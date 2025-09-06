English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಇನ್ಮುಂದೆ ನೀವು ಚಿನ್ನ-ಬೆಳ್ಳಿಯ ಮೇಲೆ ಇಷ್ಟು GST ಪಾವತಿಸಬೇಕು?

GST ಕೌನ್ಸಿಲ್ ತನ್ನ 56ನೇ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ GST 2.0 ಸುಧಾರಣೆಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸಿತು. ನಾಲ್ಕು-ಸ್ಲಾಬ್ ರಚನೆಯನ್ನ (5, 12, 18, 28%) ಎರಡು-ಸ್ಲಾಬ್ ರಚನೆಗೆ (5%, 18%) ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕೆಲವು ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ 40% ವಿಶೇಷ ಸ್ಲಾಬ್ ಇದೆ. ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಯ ಮೇಲೆ GST ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದರ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ...

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Sep 6, 2025, 09:18 AM IST
  • GST ಕೌನ್ಸಿಲ್ ತನ್ನ 56ನೇ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ GST 2.0 ಸುಧಾರಣೆಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದೆ
  • ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಆಭರಣಗಳ ಮೇಲಿನ GST ಶೇ.3ರಲ್ಲೇ ಮುಂದುವರೆಯಲಿದೆ
  • GST 2.0 ಸುಧಾರಣೆಯು ಚಿನ್ನ-ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೇಡಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ನೇರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವುದಿಲ್ಲ

ಇನ್ಮುಂದೆ ನೀವು ಚಿನ್ನ-ಬೆಳ್ಳಿಯ ಮೇಲೆ ಇಷ್ಟು GST ಪಾವತಿಸಬೇಕು?

New tax slabs: ಬುಧವಾರ ನಡೆದ ತನ್ನ 56ನೇ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ GST ಮಂಡಳಿಯು ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಯ GST ಸುಧಾರಣೆಗಳನ್ನ ಘೋಷಿಸಿತು. GSTಯನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತ ನಾಲ್ಕು-ಸ್ಲಾಬ್ ರಚನೆಯಾದ 5, 12, 18, 28%ನಿಂದ ಎರಡು-ಸ್ಲಾಬ್ ರಚನೆಗೆ 5, 18%ಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಉನ್ನತ ದರ್ಜೆಯ ಕಾರುಗಳು, ತಂಬಾಕು ಮತ್ತು ಸಿಗರೇಟ್‌ಗಳಂತಹ ಕೆಲವು ಆಯ್ದ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ 40% ಸ್ಲಾಬ್ ಅನ್ನ ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಹೊಸ GST ದರಗಳು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 22ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿವೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: DA Hike: 1.2 ಕೋಟಿ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಸಂತಸದ ಸುದ್ದಿ..! ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಳದ ದಿನಾಂಕ ಘೋಷಣೆ..!

ಜುಲೈ 1, 2017ರಂದು ಪರಿಚಯಿಸಲಾದ ನಂತರ GST ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಅತಿದೊಡ್ಡ ಸುಧಾರಣೆಯನ್ನ ಕಂಡಿದೆ. ಅನೇಕ ದಿನನಿತ್ಯದ ಗೃಹೋಪಯೋಗಿ ವಸ್ತುಗಳು ಕಡಿಮೆ ತೆರಿಗೆ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್‌ಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ, ಹೊಸ ದರಗಳು ಜಾರಿಗೆ ಬಂದ ನಂತರ ಅವು ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಗ್ಗವಾಗುತ್ತವೆ. GST ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಬದಲಾದ ನಂತರ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಯ ಮೇಲಿನ GST ದರವು ಬದಲಾಗದೆ ಉಳಿದಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ನಾಡಿದ್ದು ಸೋಮವಾರ ಎಲ್ಲಾ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳಿಗೂ RBIನಿಂದ ದಿಢೀರ್‌ ರಜೆ ಘೋಷಣೆ! ಸತತ 2 ದಿನ ಯಾವ ಕಚೇರಿಯೂ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲ್ಲ

ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಆಭರಣಗಳ ಮೇಲಿನ GST ಶೇ.3ರಲ್ಲೇ ಮುಂದುವರೆಯಲಿದೆ. ಉತ್ಪಾದನಾ ಶುಲ್ಕದ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಶೇ.5ರಷ್ಟು GST ಇರುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಚಿನ್ನದ ನಾಣ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಬಾರ್‌ಗಳು ಶೇ.3ರಷ್ಟು GSTಯನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ GST 2.0 ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೇಡಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ನೇರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವುದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಭಾರತದಲ್ಲಿ 10 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣಗಳನ್ನ ಖರೀದಿಸಿದಾಗ, ನೀವು ಚಿನ್ನದ ಮೌಲ್ಯದ ಮೇಲೆ ಶೇ.3ರಷ್ಟು GST ಮತ್ತು ಉತ್ಪಾದನಾ ಶುಲ್ಕದ ಮೇಲೆ ಶೇ.5ರಷ್ಟು GSTಯನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. 

About the Author

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser) ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi) ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಮಾನಸಗಂಗೋತ್ರಿಯಲ್ಲಿ M.Sc. ...Read More

gst 2.0GST ratesIndia GSTTax reformsnew tax slabs

