೇ.5ರಷ್ಟು GST ಇರುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಚಿನ್ನದ ನಾಣ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಬಾರ್ಗಳು ಶೇ.3ರಷ್ಟು GSTಯನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ GST 2.0 ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೇಡಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ನೇರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವುದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಭಾರತದಲ್ಲಿ 10 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣಗಳನ್ನ ಖರೀದಿಸಿದಾಗ, ನೀವು ಚಿನ್ನದ ಮೌಲ್ಯದ ಮೇಲೆ ಶೇ.3ರಷ್ಟು GST ಮತ್ತು ಉತ್ಪಾದನಾ ಶುಲ್ಕದ ಮೇಲೆ ಶೇ.5ರಷ್ಟು GSTಯನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.