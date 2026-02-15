Property Rights: ಅಮ್ಮ ಮೃತಪಟ್ಟರೆ ಅಜ್ಜ-ಅಜ್ಜಿಯರ ಆಸ್ತಿ ಯಾರಿಗೆ ಸೇರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ?

Property Rights: ಪೋಷಕರು ವಿಲ್ ಮಾಡದೆ ಸತ್ತಾಗ ಆಸ್ತಿ ವಿವಾದಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಹಿಂದಿನ ತಲೆಮಾರುಗಳಿಂದ ಪಡೆದ ಆಸ್ತಿ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ 'ಪೂರ್ವಜ'ವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಅದರ ನಂತರ ಅದನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅನೇಕ ಜನರು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅದು ನಿಜವಲ್ಲ. ಕಾನೂನಿನ ಪ್ರಕಾರ, ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ತಾಯಿ ಸತ್ತರೆ, ಮಕ್ಕಳು ಸಹ ಆಕೆಯ ಪೋಷಕರ (ಅಜ್ಜ-ಅಜ್ಜಿ) ಆಸ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ.
ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥೈಸಲು ಉದಾಹರಣೆ ಸಹಿತ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ.1960 ರ ದಶಕದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ತಂದೆಯಿಂದ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾನೆಂದು ಭಾವಿಸೋಣ. ಅವರು 1977 ರಲ್ಲಿ ವಿಲ್ ಬರೆಯದೆ ನಿಧನರಾದರು. ಅವರ ಮರಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅವರಿಗೆ ಪತ್ನಿ, ಮಗ ಮತ್ತು ಮಗಳು ಇದ್ದರು. ಯಾವುದೇ ವಿಲ್ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ, ಹಿಂದೂ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರ ಕಾಯ್ದೆ, 1956 ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾಯ್ದೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಮೃತರ ಪತ್ನಿ, ಮಗ ಮತ್ತು ಮಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ವರ್ಗ I ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಗಳು. ಇದರರ್ಥ ಮೃತರ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಅವರು ಮೂವರೂ ಸಮಾನವಾಗಿ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಮೂರನೇ ಒಂದು ಭಾಗದಷ್ಟು ಪಾಲು ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಉದಾಹರಣೆಯಲ್ಲಿ, ಮಗಳು ಸತ್ತರೆ, ಅವಳ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಯಾರು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ?
ಮಗಳ ಮರಣದ ನಂತರ ಪಾಲು ಏನಾಗುತ್ತದೆ? ಮಗಳು ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಮೃತಪಟ್ಟರು ಎಂದು ಹೇಳೋಣ. ಅವಳಿಗೆ ಗಂಡ ಮತ್ತು ಮಗನಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅವಳು ಮೃತಪಟ್ಟರೂ ಸಹ, ಮೊದಲು ಆನುವಂಶಿಕವಾಗಿ ಪಡೆದ ಆಸ್ತಿಯ ಮೂರನೇ ಒಂದು ಭಾಗದಷ್ಟು ಪಾಲು ಅವಳ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ. ಇದರ ಹಕ್ಕುಗಳು ಅವಳ ಪತಿ ಮತ್ತು ಮಗನಂತಹ ಅವಳ ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಇರುತ್ತವೆ. ಇದರರ್ಥ ಮಗಳ ಪತಿ ಮತ್ತು ಮಗ ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿ ಅವಳ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಆ ಮೂರನೇ ಒಂದು ಭಾಗದ ಪಾಲಿಗೆ ಅರ್ಹರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ನೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆ: ಆಕೆಯ ತಾಯಿ ಸಾಯುವ ಮೊದಲು, ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ತನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸುವ ನೋಂದಾಯಿತ ಉಡುಗೊರೆ ಪತ್ರವನ್ನು ಬರೆದರು. ತಾಯಿ ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿ ತನ್ನ ಮೂರನೇ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ಮಾತ್ರ ತನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ನೀಡಬಹುದು. ಆದರೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಮಗಳ ಪಾಲನ್ನು ಸಹ ನೋಂದಾಯಿಸಿದರು. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಮಗಳ ಮೂರನೇ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡುವ ಅಧಿಕಾರ ಆಕೆಗೆ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಉಡುಗೊರೆ ಪತ್ರವು ಸಂಪೂರ್ಣ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದರೂ, ಅದು ತಾಯಿಯ ಮೂರನೇ ಒಂದು ಭಾಗದಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಮಾನ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮೂಲತಃ ಮಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದ ಉಳಿದ ಮೂರನೇ ಒಂದು ಭಾಗವು ಇನ್ನೂ ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿ ಆಕೆಯ ಪತಿ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸೇರಿದೆ.
ಅದು ಪೂರ್ವಜರ ಆಸ್ತಿಯೇ? ಹಳೆಯ ಹಿಂದೂ ಕಾನೂನಿನ ಪ್ರಕಾರ, ಪೂರ್ವಜರಿಂದ ಆನುವಂಶಿಕವಾಗಿ ಪಡೆದ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಪೂರ್ವಜರ ಆಸ್ತಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, 1956 ರ ಹಿಂದೂ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರ ಕಾಯ್ದೆ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದ ನಂತರ, ಆ ದಿನಾಂಕದ ನಂತರ ಆನುವಂಶಿಕವಾಗಿ ಪಡೆದ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಯ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆಸ್ತಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕಾಯ್ದೆ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದ ನಂತರ ತಂದೆ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಆನುವಂಶಿಕವಾಗಿ ಪಡೆದ ಕಾರಣ, ಅದು ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆಸ್ತಿಯಾಯಿತು. ಅವರ ಮರಣದ ನಂತರ, ಅದನ್ನು ಅವರ ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಷೇರುಗಳಾಗಿ ಸಮಾನವಾಗಿ ಹಂಚಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ಪೂರ್ವಜರ ಆಸ್ತಿ ಎಂಬ ವಾದ ಇಲ್ಲಿ ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಇಡುವ ಹಕ್ಕಿದೆಯೇ? ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಇಡುವ ಹಕ್ಕಿದೆಯೇ? ಅವರಿಗೆ ಹಕ್ಕಿದೆ. ಆಕೆಯ ಪತಿ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ಆಕೆಯ ತಾಯಿಯ ಪಾಲನ್ನು ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಬೇರೊಬ್ಬರು ಮೊದಲು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ, ಅವರು ಅದನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರ್ಥವಲ್ಲ.
