Cafe Coffee Day: ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಕಳೆದೊಂದು ವಾರಗಳಿಂದ ಭಾರೀ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅತ್ತ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ (Siddaramaiah) ಅವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅಲ್ಲೋಲ ಕಲ್ಲೋವಾಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ನೂತನ ಸಿಎಂ ಆಗಿ ಪ್ರಮಾಣವಚನ ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಮುನ್ನವೇ ಒಂದು ಷೇರು ಭಾರೀ ಲಾಭದಲ್ಲಿದೆ. ನಿಯೋಜಿತ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ (DK Shivakumar) ಆಯ್ಕೆಯಾದಾಗಿನಿಂದ ಕಾಫಿ ಡೇ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (Coffee Day Enterprises) ಷೇರುಗಳು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 50% ಏರಿಕೆ ಕಂಡು, ಭಾರೀ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ.
ಡಿಕೆಶಿ ಪ್ರಮಾಣವಚನ ಮುನ್ನವೇ ಏರಿಕೆ ಕಂಡ ಷೇರು!
ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಮೇ 28, 2026 ರಂದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿದರು. ಇದೀದ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ನೂತನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವೀಕರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ಹೊರಬೀಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಫಿ ಡೇ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ಷೇರು ಭಾರೀ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ.
ಇನ್ನು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರ ರಾಜೀನಾಮೆ ನಂತರ, ಮೇ 29 ರಂದು ಕಾಫಿ ಡೇ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ಷೇರು ಬೆಲೆ 28.99 ರಿಂದ 34.78 ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ. ಸತತ ಏರಿಕೆಯ ನಂತರ ಇಂದು (ಜೂನ 2) ಈ ಷೇರಿನ ಮೌಲ್ಯ 39.13 ರೂ. ತಲುಪಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಸತತ ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ ಶೇ. 50% ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಲಾಭ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.
ಡಿಕೆಶಿಗೂ ಕಾಫಿ ಡೇ ಷೇರಿಗೂ ಇರುವ ನಂಟೇನು?
ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ 1996 ರಲ್ಲಿ ಆರಂಭಗೊಂಡ ಈ ಕಾಫಿ ಡೇ ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಭಾರೀ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಇನ್ನು ಈ ಕಂಪನಿಯನ್ನು ವಿಜಿ ಸಿದ್ದಾರ್ಥ ಅವರು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು. ವಿಜಿ ಸಿದ್ದಾರ್ಥ ಅವರು ಎಸ್ ಎಂ ಕೃಷ್ಣ ಅವರ ಅಳಿಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ನು ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಕೇವಲ ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕರಾಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ, ವೈವಾಹಿಕ ಸಂಬಂಧದಿಂದಲೂ ವಿಜಿ ಸಿದ್ದಾರ್ಥ ಅವರೊಂದಿಗೆ ನಂಟನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಡಿಕೆಶಿ ಅವರ ಹಿರಿಯ ಪುತ್ರಿ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಕಾಫಿ ಡೇ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಸಿದ್ದಾರ್ಥ ಅವರ ಪುತ್ರ ಅಮರ್ತ್ಯ ಹೆಗಡೆ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ಕಾರಣದಿಂದ ಸದ್ಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಫಿ ಡೇ ಷೇರು ಬೆಳೆಯಲು ಕಾರಣ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ರಾಜಕೀಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಇದೀಗ ಕೆಫೆ ಕಾಫಿ ಡೇ ಕಂಪನಿ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಭಾರೀ ಲಾಭದಲ್ಲಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ 2026 ರ ಮಾರ್ಚ್ ಅಂತ್ಯದ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ಕೆಫೆ ಕಾಫಿ ಡೇ ಸಂಸ್ಥೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ 132.07 ಕೋಟಿ ಲಾಭ ಗಳಿಸಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.